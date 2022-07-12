https://ria.ru/20220712/tinder-1801927976.html

Компании Tinder грозит штраф за отказ локализовать данные россиян

Компании Tinder грозит штраф за отказ локализовать данные россиян - РИА Новости, 12.07.2022

Компании Tinder грозит штраф за отказ локализовать данные россиян

Мировой судья Таганского района 28 июля рассмотрит протокол в отношении компании Match Groop LLC - владельца известного сервиса знакомств Tinder, сообщили РИА... РИА Новости, 12.07.2022

2022-07-12T14:03

2022-07-12T14:03

2022-07-12T14:33

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0c/1801930251_0:211:3072:1939_1920x0_80_0_0_925ecaef1e367f03bc0ec39a23b3fba9.jpg

МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Мировой судья Таганского района 28 июля рассмотрит протокол в отношении компании Match Groop LLC - владельца известного сервиса знакомств Tinder, сообщили РИА Новости в пресс-службе Таганского суда Москвы."К мировому судье судебного участка № 422 Таганского района поступил административный материал за отказ локализовать персональные данные российских пользователей в отношении Match Groop LLC. Он будет рассмотрен 28 июля в 11.00", - сказала собеседница агентства.Компания Match Groop являемся владельцем ряда онлайн-сервисов знакомств, включая Tinder. По протоколу ей грозит штраф до шести миллионов рублей.

https://ria.ru/20220712/apple-1801910302.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество