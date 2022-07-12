Рейтинг@Mail.ru
Президент Мексики для борьбы с кризисом предложил США топливо и газопроводы - РИА Новости, 12.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220712/toplivo-1802083796.html
Президент Мексики для борьбы с кризисом предложил США топливо и газопроводы
Президент Мексики для борьбы с кризисом предложил США топливо и газопроводы - РИА Новости, 12.07.2022
Президент Мексики для борьбы с кризисом предложил США топливо и газопроводы
Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор провел в Вашингтоне переговоры с лидером США Джо Байденом, на которых предложил антикризисный план сотрудничества РИА Новости, 12.07.2022
2022-07-12T22:32
2022-07-12T22:32
цены на нефть
камала харрис
дональд трамп
вашингтон (штат)
мексика
сша
оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/19/1594410459_0:17:3080:1749_1920x0_80_0_0_97d1a24e471d3e48fb999c0963615347.jpg
МЕХИКО, 12 июл - РИА Новости. Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор провел в Вашингтоне переговоры с лидером США Джо Байденом, на которых предложил антикризисный план сотрудничества между странами в сфере топливно-энергетического комплекса, торговли и миграции."Мое предложение (для смягчения экономических проблем в регионе - ред.) может быть сведено к пяти основным направлениям взаимодействия. Первое - ... до снижения цен на топливо в США... гражданам США, живущим возле границы, будет разрешено заправляться в Мексике по сниженным ценам... мы можем немедленно увеличить запасы топлива (в хранилищах в приграничных регионах) и обязуемся удвоить поставки", - заявил Лопес Обрадор в ходе пресс-конференции из Белого дома, которая транслировалась в социальных сетях правительства Мексики.Политик отметил, что средняя цена бензина в США составляет сейчас 4,78 доллара за галлон, тогда как в Мексике - 3,12 доллара. Значительная часть бензина сейчас производится Мексикой на территории США, на недавно купленном НПЗ Deer Park в Техасе."Второе - мы передаем в распоряжение вашего правительства более тысячи километров газопроводов вдоль границы для транспорта газа из Техаса в Нью-Мексико, Аризону и Калифорнию. Объем транспортируемого газа соответствует генерации до 750 мегаватт электроэнергии и обеспечит ей до 3 миллионов человек", - заявил мексиканский лидер.Третье предложение мексиканского лидера - устранение остающихся пошлин в торговле "продуктами питания и другими товарами", облегчение и упрощение трансграничного товарооборота для снижения потребительских цен.Говоря о запуске программы частных и государственных инвестиций между странами в рамках политики импортозамещения, Лопес Обрадор отметил, что совместно с инвесторами из США власти Мексики планируют строительство заводов по производству сжиженного газа и удобрений, а также солнечных электростанций в северных регионах, граничащих с США.Последним пунктом мексиканского антикризисного плана стало упорядочение миграционных потоков в США и предоставление рабочих виз специалистам различных специальностей из Мексики и Центральной Америки, "чтобы гарантировать, что экономика не будет парализована из-за нехватки рабочих рук".В ходе своего визита в Вашингтон мексиканский лидер также провел переговоры с вице-президентом США Камалой Харрис, на среду запланировано его участие в переговорах представителей бизнеса двух стран.С момента прихода к власти это четвертый официальный визит Лопеса Обрадора в США. Первый был привязан к вступлению в силу трехстороннего торгового соглашения между Мексикой, США и Канадой, и прошел в 2020 году во время правления Дональда Трампа. Ещё два состоялись в ноябре 2021 года - для участия в сессии Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке и саммите стран Северной Америки в Вашингтоне.
https://ria.ru/20220629/golod-1798798880.html
https://ria.ru/20220615/amerika-1795319021.html
вашингтон (штат)
мексика
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Стерхова
Наталья Стерхова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/19/1594410459_9:0:2740:2048_1920x0_80_0_0_ae8401cfb96d8ee230bef2cf87a780d5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
цены на нефть, камала харрис, дональд трамп, вашингтон (штат), мексика, сша, оон
22:32 12.07.2022
 
Президент Мексики для борьбы с кризисом предложил США топливо и газопроводы

Президент Мексики Обрадор на переговорах с Байденом предложил США топливо и газопроводы

© AP Photo / Marco UgarteПрезидент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор
Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
© AP Photo / Marco Ugarte
Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор. Архивное фото
Читать ria.ru в
МЕХИКО, 12 июл - РИА Новости. Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор провел в Вашингтоне переговоры с лидером США Джо Байденом, на которых предложил антикризисный план сотрудничества между странами в сфере топливно-энергетического комплекса, торговли и миграции.
"Мое предложение (для смягчения экономических проблем в регионе - ред.) может быть сведено к пяти основным направлениям взаимодействия. Первое - ... до снижения цен на топливо в США... гражданам США, живущим возле границы, будет разрешено заправляться в Мексике по сниженным ценам... мы можем немедленно увеличить запасы топлива (в хранилищах в приграничных регионах) и обязуемся удвоить поставки", - заявил Лопес Обрадор в ходе пресс-конференции из Белого дома, которая транслировалась в социальных сетях правительства Мексики.
Политик отметил, что средняя цена бензина в США составляет сейчас 4,78 доллара за галлон, тогда как в Мексике - 3,12 доллара. Значительная часть бензина сейчас производится Мексикой на территории США, на недавно купленном НПЗ Deer Park в Техасе.
"Второе - мы передаем в распоряжение вашего правительства более тысячи километров газопроводов вдоль границы для транспорта газа из Техаса в Нью-Мексико, Аризону и Калифорнию. Объем транспортируемого газа соответствует генерации до 750 мегаватт электроэнергии и обеспечит ей до 3 миллионов человек", - заявил мексиканский лидер.
Мужчина в супермаркете в Алене, Германия - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
29 июня, 08:00
Запад ждет глобальных голодных бунтов
Третье предложение мексиканского лидера - устранение остающихся пошлин в торговле "продуктами питания и другими товарами", облегчение и упрощение трансграничного товарооборота для снижения потребительских цен.
Говоря о запуске программы частных и государственных инвестиций между странами в рамках политики импортозамещения, Лопес Обрадор отметил, что совместно с инвесторами из США власти Мексики планируют строительство заводов по производству сжиженного газа и удобрений, а также солнечных электростанций в северных регионах, граничащих с США.
Последним пунктом мексиканского антикризисного плана стало упорядочение миграционных потоков в США и предоставление рабочих виз специалистам различных специальностей из Мексики и Центральной Америки, "чтобы гарантировать, что экономика не будет парализована из-за нехватки рабочих рук".
В ходе своего визита в Вашингтон мексиканский лидер также провел переговоры с вице-президентом США Камалой Харрис, на среду запланировано его участие в переговорах представителей бизнеса двух стран.
С момента прихода к власти это четвертый официальный визит Лопеса Обрадора в США. Первый был привязан к вступлению в силу трехстороннего торгового соглашения между Мексикой, США и Канадой, и прошел в 2020 году во время правления Дональда Трампа. Ещё два состоялись в ноябре 2021 года - для участия в сессии Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке и саммите стран Северной Америки в Вашингтоне.
Сторонники контроля над оружием во время протеста в парке Христофора Колумба в Бостоне. 11 июня 2022 - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
15 июня, 08:00
В США гражданская война уже идет
 
Цены на нефтьКамала ХаррисДональд ТрампВашингтон (штат)МексикаСШАООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала