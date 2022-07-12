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Власти Новой Каховки назвали удар ВСУ по городу терактом - РИА Новости, 12.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220712/terakt-1801867012.html
Власти Новой Каховки назвали удар ВСУ по городу терактом
Власти Новой Каховки назвали удар ВСУ по городу терактом - РИА Новости, 12.07.2022
Власти Новой Каховки назвали удар ВСУ по городу терактом
Глава военно-гражданской администрации Каховского района Херсонской области Владимир Леонтьев назвал украинский удар супервысокоточными ракетами по мирному... РИА Новости, 12.07.2022
2022-07-12T10:02
2022-07-12T10:02
специальная военная операция на украине
в мире
херсонская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Глава военно-гражданской администрации Каховского района Херсонской области Владимир Леонтьев назвал украинский удар супервысокоточными ракетами по мирному городу террористическим актом: "Расчетливо, жестоко и цинично"."Это однозначно можно ответить - да", - сказал Леонтьев в эфире телеканала "Россия 24", отвечая на вопрос, можно ли назвать атаку спланированной."Это расчетливо, жестоко и цинично - то, что сделано. Высокоточными ракетами, супервысокоточными, издалека мирный город был поражен", - добавил он.Леонтьев уточнил, что пострадали не военные объекты, а склады, магазины, аптеки, заправки, даже церковь."Это террористический акт против мирного населения", - заключил Леонтьев.
https://ria.ru/20220712/kakhovka-1801863237.html
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в мире, херсонская область , вооруженные силы украины
10:02 12.07.2022
 
Власти Новой Каховки назвали удар ВСУ по городу терактом

Глава каховской ВГА Леонтьев назвал удар ВСУ по городу с помощью РСЗО HIMARS терактом

© РИА НовостиПоследствия удара Украины по Новой Каховке. Кадр из видео
Последствия удара Украины по Новой Каховке. Кадр из видео - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
© РИА Новости
Последствия удара Украины по Новой Каховке. Кадр из видео
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Глава военно-гражданской администрации Каховского района Херсонской области Владимир Леонтьев назвал украинский удар супервысокоточными ракетами по мирному городу террористическим актом: "Расчетливо, жестоко и цинично".
"Это однозначно можно ответить - да", - сказал Леонтьев в эфире телеканала "Россия 24", отвечая на вопрос, можно ли назвать атаку спланированной.
"Это расчетливо, жестоко и цинично - то, что сделано. Высокоточными ракетами, супервысокоточными, издалека мирный город был поражен", - добавил он.
Леонтьев уточнил, что пострадали не военные объекты, а склады, магазины, аптеки, заправки, даже церковь.
"Это террористический акт против мирного населения", - заключил Леонтьев.
Последствия удара Украины по Новой Каховке - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
Вчера, 09:36Специальная военная операция на Украине
Семь человек пропали, более 70 пострадали при ударе ВСУ по Новой Каховке
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреХерсонская областьВооруженные силы Украины
 
 
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