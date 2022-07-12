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Волгоградский губернатор предложил посвятить урожай победе под Сталинградом - РИА Новости, 12.07.2022
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Волгоградский губернатор предложил посвятить урожай победе под Сталинградом
Волгоградский губернатор предложил посвятить урожай победе под Сталинградом - РИА Новости, 12.07.2022
Волгоградский губернатор предложил посвятить урожай победе под Сталинградом
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров предложил посвятить уборочную кампанию и урожай 2022 года 80-летию победы в Сталинградской битве, сообщает во... РИА Новости, 12.07.2022
2022-07-12T11:14
2022-07-12T11:31
общество
волгоградская область
россия
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ВОЛГОГРАД, 12 июл – РИА Новости. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров предложил посвятить уборочную кампанию и урожай 2022 года 80-летию победы в Сталинградской битве, сообщает во вторник пресс-служба администрации региона.Ранее сообщалось, что в Волгоградской области стартовала уборочная кампания. По данным администрации, на 12 июля в регионе собран первый миллион тонн зерна, всего предстоит собрать 4,7 миллиона тонн зерна.По информации ведомства, во вторник Бочаров провел заседание президиума совета Волгоградской области по вопросам развития сельских территорий и АПК на территории сельхозпредприятия "Аксайское"."Урожая хватит не только жителям России, но и позволит в значительном объёме экспортировать продовольствие за рубеж. И сталинградская-волгоградская земля, роль которой в обеспечении продовольственной безопасности нашей страны и экспортных возможностей России объективно значима, становится полем мирной битвы за урожай 2022 года. В этой связи предлагаю посвятить уборочную кампанию 2022 года на территории Волгоградской области 80-летию Сталинградской победы", - цитирует ведомство слова губернатора.Сталинградская битва (17 июля 1942 - 2 февраля 1943) по размаху, длительности и количеству участников является одной из крупнейших во Второй Мировой войне. Это сражение коренным образом изменило ход войны и стало предвестником победы советских войск над немецко-фашистскими захватчиками.
https://ria.ru/20220626/urozhay-1798168898.html
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общество, волгоградская область, россия
11:14 12.07.2022 (обновлено: 11:31 12.07.2022)
 
Волгоградский губернатор предложил посвятить урожай победе под Сталинградом

Волгоградский губернатор Бочаров предложил посвятить урожай победе под Сталинградом

© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкУрожай пшеницы на полях в Волгоградской области
Урожай пшеницы на полях в Волгоградской области - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в фотобанк
Урожай пшеницы на полях в Волгоградской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВОЛГОГРАД, 12 июл – РИА Новости. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров предложил посвятить уборочную кампанию и урожай 2022 года 80-летию победы в Сталинградской битве, сообщает во вторник пресс-служба администрации региона.
Ранее сообщалось, что в Волгоградской области стартовала уборочная кампания. По данным администрации, на 12 июля в регионе собран первый миллион тонн зерна, всего предстоит собрать 4,7 миллиона тонн зерна.
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По информации ведомства, во вторник Бочаров провел заседание президиума совета Волгоградской области по вопросам развития сельских территорий и АПК на территории сельхозпредприятия "Аксайское".
"Урожая хватит не только жителям России, но и позволит в значительном объёме экспортировать продовольствие за рубеж. И сталинградская-волгоградская земля, роль которой в обеспечении продовольственной безопасности нашей страны и экспортных возможностей России объективно значима, становится полем мирной битвы за урожай 2022 года. В этой связи предлагаю посвятить уборочную кампанию 2022 года на территории Волгоградской области 80-летию Сталинградской победы", - цитирует ведомство слова губернатора.
Сталинградская битва (17 июля 1942 - 2 февраля 1943) по размаху, длительности и количеству участников является одной из крупнейших во Второй Мировой войне. Это сражение коренным образом изменило ход войны и стало предвестником победы советских войск над немецко-фашистскими захватчиками.
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