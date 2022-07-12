https://ria.ru/20220712/televyshka-1802039101.html

Украинская артиллерия обстреляла телевышку в Донецке

Украинская артиллерия обстреляла телевышку в Донецке - РИА Новости, 12.07.2022

Украинская артиллерия обстреляла телевышку в Донецке

Украинские военные во вторник вновь предприняли попытку разрушить артиллерией телевышку в Петровском районе Донецка, на близлежащей территории к объекту... РИА Новости, 12.07.2022

2022-07-12T17:22

2022-07-12T17:22

2022-07-12T17:22

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

петровский район

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/05/1800390936_0:112:1035:694_1920x0_80_0_0_4740321a3f3a310c1352f90318186d7f.jpg

ДОНЕЦК, 12 июл - РИА Новости. Украинские военные во вторник вновь предприняли попытку разрушить артиллерией телевышку в Петровском районе Донецка, на близлежащей территории к объекту наблюдается не менее 10 "прилетов", передает корреспондент РИА Новости.Телевышка транслирует местные теле- и радиоканалы, в том числе и на территорию противника.Обстрелы телевышки происходят регулярно, начиная еще с 2014 года.В настоящий момент обстрелы Кировского и Петровского района продолжаются. Как сообщил РИА Новости источник в администрации Донецка, было попадание на территорию завода ДЗТО в Петровском районе. Информация о разрушениях уточняется.

донецк (днр)

петровский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, донецк (днр), петровский район