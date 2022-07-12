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Кириенко и Пушилин навестили волонтеров, пострадавших при обстреле в ДНР - РИА Новости, 12.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220712/volontery-1802039682.html
Кириенко и Пушилин навестили волонтеров, пострадавших при обстреле в ДНР
Кириенко и Пушилин навестили волонтеров, пострадавших при обстреле в ДНР - РИА Новости, 12.07.2022
Кириенко и Пушилин навестили волонтеров, пострадавших при обстреле в ДНР
Первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко вместе с главой ДНР Денисом Пушилиным навестили волонтеров из "Молодой республики",... РИА Новости, 12.07.2022
2022-07-12T17:25
2022-07-12T18:27
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
единая россия
денис пушилин
сергей кириенко
андрей турчак
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко вместе с главой ДНР Денисом Пушилиным навестили волонтеров из "Молодой республики", пострадавших в воскресенье при обстреле Шахтерского района в ДНР, сообщил секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак."Вместе с первым замруководителя АП Сергеем Кириенко и главой ДНР Денисом Пушилиным навестили раненых волонтеров из "Молодой Республики", пострадавших позавчера при обстреле Шахтерского района. У ребят множественные осколочные ранения, переломы. Несмотря на травмы и гибель товарищей, они уже сейчас хотят как можно скорее поправиться и вернуться в свои волонтёрские отряды, помогать мирным жителям.", - сказал Турчак.Он отметил, что всем раненым оказывается необходимая медицинская помощь."Лечат их лучшие доктора, в том числе наши врачи-добровольцы, которые вместе с гуманитарной миссией "Единой России" приехали в Донецк. Говорят, что необходимости перевозить ребят на лечение в Россию сейчас нет. Но, если это понадобится, - сделаем", - добавил секретарь Генсовета ЕР.Турчак подчеркнул, что с каждым днем преступления украинских боевиков - все более жестокие и бесчеловечные. По его словам, их цель по-прежнему - мирное население.В пресс-службе добавили, что также Кириенко, Пушилин и Турчак простились с погибшими от обстрела волонтерами "Молодой Республики"."Соболезнования родным и близким погибших волонтеров. Сил и духовной крепости это пережить… Это наша общая боль. Мы не оставим семьи ребят один на один с этим горем. Будем помогать всем, чем можем", - сказал Турчак.
https://ria.ru/20220709/pomosch-1801381811.html
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донецкая народная республика, единая россия, денис пушилин, сергей кириенко, андрей турчак
17:25 12.07.2022 (обновлено: 18:27 12.07.2022)
 
Кириенко и Пушилин навестили волонтеров, пострадавших при обстреле в ДНР

Кириенко, Пушилин и Турчак навестили волонтеров, пострадавших при обстреле в ДНР

© Фото : Штаб территориальной обороны ДНРДым от обстрелов в Донецке
Дым от обстрелов в Донецке - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
© Фото : Штаб территориальной обороны ДНР
Дым от обстрелов в Донецке. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко вместе с главой ДНР Денисом Пушилиным навестили волонтеров из "Молодой республики", пострадавших в воскресенье при обстреле Шахтерского района в ДНР, сообщил секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак.
"Вместе с первым замруководителя АП Сергеем Кириенко и главой ДНР Денисом Пушилиным навестили раненых волонтеров из "Молодой Республики", пострадавших позавчера при обстреле Шахтерского района. У ребят множественные осколочные ранения, переломы. Несмотря на травмы и гибель товарищей, они уже сейчас хотят как можно скорее поправиться и вернуться в свои волонтёрские отряды, помогать мирным жителям.", - сказал Турчак.
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Он отметил, что всем раненым оказывается необходимая медицинская помощь.
"Лечат их лучшие доктора, в том числе наши врачи-добровольцы, которые вместе с гуманитарной миссией "Единой России" приехали в Донецк. Говорят, что необходимости перевозить ребят на лечение в Россию сейчас нет. Но, если это понадобится, - сделаем", - добавил секретарь Генсовета ЕР.
Турчак подчеркнул, что с каждым днем преступления украинских боевиков - все более жестокие и бесчеловечные. По его словам, их цель по-прежнему - мирное население.
В пресс-службе добавили, что также Кириенко, Пушилин и Турчак простились с погибшими от обстрела волонтерами "Молодой Республики".
"Соболезнования родным и близким погибших волонтеров. Сил и духовной крепости это пережить… Это наша общая боль. Мы не оставим семьи ребят один на один с этим горем. Будем помогать всем, чем можем", - сказал Турчак.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаЕдиная РоссияДенис ПушилинСергей КириенкоАндрей Турчак
 
 
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