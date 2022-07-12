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Депутаты рассмотрят проект о статусе ветерана для участников спецоперации - РИА Новости, 12.07.2022
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Депутаты рассмотрят проект о статусе ветерана для участников спецоперации
Депутаты рассмотрят проект о статусе ветерана для участников спецоперации - РИА Новости, 12.07.2022
Депутаты рассмотрят проект о статусе ветерана для участников спецоперации
Госдума на внеплановом заседании в пятницу планирует рассмотреть законопроект о наделении статусом ветерана боевых действий и инвалида боевых действий... РИА Новости, 12.07.2022
2022-07-12T21:58
2022-07-12T21:58
госдума рф
спецоперация
ситуация в днр и лнр
армия
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Госдума на внеплановом заседании в пятницу планирует рассмотреть законопроект о наделении статусом ветерана боевых действий и инвалида боевых действий пограничников — участников спецоперации России на Украине, сообщила пресс-служба ГД.Кроме того, в повестку на 15 июля планируется включить законопроекты кабмина, которые будут внесены в ГД до пленарного заседания."В повестку планируется дополнительно включить правительственные законопроекты, которые будут внесены в Госдуму до пленарного заседания 15 июля", - уточняется в сообщении.
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госдума рф, спецоперация, ситуация в днр и лнр, армия
21:58 12.07.2022
 
Депутаты рассмотрят проект о статусе ветерана для участников спецоперации

Госдума рассмотрит проект о статусе ветерана для пограничников — участников спецоперации

© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкРоссийские пограничники
Российские пограничники - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Госдума на внеплановом заседании в пятницу планирует рассмотреть законопроект о наделении статусом ветерана боевых действий и инвалида боевых действий пограничников — участников спецоперации России на Украине, сообщила пресс-служба ГД.
"Среди них – законопроект, обсуждавшийся на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным о наделении статусом ветерана боевых действий и инвалида боевых действий пограничников - участников специальной военной операции", — говорится в сообщении.
Кроме того, в повестку на 15 июля планируется включить законопроекты кабмина, которые будут внесены в ГД до пленарного заседания.
"В повестку планируется дополнительно включить правительственные законопроекты, которые будут внесены в Госдуму до пленарного заседания 15 июля", - уточняется в сообщении.
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11 июля, 17:52Специальная военная операция на Украине
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Госдума РФСпецоперацияСитуация в ДНР и ЛНРАрмия
 
 
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