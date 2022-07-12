https://ria.ru/20220712/vkfest-1801859710.html
VK Fest пройдет сразу в трех городах России
VK Fest пройдет сразу в трех городах России - РИА Новости, 12.07.2022
VK Fest пройдет сразу в трех городах России
Фестиваль VK Fest в этом году пройдет 23 и 24 июля сразу в трех городах России: Москве, Санкт-Петербурге и Сочи. РИА Новости, 12.07.2022
2022-07-12T10:15
2022-07-12T10:15
2022-07-12T10:15
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шоу-бизнес
vk fest
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МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Фестиваль VK Fest в этом году пройдет 23 и 24 июля сразу в трех городах России: Москве, Санкт-Петербурге и Сочи.В центре Олимпийского парка Сириус весь день будет идти трансляция самых ярких фестивальных моментов из двух столиц. А в ночь с субботы на воскресенье на Медальной площади начнется живой концерт с приглашенными звездами.Среди артистов – Егор Крид, Slava Marlow, The Hatters, Jony, Niletto, Jah Khalib, Мot, Feduk, Елка, Мари Краймбрери, HammAli & Navai и другие.Билеты, купленные в 2020 и 2021 году во время пандемии, остаются действительными.
https://ria.ru/20220627/vkontakte-1798470617.html
https://ria.ru/20220602/vkontakte-1792621065.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
знаменитости, шоу-бизнес, vk fest
VK Fest пройдет сразу в трех городах России
VK Fest пройдет 23 и 24 июля в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи
МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Фестиваль VK Fest в этом году пройдет 23 и 24 июля сразу в трех городах России: Москве, Санкт-Петербурге и Сочи.
"Санкт-Петербург и Москва станут двумя главными полноправными центрами фестиваля. Здесь будет зеркальный лайнап — на второй день города поменяются артистами. Так почти все исполнители смогут выступить сразу в двух столицах. Фестивалить будем традиционно в Парке 300-летия Санкт-Петербурга, а в Москве встречаемся во всеми любимом Парке Горького", – говорится на сайте организатора.
В центре Олимпийского парка Сириус весь день будет идти трансляция самых ярких фестивальных моментов из двух столиц. А в ночь с субботы на воскресенье на Медальной площади начнется живой концерт с приглашенными звездами.
Среди артистов – Егор Крид, Slava Marlow, The Hatters, Jony, Niletto, Jah Khalib, Мot, Feduk, Елка, Мари Краймбрери, HammAli & Navai и другие.
Билеты, купленные в 2020 и 2021 году во время пандемии, остаются действительными.