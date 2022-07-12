https://ria.ru/20220712/volontery-1802039682.html

Кириенко и Пушилин навестили волонтеров, пострадавших при обстреле в ДНР

Кириенко и Пушилин навестили волонтеров, пострадавших при обстреле в ДНР - РИА Новости, 12.07.2022

Кириенко и Пушилин навестили волонтеров, пострадавших при обстреле в ДНР

Первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко вместе с главой ДНР Денисом Пушилиным навестили волонтеров из "Молодой республики",... РИА Новости, 12.07.2022

2022-07-12T17:25

2022-07-12T17:25

2022-07-12T18:27

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

единая россия

денис пушилин

сергей кириенко

андрей турчак

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко вместе с главой ДНР Денисом Пушилиным навестили волонтеров из "Молодой республики", пострадавших в воскресенье при обстреле Шахтерского района в ДНР, сообщил секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак."Вместе с первым замруководителя АП Сергеем Кириенко и главой ДНР Денисом Пушилиным навестили раненых волонтеров из "Молодой Республики", пострадавших позавчера при обстреле Шахтерского района. У ребят множественные осколочные ранения, переломы. Несмотря на травмы и гибель товарищей, они уже сейчас хотят как можно скорее поправиться и вернуться в свои волонтёрские отряды, помогать мирным жителям.", - сказал Турчак.Он отметил, что всем раненым оказывается необходимая медицинская помощь."Лечат их лучшие доктора, в том числе наши врачи-добровольцы, которые вместе с гуманитарной миссией "Единой России" приехали в Донецк. Говорят, что необходимости перевозить ребят на лечение в Россию сейчас нет. Но, если это понадобится, - сделаем", - добавил секретарь Генсовета ЕР.Турчак подчеркнул, что с каждым днем преступления украинских боевиков - все более жестокие и бесчеловечные. По его словам, их цель по-прежнему - мирное население.В пресс-службе добавили, что также Кириенко, Пушилин и Турчак простились с погибшими от обстрела волонтерами "Молодой Республики"."Соболезнования родным и близким погибших волонтеров. Сил и духовной крепости это пережить… Это наша общая боль. Мы не оставим семьи ребят один на один с этим горем. Будем помогать всем, чем можем", - сказал Турчак.

https://ria.ru/20220709/pomosch-1801381811.html

https://ria.ru/20220712/donbass-1802053638.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

донецкая народная республика, единая россия, денис пушилин, сергей кириенко, андрей турчак