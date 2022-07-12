https://ria.ru/20220712/ukraina-1801983041.html

Украина присоединилась к программе технологического сотрудничества НАТО

Украина присоединилась к программе технологического сотрудничества НАТО - РИА Новости, 12.07.2022

Украина присоединилась к программе технологического сотрудничества НАТО

Министр обороны Украины Алексей Резников во вторник заявил, что Украина стала ассоциированным членом программы взаимосовместимости (MIP), которая реализует... РИА Новости, 12.07.2022

2022-07-12T16:07

2022-07-12T16:07

2022-07-12T16:07

йенс столтенберг

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

украина

москва

россия

нато

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Министр обороны Украины Алексей Резников во вторник заявил, что Украина стала ассоциированным членом программы взаимосовместимости (MIP), которая реализует технологическое сотрудничество армий государств-членов НАТО."По результатам голосования на ежегодном заседании MIP Steering Group Украина теперь в качестве ассоциированного члена получила право совместно разрабатывать и вносить изменения в ключевые стандарты НАТО, касающиеся взаимодействия систем боевого управления и смежных стандартов", - приводит слова министра пресс-служба минобороны.По его словам, Украина имеет мощный IT потенциал и является достойным союзником НАТО. "Уверен, мы привнесем свою экспертизу в развитие коллективной безопасности", – добавил Резников.Как поясняет ведомство, многосторонняя программа интероперабельности (MIP) - программа технологического сотрудничества вооруженных сил государств-членов НАТО, создана на уровне национальных разработчиков информационных систем боевого управления.В свою очередь глава центра инноваций и развития оборонных технологий полковник Марат Утюшев отметил, что теперь Украина может усиливать сотрудничество с Североатлантическим союзом и странами вне НАТО.Ранее генсекретарь альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО поддерживает стремление Украины присоединиться к альянсу, но для ее вступления требуется консенсус всех стран-членов.Москва не раз отмечала, что НАТО нацелена на конфронтацию. Как подчеркивал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе. Ранее в МИД РФ заявили, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента. В ведомстве также заявили ранее, что все практическое сотрудничество, которое выстраивалось годами, альянс давно обрушил.

https://ria.ru/20220708/nato-1801097970.html

https://ria.ru/20220704/ukraina-1800139711.html

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йенс столтенберг, дмитрий песков (спецпредставитель президента), украина, москва, россия, нато