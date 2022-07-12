https://ria.ru/20220712/toplivo-1802083796.html

Президент Мексики для борьбы с кризисом предложил США топливо и газопроводы

Президент Мексики для борьбы с кризисом предложил США топливо и газопроводы - РИА Новости, 12.07.2022

Президент Мексики для борьбы с кризисом предложил США топливо и газопроводы

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор провел в Вашингтоне переговоры с лидером США Джо Байденом, на которых предложил антикризисный план сотрудничества РИА Новости, 12.07.2022

2022-07-12T22:32

2022-07-12T22:32

2022-07-12T22:32

цены на нефть

камала харрис

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мексика

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МЕХИКО, 12 июл - РИА Новости. Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор провел в Вашингтоне переговоры с лидером США Джо Байденом, на которых предложил антикризисный план сотрудничества между странами в сфере топливно-энергетического комплекса, торговли и миграции."Мое предложение (для смягчения экономических проблем в регионе - ред.) может быть сведено к пяти основным направлениям взаимодействия. Первое - ... до снижения цен на топливо в США... гражданам США, живущим возле границы, будет разрешено заправляться в Мексике по сниженным ценам... мы можем немедленно увеличить запасы топлива (в хранилищах в приграничных регионах) и обязуемся удвоить поставки", - заявил Лопес Обрадор в ходе пресс-конференции из Белого дома, которая транслировалась в социальных сетях правительства Мексики.Политик отметил, что средняя цена бензина в США составляет сейчас 4,78 доллара за галлон, тогда как в Мексике - 3,12 доллара. Значительная часть бензина сейчас производится Мексикой на территории США, на недавно купленном НПЗ Deer Park в Техасе."Второе - мы передаем в распоряжение вашего правительства более тысячи километров газопроводов вдоль границы для транспорта газа из Техаса в Нью-Мексико, Аризону и Калифорнию. Объем транспортируемого газа соответствует генерации до 750 мегаватт электроэнергии и обеспечит ей до 3 миллионов человек", - заявил мексиканский лидер.Третье предложение мексиканского лидера - устранение остающихся пошлин в торговле "продуктами питания и другими товарами", облегчение и упрощение трансграничного товарооборота для снижения потребительских цен.Говоря о запуске программы частных и государственных инвестиций между странами в рамках политики импортозамещения, Лопес Обрадор отметил, что совместно с инвесторами из США власти Мексики планируют строительство заводов по производству сжиженного газа и удобрений, а также солнечных электростанций в северных регионах, граничащих с США.Последним пунктом мексиканского антикризисного плана стало упорядочение миграционных потоков в США и предоставление рабочих виз специалистам различных специальностей из Мексики и Центральной Америки, "чтобы гарантировать, что экономика не будет парализована из-за нехватки рабочих рук".В ходе своего визита в Вашингтон мексиканский лидер также провел переговоры с вице-президентом США Камалой Харрис, на среду запланировано его участие в переговорах представителей бизнеса двух стран.С момента прихода к власти это четвертый официальный визит Лопеса Обрадора в США. Первый был привязан к вступлению в силу трехстороннего торгового соглашения между Мексикой, США и Канадой, и прошел в 2020 году во время правления Дональда Трампа. Ещё два состоялись в ноябре 2021 года - для участия в сессии Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке и саммите стран Северной Америки в Вашингтоне.

https://ria.ru/20220629/golod-1798798880.html

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Наталья Стерхова

Наталья Стерхова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Стерхова

цены на нефть, камала харрис, дональд трамп, вашингтон (штат), мексика, сша, оон