https://ria.ru/20220712/terrorizm-1801913602.html

В Орловской области осудили иностранца за финансирование терроризма

В Орловской области осудили иностранца за финансирование терроризма - РИА Новости, 12.07.2022

В Орловской области осудили иностранца за финансирование терроризма

Суд приговорил к 8 годам лишения свободы иностранца, причастного к финансированию террористической организации, сообщает управление ФСБ по Орловской области. РИА Новости, 12.07.2022

2022-07-12T13:08

2022-07-12T13:08

2022-07-12T13:08

происшествия

орловская область

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БРЯНСК, 12 июл – РИА Новости. Суд приговорил к 8 годам лишения свободы иностранца, причастного к финансированию террористической организации, сообщает управление ФСБ по Орловской области."По материалам УФСБ России по Орловской области осужден фигурант уголовного дела, причастный к финансированию терроризма. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет, из которых 3 года с отбыванием в тюрьме, оставшаяся часть – в исправительной колонии строгого режима", - отмечает ведомство.Сотрудники управления установили, что иностранный гражданин оказывал финансовую помощь террористической организации "Катиба Таухид валь-Джихад*" (террористическая группировка, запрещенная в России). В отношении него следственное отделение УФСБ России по Орловской области возбудило уголовное дело за "содействие террористической деятельности", говорится в сообщении.Отмечается, что 2-й Западный окружной военный суд признал подсудимого виновным в совершении инкриминируемого преступления. Приговор суда вступил в законную силу.* Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20220706/proisshestvie-1800600173.html

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происшествия, орловская область, россия