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При обстреле ВСУ повредили Донецкий завод транспортного оборудования - РИА Новости, 12.07.2022
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При обстреле ВСУ повредили Донецкий завод транспортного оборудования
При обстреле ВСУ повредили Донецкий завод транспортного оборудования - РИА Новости, 12.07.2022
При обстреле ВСУ повредили Донецкий завод транспортного оборудования
Донецкий завод транспортного оборудования (ДЗТО) пострадал при обстреле Петровского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр города Алексей... РИА Новости, 12.07.2022
2022-07-12T16:20
2022-07-12T16:32
в мире
жкх
петровский район
донецкая народная республика
донецк (днр)
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ДОНЕЦК, 12 июл - РИА Новости. Донецкий завод транспортного оборудования (ДЗТО) пострадал при обстреле Петровского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр города Алексей Кулемзин."Украинские артиллеристы совершили попадание на территорию завода ДЗТО (переулок Данте, 1) в Петровском районе. Информация по разрушениям уточняется. Также повреждены стена и кровля частного дома по улице Бойцовой, 57", - говорится в сообщении в Telegram-канале Кулемзина.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
петровский район
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в мире, жкх, петровский район, донецкая народная республика, донецк (днр)
16:20 12.07.2022 (обновлено: 16:32 12.07.2022)
 
При обстреле ВСУ повредили Донецкий завод транспортного оборудования

Мэр Донецка: при обстреле ВСУ повредили Донецкий завод транспортного оборудования

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкОсколки снарядов, выпущенных ВСУ по Куйбышевскому району Донецка
Осколки снарядов, выпущенных ВСУ по Куйбышевскому району Донецка - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Осколки снарядов, выпущенных ВСУ по Куйбышевскому району Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 12 июл - РИА Новости. Донецкий завод транспортного оборудования (ДЗТО) пострадал при обстреле Петровского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
"Украинские артиллеристы совершили попадание на территорию завода ДЗТО (переулок Данте, 1) в Петровском районе. Информация по разрушениям уточняется. Также повреждены стена и кровля частного дома по улице Бойцовой, 57", - говорится в сообщении в Telegram-канале Кулемзина.
Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
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В миреЖКХПетровский районДонецкая Народная РеспубликаДонецк (ДНР)
 
 
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