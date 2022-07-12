https://ria.ru/20220712/vsu-1802067338.html

Власти сообщили о стабилизации ситуации после удара ВСУ по Новой Каховке

Власти сообщили о стабилизации ситуации после удара ВСУ по Новой Каховке - РИА Новости, 12.07.2022

Власти сообщили о стабилизации ситуации после удара ВСУ по Новой Каховке

Ситуация в Херсонской области после украинского ракетного удара по Новой Каховке стабилизируется, новых обстрелов региона не было, заявил РИА Новости... РИА Новости, 12.07.2022

2022-07-12T19:56

2022-07-12T19:56

2022-07-12T19:56

специальная военная операция на украине

в мире

ситуация в днр и лнр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл - РИА Новости. Ситуация в Херсонской области после украинского ракетного удара по Новой Каховке стабилизируется, новых обстрелов региона не было, заявил РИА Новости заместитель главы администрации области Кирилл Стремоусов."Ситуация стабилизируется. Как у нас говорят, жизнь налаживается. Новых обстрелов не было", - сказал Стремоусов.По его словам, вся помощь пострадавшим оказывается в полной мере.Украинские войска нанесли удар по Новой Каховке в ночь на 12 июля, последствия – как у взрыва в Бейруте в августе 2020 года: взорвались склады с селитрой, повреждены больница, жилые дома, церковь и другие здания. Есть погибшие и пострадавшие, под завалами остаются люди. По информации администрации города, ракетный удар нанесен американскими реактивными системами залпового огня HIMARS. За три дня до удара Новую Каховку снимал один из спутников США – как и до ударов по Белгороду, Новошахтинску и другим российским объектам, выяснили корреспонденты РИА Новости.

https://ria.ru/20220712/dnr-1802064734.html

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в мире, ситуация в днр и лнр