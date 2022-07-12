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"Технопром" решит задачи технологического развития, заявил Чернышенко - РИА Новости, 12.07.2022
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"Технопром" решит задачи технологического развития, заявил Чернышенко
"Технопром" решит задачи технологического развития, заявил Чернышенко - РИА Новости, 12.07.2022
"Технопром" решит задачи технологического развития, заявил Чернышенко
Участники форума "Технопром - 2022" будут решать задачи, направленные на достижение цели обеспечить экономическую безопасность России и достичь технологического РИА Новости, 12.07.2022
2022-07-12T09:20
2022-07-12T09:20
технологии
дмитрий чернышенко
владимир путин
михаил мишустин
россия
новосибирск
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Участники форума "Технопром - 2022" будут решать задачи, направленные на достижение цели обеспечить экономическую безопасность России и достичь технологического суверенитета, заявил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко на заседании оргкомитета IX международного форума технологического развития "Технопром-2022".Отмечается, что архитектура программы форума разделена на 10 треков. Это, например, старт Десятилетия науки и технологий, объявленного указом президента РФ Владимира Путина, научно-технологическая и производственная кооперация, цифровые технологии в новой реальности. Также на форуме планируется обсудить результаты конкурсного отбора по созданию 30 передовых инженерных школ, создаваемых в 15 субъектах в рамках одной из 42 стратегических инициатив, утвержденных председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным.Международный форум технологического развития "Технопром-2021" прошел в Новосибирске в августе 2021 года под знаком Года науки и технологий и собрал более 80 тысяч участников, из которых 77 тысяч – онлайн. Участие в форуме приняли представители 20 стран, а также вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, первый вице-спикер Госдумы ФС РФ Александр Жуков, глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков и другие официальные лица.
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технологии, дмитрий чернышенко, владимир путин, михаил мишустин, россия, новосибирск, госдума рф
09:20 12.07.2022
 
"Технопром" решит задачи технологического развития, заявил Чернышенко

Чернышенко: форум "Технопром - 2022" решит задачи технологического развития страны

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Участники форума "Технопром - 2022" будут решать задачи, направленные на достижение цели обеспечить экономическую безопасность России и достичь технологического суверенитета, заявил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко на заседании оргкомитета IX международного форума технологического развития "Технопром-2022".
"В текущих условиях президентом поставлена цель достичь технологического суверенитета и обеспечить экономическую безопасность России. Все мероприятия форума, а их в этом году более 150, будут содержательно направлены на решение конкретных задач для ее достижения. Участникам важно будет показать готовые продукты и решения, успешные примеры взаимодействия науки и бизнеса, итоги научных разработок и исследований по приоритетным направлениям научно-технологического развития, на которые были выданы гранты правительства", - сказал Чернышенко, чьи слова приводятся в сообщении пресс-службы.
Отмечается, что архитектура программы форума разделена на 10 треков. Это, например, старт Десятилетия науки и технологий, объявленного указом президента РФ Владимира Путина, научно-технологическая и производственная кооперация, цифровые технологии в новой реальности. Также на форуме планируется обсудить результаты конкурсного отбора по созданию 30 передовых инженерных школ, создаваемых в 15 субъектах в рамках одной из 42 стратегических инициатив, утвержденных председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным.
Международный форум технологического развития "Технопром-2021" прошел в Новосибирске в августе 2021 года под знаком Года науки и технологий и собрал более 80 тысяч участников, из которых 77 тысяч – онлайн. Участие в форуме приняли представители 20 стран, а также вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, первый вице-спикер Госдумы ФС РФ Александр Жуков, глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков и другие официальные лица.
Программирование - РИА Новости, 1920, 25.06.2022
25 июня, 11:24
В России создадут центры по замещению иностранного ПО, заявил Чернышенко
 
ТехнологииДмитрий ЧернышенкоВладимир ПутинМихаил МишустинРоссияНовосибирскГосдума РФ
 
 
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