Рейтинг@Mail.ru
Встреча международной контактной группы по помощи Украине пройдет 20 июля - РИА Новости, 12.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220712/ukraina-1801852574.html
Встреча международной контактной группы по помощи Украине пройдет 20 июля
Встреча международной контактной группы по помощи Украине пройдет 20 июля - РИА Новости, 12.07.2022
Встреча международной контактной группы по помощи Украине пройдет 20 июля
Пентагон сообщил, что новая встреча международной контактной группы по помощи Украине пройдет 20 июля в онлайн-формате. РИА Новости, 12.07.2022
2022-07-12T08:13
2022-07-12T08:13
в мире
ллойд остин
алексей резников
владимир путин
украина
россия
сша
министерство обороны сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1a/1790812608_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_6739d0890171371641d3ada44164a49d.jpg
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Пентагон сообщил, что новая встреча международной контактной группы по помощи Украине пройдет 20 июля в онлайн-формате.Министр обороны США Ллойд Остин в телефонном разговоре обсудил с его украинским коллегой Алексеем Резниковым повестку предстоящего мероприятия, говорится в заявлении американского ведомства. Стороны также обменялись мнениями касательно будущей помощи США и союзных им государств Украине."Министр Остин и министр Резников также обсудили повестку следующей встречи контактной группы по обороне Украины, которая пройдет в виртуальном формате 20 июля", - говорится в заявлении на сайте Пентагона.Прошлое заседание контактной группы по поставкам оружия на Украину проходило в июне в Брюсселе в штаб-квартире НАТО. Дебютная встреча группы состоялась в апреле на американской базе Рамштайн в Германии.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.
https://ria.ru/20220711/spetsnaz-1801566108.html
https://ria.ru/20220712/ukraina-1801791167.html
украина
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1a/1790812608_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_5b6c42a0867826426f9837de7a9e7f48.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, ллойд остин, алексей резников, владимир путин, украина, россия, сша, министерство обороны сша, нато
08:13 12.07.2022
 
Встреча международной контактной группы по помощи Украине пройдет 20 июля

Пентагон: новая встреча контактной группы по помощи Украине пройдет онлайн 20 июля

© Фото : DODШтаб-квартира Министерства обороны США в Арлингтоне
Штаб-квартира Министерства обороны США в Арлингтоне - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
© Фото : DOD
Штаб-квартира Министерства обороны США в Арлингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Пентагон сообщил, что новая встреча международной контактной группы по помощи Украине пройдет 20 июля в онлайн-формате.
Министр обороны США Ллойд Остин в телефонном разговоре обсудил с его украинским коллегой Алексеем Резниковым повестку предстоящего мероприятия, говорится в заявлении американского ведомства. Стороны также обменялись мнениями касательно будущей помощи США и союзных им государств Украине.
Солдаты спецназа США (зеленые береты) - РИА Новости, 1920, 11.07.2022
11 июля, 08:00
США готовятся к большой войне с Россией в Европе
"Министр Остин и министр Резников также обсудили повестку следующей встречи контактной группы по обороне Украины, которая пройдет в виртуальном формате 20 июля", - говорится в заявлении на сайте Пентагона.
Прошлое заседание контактной группы по поставкам оружия на Украину проходило в июне в Брюсселе в штаб-квартире НАТО. Дебютная встреча группы состоялась в апреле на американской базе Рамштайн в Германии.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.
Украинские солдаты ведут обстрел из американской гаубицы М777 в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
Вчера, 08:00Специальная военная операция на Украине
Украина перешла в контрнаступление
 
В миреЛлойд ОстинАлексей РезниковВладимир ПутинУкраинаРоссияСШАМинистерство обороны СШАНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала