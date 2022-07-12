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Высокие цены на сырье вызваны антироссийскими санкциями, заявил Силуанов - РИА Новости, 12.07.2022
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Высокие цены на сырье вызваны антироссийскими санкциями, заявил Силуанов
Высокие цены на сырье вызваны антироссийскими санкциями, заявил Силуанов - РИА Новости, 12.07.2022
Высокие цены на сырье вызваны антироссийскими санкциями, заявил Силуанов
Западные страны наказали себя сами, вызвав санкциями высокие цены на сырьевые товары, рынки сбалансируются только после отмены введённых ограничений, уверен... РИА Новости, 12.07.2022
2022-07-12T01:09
2022-07-12T01:10
экономика
россия
цены на нефть
brent
urals
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Западные страны наказали себя сами, вызвав санкциями высокие цены на сырьевые товары, рынки сбалансируются только после отмены введённых ограничений, уверен министр финансов России Антон Силуанов.Он отметил, что для России эта ситуация складывается даже позитивно: из-за высоких цен на энергоносители она получает дополнительные доходы от экспорта ресурсов. Даже при тех дисконтах, которые есть на российскую нефть марки Urals относительно нефти марки Brent, по его словам, бюджет РФ получает неплохие нефтегазовые доходы."Но для остального мира ситуация, скорее, мрачная", - добавил министр."Работают простые законы спроса и предложения. Законы экономики ведь никто не отменял. Как долго будут сохраняться высокие цены на энергоресурсы, будет зависеть от динамики мировой экономики и длительности ограничений, введенных западными странами", - объяснил он.Силуанов уверен, что рынки сбалансируются, если ограничения будут сняты. "Причем это касается и продовольствия, и энергоресурсов, и стоимости логистики, т. е. всех тех товаров и услуг, против которых действуют санкции", - сказал он.
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экономика, россия, цены на нефть, brent, urals
01:09 12.07.2022 (обновлено: 01:10 12.07.2022)
 
Высокие цены на сырье вызваны антироссийскими санкциями, заявил Силуанов

Глава Минфина Силуанов заявил, что высокие цены на сырье вызваны антироссийскими санкциями

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкМинистр финансов Российской Федерации Антон Силуанов
Министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Западные страны наказали себя сами, вызвав санкциями высокие цены на сырьевые товары, рынки сбалансируются только после отмены введённых ограничений, уверен министр финансов России Антон Силуанов.
"Столь высокие цены на сырьевые товары вызваны ограничениями, которые ввели западные страны. Они хотели наказать Россию, но наказали себя", - сказал глава Минфина РФ в интервью газете "Ведомости".
Он отметил, что для России эта ситуация складывается даже позитивно: из-за высоких цен на энергоносители она получает дополнительные доходы от экспорта ресурсов. Даже при тех дисконтах, которые есть на российскую нефть марки Urals относительно нефти марки Brent, по его словам, бюджет РФ получает неплохие нефтегазовые доходы.
"Но для остального мира ситуация, скорее, мрачная", - добавил министр.
"Работают простые законы спроса и предложения. Законы экономики ведь никто не отменял. Как долго будут сохраняться высокие цены на энергоресурсы, будет зависеть от динамики мировой экономики и длительности ограничений, введенных западными странами", - объяснил он.
Силуанов уверен, что рынки сбалансируются, если ограничения будут сняты. "Причем это касается и продовольствия, и энергоресурсов, и стоимости логистики, т. е. всех тех товаров и услуг, против которых действуют санкции", - сказал он.
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