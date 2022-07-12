https://ria.ru/20220712/teatr-1802064961.html

Более 700 спектаклей показали за полгода всероссийских гастролей

Более 700 спектаклей показали за полгода всероссийских гастролей - РИА Новости, 12.07.2022

Более 700 спектаклей показали за полгода всероссийских гастролей

Почти 200 концертов и более 700 спектаклей прошли в рамках первого полугодия всероссийского гастрольно-концертного плата Минкультуры России, состоящих из... РИА Новости, 12.07.2022

2022-07-12T18:36

2022-07-12T18:36

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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Почти 200 концертов и более 700 спектаклей прошли в рамках первого полугодия всероссийского гастрольно-концертного плата Минкультуры России, состоящих из программы "Большие гастроли" ведомства и программы гастролей национальных коллективов "Мы — Россия" Росконцерта, сообщает пресс-служба министерства со ссылкой на министра культуры РФ Ольгу Любимову.На сегодняшний день карта "Больших гастролей" охватила около 100 городов. Наибольшее количество зрителей, более 5 тысяч посетителей каждый, набрали Театр драмы им. Волкова, МХТ им. Чехова, Государственный академический театр им. Вахтангова и МХАТ им. Горького. Впервые в "Больших гастролях" принял участие Московский академический театр сатиры, который выступил с показами двух спектаклей в Новосибирске.По межрегиональному направлению гастролировали 44 театра, по зарубежному — 10. В частности, коллективы выступили в Казахстане, Абхазии, Армении, Таджикистане.Программа "Большие гастроли" включила также спецпроект, связанный с поддержкой известных театральных коллективов из ДНР – Донецкого республиканского академического молодежного театра, Донецкого государственного академического театра оперы и балета им. Соловьяненко и Донецкого республиканского академического театра кукол.

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Екатерина Янсон

культура, новости культуры, театр, спектакль, гитис, ростов-на-дону, сочи, новосибирск