https://ria.ru/20220712/vsu-1801995065.html

При обстреле ВСУ повредили Донецкий завод транспортного оборудования

При обстреле ВСУ повредили Донецкий завод транспортного оборудования - РИА Новости, 12.07.2022

При обстреле ВСУ повредили Донецкий завод транспортного оборудования

Донецкий завод транспортного оборудования (ДЗТО) пострадал при обстреле Петровского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр города Алексей... РИА Новости, 12.07.2022

2022-07-12T16:20

2022-07-12T16:20

2022-07-12T16:32

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петровский район

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донецк (днр)

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ДОНЕЦК, 12 июл - РИА Новости. Донецкий завод транспортного оборудования (ДЗТО) пострадал при обстреле Петровского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр города Алексей Кулемзин."Украинские артиллеристы совершили попадание на территорию завода ДЗТО (переулок Данте, 1) в Петровском районе. Информация по разрушениям уточняется. Также повреждены стена и кровля частного дома по улице Бойцовой, 57", - говорится в сообщении в Telegram-канале Кулемзина.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

петровский район

донецкая народная республика

донецк (днр)

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в мире, жкх, петровский район, донецкая народная республика, донецк (днр)