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Мосводосток приступил к укреплению берегов пруда в Чертаново - РИА Новости, 13.07.2022
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Мосводосток приступил к укреплению берегов пруда в Чертаново
Мосводосток приступил к укреплению берегов пруда в Чертаново - РИА Новости, 13.07.2022
Мосводосток приступил к укреплению берегов пруда в Чертаново
Специалисты Мосводостока приступили к восстановлению укрепления берегов пруда в районе Чертаново Центральное, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса... РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-12T19:58
2022-07-13T19:40
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городское хозяйство москвы
мосводосток
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Специалисты Мосводостока приступили к восстановлению укрепления берегов пруда в районе Чертаново Центральное, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.В сообщении отмечается, что сегодня некоторые Telegram-каналы опубликовали фотографии пруда, берега которого размыло интенсивными осадками. Пострадавшим от сильного дождя водоемом оказался Чертановский, или Красный, пруд на юге столицы. Он расположен по адресу: улица Чертановская, дом 32А."Наши специалисты уже начали восстановительные работы. Обещают завершить их в течение месяца", - говорится в сообщении.
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городское хозяйство москвы, мосводосток, комплекс городского хозяйства москвы, москва
19:58 12.07.2022 (обновлено: 19:40 13.07.2022)
 

Мосводосток приступил к укреплению берегов пруда в Чертаново

© Фото : Telegram-канал Комплекса городского хозяйства МосквыМосводосток приступил к укреплению берегов пруда в Чертаново
Мосводосток приступил к укреплению берегов пруда в Чертаново - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
© Фото : Telegram-канал Комплекса городского хозяйства Москвы
Мосводосток приступил к укреплению берегов пруда в Чертаново
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Специалисты Мосводостока приступили к восстановлению укрепления берегов пруда в районе Чертаново Центральное, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
В сообщении отмечается, что сегодня некоторые Telegram-каналы опубликовали фотографии пруда, берега которого размыло интенсивными осадками. Пострадавшим от сильного дождя водоемом оказался Чертановский, или Красный, пруд на юге столицы. Он расположен по адресу: улица Чертановская, дом 32А.
"Наши специалисты уже начали восстановительные работы. Обещают завершить их в течение месяца", - говорится в сообщении.
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