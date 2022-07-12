11:14 12.07.2022 (обновлено: 11:31 12.07.2022)
Волгоградский губернатор предложил посвятить урожай победе под Сталинградом
Волгоградский губернатор Бочаров предложил посвятить урожай победе под Сталинградом
Урожай пшеницы на полях в Волгоградской области. Архивное фото
ВОЛГОГРАД, 12 июл – РИА Новости. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров предложил посвятить уборочную кампанию и урожай 2022 года 80-летию победы в Сталинградской битве, сообщает во вторник пресс-служба администрации региона.
Ранее сообщалось, что в Волгоградской области стартовала уборочная кампания. По данным администрации, на 12 июля в регионе собран первый миллион тонн зерна, всего предстоит собрать 4,7 миллиона тонн зерна.
По информации ведомства, во вторник Бочаров провел заседание президиума совета Волгоградской области по вопросам развития сельских территорий и АПК на территории сельхозпредприятия "Аксайское".
"Урожая хватит не только жителям России, но и позволит в значительном объёме экспортировать продовольствие за рубеж. И сталинградская-волгоградская земля, роль которой в обеспечении продовольственной безопасности нашей страны и экспортных возможностей России объективно значима, становится полем мирной битвы за урожай 2022 года. В этой связи предлагаю посвятить уборочную кампанию 2022 года на территории Волгоградской области 80-летию Сталинградской победы", - цитирует ведомство слова губернатора.
Сталинградская битва (17 июля 1942 - 2 февраля 1943) по размаху, длительности и количеству участников является одной из крупнейших во Второй Мировой войне. Это сражение коренным образом изменило ход войны и стало предвестником победы советских войск над немецко-фашистскими захватчиками.