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Украина присоединилась к программе технологического сотрудничества НАТО - РИА Новости, 12.07.2022
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Украина присоединилась к программе технологического сотрудничества НАТО
Украина присоединилась к программе технологического сотрудничества НАТО - РИА Новости, 12.07.2022
Украина присоединилась к программе технологического сотрудничества НАТО
Министр обороны Украины Алексей Резников во вторник заявил, что Украина стала ассоциированным членом программы взаимосовместимости (MIP), которая реализует... РИА Новости, 12.07.2022
2022-07-12T16:07
2022-07-12T16:07
йенс столтенберг
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
украина
москва
россия
нато
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Министр обороны Украины Алексей Резников во вторник заявил, что Украина стала ассоциированным членом программы взаимосовместимости (MIP), которая реализует технологическое сотрудничество армий государств-членов НАТО."По результатам голосования на ежегодном заседании MIP Steering Group Украина теперь в качестве ассоциированного члена получила право совместно разрабатывать и вносить изменения в ключевые стандарты НАТО, касающиеся взаимодействия систем боевого управления и смежных стандартов", - приводит слова министра пресс-служба минобороны.По его словам, Украина имеет мощный IT потенциал и является достойным союзником НАТО. "Уверен, мы привнесем свою экспертизу в развитие коллективной безопасности", – добавил Резников.Как поясняет ведомство, многосторонняя программа интероперабельности (MIP) - программа технологического сотрудничества вооруженных сил государств-членов НАТО, создана на уровне национальных разработчиков информационных систем боевого управления.В свою очередь глава центра инноваций и развития оборонных технологий полковник Марат Утюшев отметил, что теперь Украина может усиливать сотрудничество с Североатлантическим союзом и странами вне НАТО.Ранее генсекретарь альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО поддерживает стремление Украины присоединиться к альянсу, но для ее вступления требуется консенсус всех стран-членов.Москва не раз отмечала, что НАТО нацелена на конфронтацию. Как подчеркивал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе. Ранее в МИД РФ заявили, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента. В ведомстве также заявили ранее, что все практическое сотрудничество, которое выстраивалось годами, альянс давно обрушил.
https://ria.ru/20220708/nato-1801097970.html
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йенс столтенберг, дмитрий песков (спецпредставитель президента), украина, москва, россия, нато
16:07 12.07.2022
 
Украина присоединилась к программе технологического сотрудничества НАТО

Минобороны Украины: страна присоединилась к программе технологического сотрудничества НАТО

CC BY 4.0 / Офіційний портал Києваb / Вікторія Сапата / Олексій РезніковМинистр обороны Украины Алексей Резников
Министр обороны Украины Алексей Резников - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
CC BY 4.0 / Офіційний портал Києваb / Вікторія Сапата / Олексій Резніков
Министр обороны Украины Алексей Резников. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Министр обороны Украины Алексей Резников во вторник заявил, что Украина стала ассоциированным членом программы взаимосовместимости (MIP), которая реализует технологическое сотрудничество армий государств-членов НАТО.
"По результатам голосования на ежегодном заседании MIP Steering Group Украина теперь в качестве ассоциированного члена получила право совместно разрабатывать и вносить изменения в ключевые стандарты НАТО, касающиеся взаимодействия систем боевого управления и смежных стандартов", - приводит слова министра пресс-служба минобороны.
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По его словам, Украина имеет мощный IT потенциал и является достойным союзником НАТО. "Уверен, мы привнесем свою экспертизу в развитие коллективной безопасности", – добавил Резников.
Как поясняет ведомство, многосторонняя программа интероперабельности (MIP) - программа технологического сотрудничества вооруженных сил государств-членов НАТО, создана на уровне национальных разработчиков информационных систем боевого управления.
В свою очередь глава центра инноваций и развития оборонных технологий полковник Марат Утюшев отметил, что теперь Украина может усиливать сотрудничество с Североатлантическим союзом и странами вне НАТО.
Ранее генсекретарь альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО поддерживает стремление Украины присоединиться к альянсу, но для ее вступления требуется консенсус всех стран-членов.
Москва не раз отмечала, что НАТО нацелена на конфронтацию. Как подчеркивал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе. Ранее в МИД РФ заявили, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента. В ведомстве также заявили ранее, что все практическое сотрудничество, которое выстраивалось годами, альянс давно обрушил.
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