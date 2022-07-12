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В Орловской области осудили иностранца за финансирование терроризма - РИА Новости, 12.07.2022
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В Орловской области осудили иностранца за финансирование терроризма
В Орловской области осудили иностранца за финансирование терроризма - РИА Новости, 12.07.2022
В Орловской области осудили иностранца за финансирование терроризма
Суд приговорил к 8 годам лишения свободы иностранца, причастного к финансированию террористической организации, сообщает управление ФСБ по Орловской области. РИА Новости, 12.07.2022
2022-07-12T13:08
2022-07-12T13:08
происшествия
орловская область
россия
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БРЯНСК, 12 июл – РИА Новости. Суд приговорил к 8 годам лишения свободы иностранца, причастного к финансированию террористической организации, сообщает управление ФСБ по Орловской области."По материалам УФСБ России по Орловской области осужден фигурант уголовного дела, причастный к финансированию терроризма. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет, из которых 3 года с отбыванием в тюрьме, оставшаяся часть – в исправительной колонии строгого режима", - отмечает ведомство.Сотрудники управления установили, что иностранный гражданин оказывал финансовую помощь террористической организации "Катиба Таухид валь-Джихад*" (террористическая группировка, запрещенная в России). В отношении него следственное отделение УФСБ России по Орловской области возбудило уголовное дело за "содействие террористической деятельности", говорится в сообщении.Отмечается, что 2-й Западный окружной военный суд признал подсудимого виновным в совершении инкриминируемого преступления. Приговор суда вступил в законную силу.* Террористическая организация, запрещенная в России.
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происшествия, орловская область, россия
13:08 12.07.2022
 
В Орловской области осудили иностранца за финансирование терроризма

Орловский суд приговорил иностранца к восьми годам за финансирование терроризма

© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в фотобанкСудебный молоток
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
© РИА Новости / Андрей Старостин
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БРЯНСК, 12 июл – РИА Новости. Суд приговорил к 8 годам лишения свободы иностранца, причастного к финансированию террористической организации, сообщает управление ФСБ по Орловской области.
"По материалам УФСБ России по Орловской области осужден фигурант уголовного дела, причастный к финансированию терроризма. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет, из которых 3 года с отбыванием в тюрьме, оставшаяся часть – в исправительной колонии строгого режима", - отмечает ведомство.
Сотрудники управления установили, что иностранный гражданин оказывал финансовую помощь террористической организации "Катиба Таухид валь-Джихад*" (террористическая группировка, запрещенная в России). В отношении него следственное отделение УФСБ России по Орловской области возбудило уголовное дело за "содействие террористической деятельности", говорится в сообщении.
Отмечается, что 2-й Западный окружной военный суд признал подсудимого виновным в совершении инкриминируемого преступления. Приговор суда вступил в законную силу.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
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