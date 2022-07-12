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Мосводосток приступил к укреплению берегов пруда в Чертаново
Мосводосток приступил к укреплению берегов пруда в Чертаново - РИА Новости, 13.07.2022
Мосводосток приступил к укреплению берегов пруда в Чертаново
Специалисты Мосводостока приступили к восстановлению укрепления берегов пруда в районе Чертаново Центральное, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса... РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-12T19:58
2022-07-12T19:58
2022-07-13T19:40
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Специалисты Мосводостока приступили к восстановлению укрепления берегов пруда в районе Чертаново Центральное, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.В сообщении отмечается, что сегодня некоторые Telegram-каналы опубликовали фотографии пруда, берега которого размыло интенсивными осадками. Пострадавшим от сильного дождя водоемом оказался Чертановский, или Красный, пруд на юге столицы. Он расположен по адресу: улица Чертановская, дом 32А."Наши специалисты уже начали восстановительные работы. Обещают завершить их в течение месяца", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
городское хозяйство москвы, мосводосток, комплекс городского хозяйства москвы, москва