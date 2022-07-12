https://ria.ru/20220712/veterany-1802081556.html
Депутаты рассмотрят проект о статусе ветерана для участников спецоперации
Депутаты рассмотрят проект о статусе ветерана для участников спецоперации - РИА Новости, 12.07.2022
Депутаты рассмотрят проект о статусе ветерана для участников спецоперации
Госдума на внеплановом заседании в пятницу планирует рассмотреть законопроект о наделении статусом ветерана боевых действий и инвалида боевых действий... РИА Новости, 12.07.2022
2022-07-12T21:58
2022-07-12T21:58
2022-07-12T21:58
госдума рф
спецоперация
ситуация в днр и лнр
армия
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Госдума на внеплановом заседании в пятницу планирует рассмотреть законопроект о наделении статусом ветерана боевых действий и инвалида боевых действий пограничников — участников спецоперации России на Украине, сообщила пресс-служба ГД.Кроме того, в повестку на 15 июля планируется включить законопроекты кабмина, которые будут внесены в ГД до пленарного заседания."В повестку планируется дополнительно включить правительственные законопроекты, которые будут внесены в Госдуму до пленарного заседания 15 июля", - уточняется в сообщении.
https://ria.ru/20220711/veteran-1801776276.html
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госдума рф, спецоперация, ситуация в днр и лнр, армия
Депутаты рассмотрят проект о статусе ветерана для участников спецоперации
Госдума рассмотрит проект о статусе ветерана для пограничников — участников спецоперации