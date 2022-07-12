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VK Fest пройдет сразу в трех городах России - РИА Новости, 12.07.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20220712/vkfest-1801859710.html
VK Fest пройдет сразу в трех городах России
VK Fest пройдет сразу в трех городах России - РИА Новости, 12.07.2022
VK Fest пройдет сразу в трех городах России
Фестиваль VK Fest в этом году пройдет 23 и 24 июля сразу в трех городах России: Москве, Санкт-Петербурге и Сочи. РИА Новости, 12.07.2022
2022-07-12T10:15
2022-07-12T10:15
шоубиз
знаменитости
шоу-бизнес
vk fest
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МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Фестиваль VK Fest в этом году пройдет 23 и 24 июля сразу в трех городах России: Москве, Санкт-Петербурге и Сочи.В центре Олимпийского парка Сириус весь день будет идти трансляция самых ярких фестивальных моментов из двух столиц. А в ночь с субботы на воскресенье на Медальной площади начнется живой концерт с приглашенными звездами.Среди артистов – Егор Крид, Slava Marlow, The Hatters, Jony, Niletto, Jah Khalib, Мot, Feduk, Елка, Мари Краймбрери, HammAli &amp; Navai и другие.Билеты, купленные в 2020 и 2021 году во время пандемии, остаются действительными.
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знаменитости, шоу-бизнес, vk fest
10:15 12.07.2022
 
VK Fest пройдет сразу в трех городах России

VK Fest пройдет 23 и 24 июля в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкVK Fest 2019
VK Fest 2019 - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
© РИА Новости / Александр Гальперин
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МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Фестиваль VK Fest в этом году пройдет 23 и 24 июля сразу в трех городах России: Москве, Санкт-Петербурге и Сочи.

"Санкт-Петербург и Москва станут двумя главными полноправными центрами фестиваля. Здесь будет зеркальный лайнап — на второй день города поменяются артистами. Так почти все исполнители смогут выступить сразу в двух столицах. Фестивалить будем традиционно в Парке 300-летия Санкт-Петербурга, а в Москве встречаемся во всеми любимом Парке Горького", – говорится на сайте организатора.

В центре Олимпийского парка Сириус весь день будет идти трансляция самых ярких фестивальных моментов из двух столиц. А в ночь с субботы на воскресенье на Медальной площади начнется живой концерт с приглашенными звездами.
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Билеты, купленные в 2020 и 2021 году во время пандемии, остаются действительными.
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