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На Украине начали обучение операторов по программе "Армия дронов" - РИА Новости, 12.07.2022
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На Украине начали обучение операторов по программе "Армия дронов"
На Украине начали обучение операторов по программе "Армия дронов" - РИА Новости, 12.07.2022
На Украине начали обучение операторов по программе "Армия дронов"
Обучение первых 150 операторов дронов по программе "Армия дронов" стартовало на Украине, сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров. РИА Новости, 12.07.2022
2022-07-12T14:56
2022-07-12T14:56
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украина
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Обучение первых 150 операторов дронов по программе "Армия дронов" стартовало на Украине, сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров."Стартовало обучение первых 150 операторов армии дронов в школе Dronarium Украина", - говорится в сообщении Федорова в соцсетях.Утверждается, что во время обучения военные отработают настоящие полетные задания, навыки маскировки и управления дронами.В начале июля в государственной службе специальной связи и защиты информации Украины заявили, что страна начинает программу по массовой закупке разведывательных беспилотников и обучению операторов под названием "Армия дронов".
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в мире, технологии, украина
14:56 12.07.2022
 
На Украине начали обучение операторов по программе "Армия дронов"

Министр цифровой трансформации Федоров: 150 операторов начали обучение в школе Dronarium

© AP Photo / Efrem LukatskyСамый большой флаг Украины в Киеве
Самый большой флаг Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Самый большой флаг Украины в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Обучение первых 150 операторов дронов по программе "Армия дронов" стартовало на Украине, сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.
"Стартовало обучение первых 150 операторов армии дронов в школе Dronarium Украина", - говорится в сообщении Федорова в соцсетях.
Утверждается, что во время обучения военные отработают настоящие полетные задания, навыки маскировки и управления дронами.
В начале июля в государственной службе специальной связи и защиты информации Украины заявили, что страна начинает программу по массовой закупке разведывательных беспилотников и обучению операторов под названием "Армия дронов".
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