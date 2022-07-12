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Мосводосток приступил к укреплению берегов пруда в Чертаново

Мосводосток приступил к укреплению берегов пруда в Чертаново - РИА Новости, 13.07.2022

Мосводосток приступил к укреплению берегов пруда в Чертаново

Специалисты Мосводостока приступили к восстановлению укрепления берегов пруда в районе Чертаново Центральное, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса... РИА Новости, 13.07.2022

2022-07-12T19:58

2022-07-12T19:58

2022-07-13T19:40

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мосводосток

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Специалисты Мосводостока приступили к восстановлению укрепления берегов пруда в районе Чертаново Центральное, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.В сообщении отмечается, что сегодня некоторые Telegram-каналы опубликовали фотографии пруда, берега которого размыло интенсивными осадками. Пострадавшим от сильного дождя водоемом оказался Чертановский, или Красный, пруд на юге столицы. Он расположен по адресу: улица Чертановская, дом 32А."Наши специалисты уже начали восстановительные работы. Обещают завершить их в течение месяца", - говорится в сообщении.

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2022

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

городское хозяйство москвы, мосводосток, комплекс городского хозяйства москвы, москва