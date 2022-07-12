https://ria.ru/20220712/turtsiya-1801864711.html
Туристический микроавтобус упал в пропасть в Турции
Туристический микроавтобус упал в пропасть в Турции - РИА Новости, 12.07.2022
Туристический микроавтобус упал в пропасть в Турции
Туристический микроавтобус упал в пропасть в Турции, пострадали 18 человек, сообщила во вторник газета Star. РИА Новости, 12.07.2022
2022-07-12T09:47
2022-07-12T09:47
2022-07-12T12:44
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АНКАРА, 12 июл — РИА Новости. Туристический микроавтобус упал в пропасть в Турции, пострадали 18 человек, сообщила во вторник газета Star."Авария произошла на 44-м километре автодороги Тунджели — Эрзинджан. Согласно полученной информации, туристический микроавтобус, отправлявшийся в рейс на Черное море из Малатьи, на обратном пути упал в пропасть в результате потери водителем управления. В аварии пострадали 18 человек, находившихся в микроавтобусе", — сообщила газета.На место происшествия были направлены многочисленные бригады медиков, спасателей, пожарной охраны и жандармерии. Раненые госпитализированы.РИА Новости выясняет наличие среди пострадавших россиян.
https://ria.ru/20220711/dtp-1801829824.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, турция, новости - туризм
09:47 12.07.2022 (обновлено: 12:44 12.07.2022)
Туристический микроавтобус упал в пропасть в Турции
Туристический микроавтобус упал в пропасть в Турции, 18 человек пострадали