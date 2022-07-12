https://ria.ru/20220712/vkfest-1801859710.html

VK Fest пройдет сразу в трех городах России

VK Fest пройдет сразу в трех городах России - РИА Новости, 12.07.2022

VK Fest пройдет сразу в трех городах России

Фестиваль VK Fest в этом году пройдет 23 и 24 июля сразу в трех городах России: Москве, Санкт-Петербурге и Сочи. РИА Новости, 12.07.2022

2022-07-12T10:15

2022-07-12T10:15

2022-07-12T10:15

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МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Фестиваль VK Fest в этом году пройдет 23 и 24 июля сразу в трех городах России: Москве, Санкт-Петербурге и Сочи.В центре Олимпийского парка Сириус весь день будет идти трансляция самых ярких фестивальных моментов из двух столиц. А в ночь с субботы на воскресенье на Медальной площади начнется живой концерт с приглашенными звездами.Среди артистов – Егор Крид, Slava Marlow, The Hatters, Jony, Niletto, Jah Khalib, Мot, Feduk, Елка, Мари Краймбрери, HammAli & Navai и другие.Билеты, купленные в 2020 и 2021 году во время пандемии, остаются действительными.

https://ria.ru/20220627/vkontakte-1798470617.html

https://ria.ru/20220602/vkontakte-1792621065.html

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2022

Жанна Старицына

Жанна Старицына

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, шоу-бизнес, vk fest