https://ria.ru/20220712/terakt-1801867012.html
Власти Новой Каховки назвали удар ВСУ по городу терактом
Власти Новой Каховки назвали удар ВСУ по городу терактом - РИА Новости, 12.07.2022
Власти Новой Каховки назвали удар ВСУ по городу терактом
Глава военно-гражданской администрации Каховского района Херсонской области Владимир Леонтьев назвал украинский удар супервысокоточными ракетами по мирному... РИА Новости, 12.07.2022
2022-07-12T10:02
2022-07-12T10:02
2022-07-12T10:02
специальная военная операция на украине
в мире
херсонская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Глава военно-гражданской администрации Каховского района Херсонской области Владимир Леонтьев назвал украинский удар супервысокоточными ракетами по мирному городу террористическим актом: "Расчетливо, жестоко и цинично"."Это однозначно можно ответить - да", - сказал Леонтьев в эфире телеканала "Россия 24", отвечая на вопрос, можно ли назвать атаку спланированной."Это расчетливо, жестоко и цинично - то, что сделано. Высокоточными ракетами, супервысокоточными, издалека мирный город был поражен", - добавил он.Леонтьев уточнил, что пострадали не военные объекты, а склады, магазины, аптеки, заправки, даже церковь."Это террористический акт против мирного населения", - заключил Леонтьев.
https://ria.ru/20220712/kakhovka-1801863237.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, херсонская область , вооруженные силы украины
Власти Новой Каховки назвали удар ВСУ по городу терактом
Глава каховской ВГА Леонтьев назвал удар ВСУ по городу с помощью РСЗО HIMARS терактом
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Глава военно-гражданской администрации Каховского района Херсонской области Владимир Леонтьев назвал украинский удар супервысокоточными ракетами по мирному городу террористическим актом: "Расчетливо, жестоко и цинично".
"Это однозначно можно ответить - да", - сказал Леонтьев в эфире телеканала "Россия 24", отвечая на вопрос, можно ли назвать атаку спланированной.
"Это расчетливо, жестоко и цинично - то, что сделано. Высокоточными ракетами, супервысокоточными, издалека мирный город был поражен", - добавил он.
Леонтьев уточнил, что пострадали не военные объекты, а склады, магазины, аптеки, заправки, даже церковь.
"Это террористический акт против мирного населения", - заключил Леонтьев.