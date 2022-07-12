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Sky News: Джонсону могут вынести новый вотум недоверия - РИА Новости, 12.07.2022
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Sky News: Джонсону могут вынести новый вотум недоверия
Sky News: Джонсону могут вынести новый вотум недоверия - РИА Новости, 12.07.2022
Sky News: Джонсону могут вынести новый вотум недоверия
Лейбористская партия Великобритании намерена вынести во вторник на рассмотрение в правительстве вопрос о проведении нового вотума недоверия ушедшему в отставку... РИА Новости, 12.07.2022
2022-07-12T10:55
2022-07-12T13:00
в мире
великобритания
борис джонсон
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Лейбористская партия Великобритании намерена вынести во вторник на рассмотрение в правительстве вопрос о проведении нового вотума недоверия ушедшему в отставку премьер-министру Борису Джонсону, сам вотум может пройти в среду, сообщил во вторник телеканал Sky News.В случае, если большинство членов парламента поддержит инициативу, существует вероятность, что это может привести к проведению новых всеобщих выборов (выборы в парламент Великобритании), отмечает телеканал.Однако если члены Консервативной партии вынесут вотум недоверия своему же правительству, партия может потерять лидирующую позицию в парламенте, и следующим премьер-министром может стать лидер оппозиции, сообщает Sky News.Джонсон, ставший премьером в 2019 году, заявил в четверг об уходе с поста премьер-министра и главы Консервативной партии Великобритании, он будет выполнять обязанности до назначения нового главы кабмина. Однако многие призывают его немедленно покинуть свой пост и назначить на его место нового руководителя, не дожидаясь партийного съезда осенью.
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в мире, великобритания, борис джонсон
10:55 12.07.2022 (обновлено: 13:00 12.07.2022)
 
Sky News: Джонсону могут вынести новый вотум недоверия

Sky News: оппозиция вынесет на рассмотрение вопрос о новом вотуме недоверия Джонсону

© AP Photo / Alberto PezzaliПремьер-министр Великобритании Борис Джонсон
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
© AP Photo / Alberto Pezzali
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Лейбористская партия Великобритании намерена вынести во вторник на рассмотрение в правительстве вопрос о проведении нового вотума недоверия ушедшему в отставку премьер-министру Борису Джонсону, сам вотум может пройти в среду, сообщил во вторник телеканал Sky News.
В случае, если большинство членов парламента поддержит инициативу, существует вероятность, что это может привести к проведению новых всеобщих выборов (выборы в парламент Великобритании), отмечает телеканал.
Однако если члены Консервативной партии вынесут вотум недоверия своему же правительству, партия может потерять лидирующую позицию в парламенте, и следующим премьер-министром может стать лидер оппозиции, сообщает Sky News.
Джонсон, ставший премьером в 2019 году, заявил в четверг об уходе с поста премьер-министра и главы Консервативной партии Великобритании, он будет выполнять обязанности до назначения нового главы кабмина. Однако многие призывают его немедленно покинуть свой пост и назначить на его место нового руководителя, не дожидаясь партийного съезда осенью.
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