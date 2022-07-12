https://ria.ru/20220712/tekhnoprom-1801860330.html

"Технопром" решит задачи технологического развития, заявил Чернышенко

"Технопром" решит задачи технологического развития, заявил Чернышенко - РИА Новости, 12.07.2022

"Технопром" решит задачи технологического развития, заявил Чернышенко

Участники форума "Технопром - 2022" будут решать задачи, направленные на достижение цели обеспечить экономическую безопасность России и достичь технологического РИА Новости, 12.07.2022

2022-07-12T09:20

2022-07-12T09:20

2022-07-12T09:20

технологии

дмитрий чернышенко

владимир путин

михаил мишустин

россия

новосибирск

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Участники форума "Технопром - 2022" будут решать задачи, направленные на достижение цели обеспечить экономическую безопасность России и достичь технологического суверенитета, заявил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко на заседании оргкомитета IX международного форума технологического развития "Технопром-2022".Отмечается, что архитектура программы форума разделена на 10 треков. Это, например, старт Десятилетия науки и технологий, объявленного указом президента РФ Владимира Путина, научно-технологическая и производственная кооперация, цифровые технологии в новой реальности. Также на форуме планируется обсудить результаты конкурсного отбора по созданию 30 передовых инженерных школ, создаваемых в 15 субъектах в рамках одной из 42 стратегических инициатив, утвержденных председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным.Международный форум технологического развития "Технопром-2021" прошел в Новосибирске в августе 2021 года под знаком Года науки и технологий и собрал более 80 тысяч участников, из которых 77 тысяч – онлайн. Участие в форуме приняли представители 20 стран, а также вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, первый вице-спикер Госдумы ФС РФ Александр Жуков, глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков и другие официальные лица.

https://ria.ru/20220625/tekhnologii-1798061771.html

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технологии, дмитрий чернышенко, владимир путин, михаил мишустин, россия, новосибирск, госдума рф