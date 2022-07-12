Встреча международной контактной группы по помощи Украине пройдет 20 июля
Пентагон: новая встреча контактной группы по помощи Украине пройдет онлайн 20 июля
© Фото : DODШтаб-квартира Министерства обороны США в Арлингтоне
© Фото : DOD
Штаб-квартира Министерства обороны США в Арлингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Пентагон сообщил, что новая встреча международной контактной группы по помощи Украине пройдет 20 июля в онлайн-формате.
Министр обороны США Ллойд Остин в телефонном разговоре обсудил с его украинским коллегой Алексеем Резниковым повестку предстоящего мероприятия, говорится в заявлении американского ведомства. Стороны также обменялись мнениями касательно будущей помощи США и союзных им государств Украине.
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"Министр Остин и министр Резников также обсудили повестку следующей встречи контактной группы по обороне Украины, которая пройдет в виртуальном формате 20 июля", - говорится в заявлении на сайте Пентагона.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.