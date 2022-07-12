https://ria.ru/20220712/televyshka-1802039101.html
Украинская артиллерия обстреляла телевышку в Донецке
Украинская артиллерия обстреляла телевышку в Донецке - РИА Новости, 12.07.2022
Украинская артиллерия обстреляла телевышку в Донецке
Украинские военные во вторник вновь предприняли попытку разрушить артиллерией телевышку в Петровском районе Донецка, на близлежащей территории к объекту... РИА Новости, 12.07.2022
2022-07-12T17:22
2022-07-12T17:22
2022-07-12T17:22
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
петровский район
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ДОНЕЦК, 12 июл - РИА Новости. Украинские военные во вторник вновь предприняли попытку разрушить артиллерией телевышку в Петровском районе Донецка, на близлежащей территории к объекту наблюдается не менее 10 "прилетов", передает корреспондент РИА Новости.Телевышка транслирует местные теле- и радиоканалы, в том числе и на территорию противника.Обстрелы телевышки происходят регулярно, начиная еще с 2014 года.В настоящий момент обстрелы Кировского и Петровского района продолжаются. Как сообщил РИА Новости источник в администрации Донецка, было попадание на территорию завода ДЗТО в Петровском районе. Информация о разрушениях уточняется.
донецк (днр)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецк (днр), петровский район
Украинская артиллерия обстреляла телевышку в Донецке
Украинская артиллерия обстреляла телевышку в Петровском районе Донецка
ДОНЕЦК, 12 июл - РИА Новости. Украинские военные во вторник вновь предприняли попытку разрушить артиллерией телевышку в Петровском районе Донецка, на близлежащей территории к объекту наблюдается не менее 10 "прилетов", передает корреспондент РИА Новости.
Телевышка транслирует местные теле- и радиоканалы, в том числе и на территорию противника.
Обстрелы телевышки происходят регулярно, начиная еще с 2014 года.
В настоящий момент обстрелы Кировского и Петровского района
продолжаются. Как сообщил РИА Новости источник в администрации Донецка
, было попадание на территорию завода ДЗТО в Петровском районе. Информация о разрушениях уточняется.