17:25 12.07.2022 (обновлено: 18:27 12.07.2022)
Кириенко и Пушилин навестили волонтеров, пострадавших при обстреле в ДНР
Кириенко, Пушилин и Турчак навестили волонтеров, пострадавших при обстреле в ДНР
© Фото : Штаб территориальной обороны ДНРДым от обстрелов в Донецке
© Фото : Штаб территориальной обороны ДНР
Дым от обстрелов в Донецке. Архивное фото
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко вместе с главой ДНР Денисом Пушилиным навестили волонтеров из "Молодой республики", пострадавших в воскресенье при обстреле Шахтерского района в ДНР, сообщил секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак.
"Вместе с первым замруководителя АП Сергеем Кириенко и главой ДНР Денисом Пушилиным навестили раненых волонтеров из "Молодой Республики", пострадавших позавчера при обстреле Шахтерского района. У ребят множественные осколочные ранения, переломы. Несмотря на травмы и гибель товарищей, они уже сейчас хотят как можно скорее поправиться и вернуться в свои волонтёрские отряды, помогать мирным жителям.", - сказал Турчак.
Он отметил, что всем раненым оказывается необходимая медицинская помощь.
"Лечат их лучшие доктора, в том числе наши врачи-добровольцы, которые вместе с гуманитарной миссией "Единой России" приехали в Донецк. Говорят, что необходимости перевозить ребят на лечение в Россию сейчас нет. Но, если это понадобится, - сделаем", - добавил секретарь Генсовета ЕР.
Турчак подчеркнул, что с каждым днем преступления украинских боевиков - все более жестокие и бесчеловечные. По его словам, их цель по-прежнему - мирное население.
В пресс-службе добавили, что также Кириенко, Пушилин и Турчак простились с погибшими от обстрела волонтерами "Молодой Республики".
"Соболезнования родным и близким погибших волонтеров. Сил и духовной крепости это пережить… Это наша общая боль. Мы не оставим семьи ребят один на один с этим горем. Будем помогать всем, чем можем", - сказал Турчак.