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Компании Tinder грозит штраф за отказ локализовать данные россиян - РИА Новости, 12.07.2022
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Компании Tinder грозит штраф за отказ локализовать данные россиян
Компании Tinder грозит штраф за отказ локализовать данные россиян - РИА Новости, 12.07.2022
Компании Tinder грозит штраф за отказ локализовать данные россиян
Мировой судья Таганского района 28 июля рассмотрит протокол в отношении компании Match Groop LLC - владельца известного сервиса знакомств Tinder, сообщили РИА... РИА Новости, 12.07.2022
2022-07-12T14:03
2022-07-12T14:33
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Мировой судья Таганского района 28 июля рассмотрит протокол в отношении компании Match Groop LLC - владельца известного сервиса знакомств Tinder, сообщили РИА Новости в пресс-службе Таганского суда Москвы."К мировому судье судебного участка № 422 Таганского района поступил административный материал за отказ локализовать персональные данные российских пользователей в отношении Match Groop LLC. Он будет рассмотрен 28 июля в 11.00", - сказала собеседница агентства.Компания Match Groop являемся владельцем ряда онлайн-сервисов знакомств, включая Tinder. По протоколу ей грозит штраф до шести миллионов рублей.
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общество
14:03 12.07.2022 (обновлено: 14:33 12.07.2022)
 
Компании Tinder грозит штраф за отказ локализовать данные россиян

Компании-владельцу Tinder грозит штраф за отказ локализовать персональные данные россиян

© Фото : Unsplash / Good Faces Agency Приложение Tinder на экране смартфона
Приложение Tinder на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
© Фото : Unsplash / Good Faces Agency
Приложение Tinder на экране смартфона. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Мировой судья Таганского района 28 июля рассмотрит протокол в отношении компании Match Groop LLC - владельца известного сервиса знакомств Tinder, сообщили РИА Новости в пресс-службе Таганского суда Москвы.
"К мировому судье судебного участка № 422 Таганского района поступил административный материал за отказ локализовать персональные данные российских пользователей в отношении Match Groop LLC. Он будет рассмотрен 28 июля в 11.00", - сказала собеседница агентства.
Компания Match Groop являемся владельцем ряда онлайн-сервисов знакомств, включая Tinder. По протоколу ей грозит штраф до шести миллионов рублей.
Логотип компании Apple в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
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