https://ria.ru/20220712/veterany-1802081556.html

Депутаты рассмотрят проект о статусе ветерана для участников спецоперации

Депутаты рассмотрят проект о статусе ветерана для участников спецоперации - РИА Новости, 12.07.2022

Депутаты рассмотрят проект о статусе ветерана для участников спецоперации

Госдума на внеплановом заседании в пятницу планирует рассмотреть законопроект о наделении статусом ветерана боевых действий и инвалида боевых действий... РИА Новости, 12.07.2022

2022-07-12T21:58

2022-07-12T21:58

2022-07-12T21:58

госдума рф

спецоперация

ситуация в днр и лнр

армия

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Госдума на внеплановом заседании в пятницу планирует рассмотреть законопроект о наделении статусом ветерана боевых действий и инвалида боевых действий пограничников — участников спецоперации России на Украине, сообщила пресс-служба ГД.Кроме того, в повестку на 15 июля планируется включить законопроекты кабмина, которые будут внесены в ГД до пленарного заседания."В повестку планируется дополнительно включить правительственные законопроекты, которые будут внесены в Госдуму до пленарного заседания 15 июля", - уточняется в сообщении.

https://ria.ru/20220711/veteran-1801776276.html

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госдума рф, спецоперация, ситуация в днр и лнр, армия