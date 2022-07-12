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Розничные продажи в Великобритании упали до рекордно низких значений

Розничные продажи в Великобритании упали до рекордно низких значений - РИА Новости, 12.07.2022

Розничные продажи в Великобритании упали до рекордно низких значений

Розничные продажи в Великобритании упали до рекордно низких значений за последние несколько месяцев на фоне высокой инфляции, сообщила во вторник газета... РИА Новости, 12.07.2022

2022-07-12T13:47

2022-07-12T13:47

2022-07-12T13:47

экономика

цены на нефть

великобритания

украина

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МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Розничные продажи в Великобритании упали до рекордно низких значений за последние несколько месяцев на фоне высокой инфляции, сообщила во вторник газета Guardian со ссылкой на отчёт Британского консорциума предприятий розничной торговли (BRC)."Объемы продаж падают до значений, которых мы не видели с разгара пандемии, так как (последствия) инфляции продолжают ощущаться, и домохозяйства ограничивают траты", - приводит издание слова исполнительного директора BRC Хелен Дикенсон.Продажи непродовольственных товаров снижаются уже третий месяц подряд, и за последние три месяца показатели продаж упали на 3,3% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году, отмечает газета.Продажи в июне упали 1% по сравнению с июнем 2021 года, говорится в статье.После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Россию. Стали громче звучать призывы отказаться от российских энергоносителей. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо, электроэнергию и продукты питания в Европе и США. В Великобритании рост стоимости жизни ударил по миллионам домохозяйств.По данным Бюро национальной статистики Великобритании, годовая инфляция в стране по итогам апреля стала рекордной с марта 1982 года – 9% против 7% месяцем ранее. За апрель потребительские цены выросли на 2,5% после роста на 1,1% в марте. В мае годовая инфляция в Великобритании достигла рекордных с 1982 года 9,1%.

https://ria.ru/20220711/vybory-1801829448.html

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экономика, цены на нефть, великобритания, украина, россия