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Более 700 спектаклей показали за полгода всероссийских гастролей
Более 700 спектаклей показали за полгода всероссийских гастролей - РИА Новости, 12.07.2022
Более 700 спектаклей показали за полгода всероссийских гастролей
Почти 200 концертов и более 700 спектаклей прошли в рамках первого полугодия всероссийского гастрольно-концертного плата Минкультуры России, состоящих из... РИА Новости, 12.07.2022
2022-07-12T18:36
2022-07-12T18:36
2022-07-12T19:42
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Почти 200 концертов и более 700 спектаклей прошли в рамках первого полугодия всероссийского гастрольно-концертного плата Минкультуры России, состоящих из программы "Большие гастроли" ведомства и программы гастролей национальных коллективов "Мы — Россия" Росконцерта, сообщает пресс-служба министерства со ссылкой на министра культуры РФ Ольгу Любимову.На сегодняшний день карта "Больших гастролей" охватила около 100 городов. Наибольшее количество зрителей, более 5 тысяч посетителей каждый, набрали Театр драмы им. Волкова, МХТ им. Чехова, Государственный академический театр им. Вахтангова и МХАТ им. Горького. Впервые в "Больших гастролях" принял участие Московский академический театр сатиры, который выступил с показами двух спектаклей в Новосибирске.По межрегиональному направлению гастролировали 44 театра, по зарубежному — 10. В частности, коллективы выступили в Казахстане, Абхазии, Армении, Таджикистане.Программа "Большие гастроли" включила также спецпроект, связанный с поддержкой известных театральных коллективов из ДНР – Донецкого республиканского академического молодежного театра, Донецкого государственного академического театра оперы и балета им. Соловьяненко и Донецкого республиканского академического театра кукол.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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культура, новости культуры, театр, спектакль, гитис, ростов-на-дону, сочи, новосибирск
18:36 12.07.2022 (обновлено: 19:42 12.07.2022)
Более 700 спектаклей показали за полгода всероссийских гастролей
Минкультуры: более 700 спектаклей показали за полгода всероссийских гастролей
МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Почти 200 концертов и более 700 спектаклей прошли в рамках первого полугодия всероссийского гастрольно-концертного плата Минкультуры России, состоящих из программы "Большие гастроли" ведомства и программы гастролей национальных коллективов "Мы — Россия" Росконцерта, сообщает пресс-служба министерства со ссылкой на министра культуры РФ Ольгу Любимову.
"В течение первого полугодия в рамках программы "Большие гастроли" состоялись выступления 114 театров в 62 регионах страны. 714 показов спектаклей смогли увидеть порядка 250000 человек. По программе "Мы — Россия" в первом полугодии выступили 23 коллектива в 135 городах. Состоялось 186 показов концертов, которые посмотрели около 135000 зрителей", — приводит ведомство слова министра.
На сегодняшний день карта "Больших гастролей" охватила около 100 городов. Наибольшее количество зрителей, более 5 тысяч посетителей каждый, набрали Театр драмы им. Волкова, МХТ им. Чехова, Государственный академический театр им. Вахтангова и МХАТ им. Горького. Впервые в "Больших гастролях" принял участие Московский академический театр сатиры, который выступил с показами двух спектаклей в Новосибирске.
По межрегиональному направлению гастролировали 44 театра, по зарубежному — 10. В частности, коллективы выступили в Казахстане, Абхазии, Армении, Таджикистане.
Программа "Большие гастроли" включила также спецпроект, связанный с поддержкой известных театральных коллективов из ДНР – Донецкого республиканского академического молодежного театра, Донецкого государственного академического театра оперы и балета им. Соловьяненко и Донецкого республиканского академического театра кукол.