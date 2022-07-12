https://ria.ru/20220712/tinder-1801927976.html
Компании Tinder грозит штраф за отказ локализовать данные россиян
Компании Tinder грозит штраф за отказ локализовать данные россиян - РИА Новости, 12.07.2022
Компании Tinder грозит штраф за отказ локализовать данные россиян
Мировой судья Таганского района 28 июля рассмотрит протокол в отношении компании Match Groop LLC - владельца известного сервиса знакомств Tinder, сообщили РИА... РИА Новости, 12.07.2022
2022-07-12T14:03
2022-07-12T14:03
2022-07-12T14:33
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0c/1801930251_0:211:3072:1939_1920x0_80_0_0_925ecaef1e367f03bc0ec39a23b3fba9.jpg
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Мировой судья Таганского района 28 июля рассмотрит протокол в отношении компании Match Groop LLC - владельца известного сервиса знакомств Tinder, сообщили РИА Новости в пресс-службе Таганского суда Москвы."К мировому судье судебного участка № 422 Таганского района поступил административный материал за отказ локализовать персональные данные российских пользователей в отношении Match Groop LLC. Он будет рассмотрен 28 июля в 11.00", - сказала собеседница агентства.Компания Match Groop являемся владельцем ряда онлайн-сервисов знакомств, включая Tinder. По протоколу ей грозит штраф до шести миллионов рублей.
https://ria.ru/20220712/apple-1801910302.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0c/1801930251_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_b44f90a37a60d2a9f78ec04aa8c8a889.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество
14:03 12.07.2022 (обновлено: 14:33 12.07.2022)
Компании Tinder грозит штраф за отказ локализовать данные россиян
Компании-владельцу Tinder грозит штраф за отказ локализовать персональные данные россиян
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Мировой судья Таганского района 28 июля рассмотрит протокол в отношении компании Match Groop LLC - владельца известного сервиса знакомств Tinder, сообщили РИА Новости в пресс-службе Таганского суда Москвы.
"К мировому судье судебного участка № 422 Таганского района поступил административный материал за отказ локализовать персональные данные российских пользователей в отношении Match Groop LLC. Он будет рассмотрен 28 июля в 11.00", - сказала собеседница агентства.
Компания Match Groop являемся владельцем ряда онлайн-сервисов знакомств, включая Tinder. По протоколу ей грозит штраф до шести миллионов рублей.