https://ria.ru/20220712/turtsiya-1801864711.html

Туристический микроавтобус упал в пропасть в Турции

Туристический микроавтобус упал в пропасть в Турции - РИА Новости, 12.07.2022

Туристический микроавтобус упал в пропасть в Турции

Туристический микроавтобус упал в пропасть в Турции, пострадали 18 человек, сообщила во вторник газета Star. РИА Новости, 12.07.2022

2022-07-12T09:47

2022-07-12T09:47

2022-07-12T12:44

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АНКАРА, 12 июл — РИА Новости. Туристический микроавтобус упал в пропасть в Турции, пострадали 18 человек, сообщила во вторник газета Star."Авария произошла на 44-м километре автодороги Тунджели — Эрзинджан. Согласно полученной информации, туристический микроавтобус, отправлявшийся в рейс на Черное море из Малатьи, на обратном пути упал в пропасть в результате потери водителем управления. В аварии пострадали 18 человек, находившихся в микроавтобусе", — сообщила газета.На место происшествия были направлены многочисленные бригады медиков, спасателей, пожарной охраны и жандармерии. Раненые госпитализированы.РИА Новости выясняет наличие среди пострадавших россиян.

https://ria.ru/20220711/dtp-1801829824.html

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, турция, новости - туризм