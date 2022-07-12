https://ria.ru/20220712/terakt-1801867012.html

Власти Новой Каховки назвали удар ВСУ по городу терактом

Власти Новой Каховки назвали удар ВСУ по городу терактом - РИА Новости, 12.07.2022

Власти Новой Каховки назвали удар ВСУ по городу терактом

Глава военно-гражданской администрации Каховского района Херсонской области Владимир Леонтьев назвал украинский удар супервысокоточными ракетами по мирному... РИА Новости, 12.07.2022

2022-07-12T10:02

2022-07-12T10:02

2022-07-12T10:02

специальная военная операция на украине

в мире

херсонская область

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Глава военно-гражданской администрации Каховского района Херсонской области Владимир Леонтьев назвал украинский удар супервысокоточными ракетами по мирному городу террористическим актом: "Расчетливо, жестоко и цинично"."Это однозначно можно ответить - да", - сказал Леонтьев в эфире телеканала "Россия 24", отвечая на вопрос, можно ли назвать атаку спланированной."Это расчетливо, жестоко и цинично - то, что сделано. Высокоточными ракетами, супервысокоточными, издалека мирный город был поражен", - добавил он.Леонтьев уточнил, что пострадали не военные объекты, а склады, магазины, аптеки, заправки, даже церковь."Это террористический акт против мирного населения", - заключил Леонтьев.

https://ria.ru/20220712/kakhovka-1801863237.html

херсонская область

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, херсонская область , вооруженные силы украины