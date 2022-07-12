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Глава СПЧ предложил создать мировой суд по правам человека - РИА Новости, 12.07.2022
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Глава СПЧ предложил создать мировой суд по правам человека
Глава СПЧ предложил создать мировой суд по правам человека - РИА Новости, 12.07.2022
Глава СПЧ предложил создать мировой суд по правам человека
Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев предложил рассмотреть вопрос создания мирового суда по правам человека. РИА Новости, 12.07.2022
2022-07-12T13:37
2022-07-12T13:37
снг
россия
совет по правам человека при президенте рф (спч)
валерий фадеев
общество
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев предложил рассмотреть вопрос создания мирового суда по правам человека."У меня следующий вопрос: на самом деле можно будет подумать и взять пошире, не только просто СНГ... бывшие советские республики. Может быть, надо создавать мировой суд по правам человека - международный, в масштабе всего мира", - сказал Фадеев в ходе пресс-конференции в международном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" об уроках пандемии, отвечая на вопросы журналистов.Для этого, по словам главы СПЧ, надо вернуться к основам вопроса, что такое права и свободы человека."Есть декларация 1948 года, и она очень хороша, она, конечно, против тирании и угнетения, но у многих стран - арабских, исламских, азиатских - есть несколько иная точка зрения. И мне кажется, надо начать обсуждение этих разных точек зрения и выйти на создание международного мирового суда по правам человека. Это моя позиция", - ответил Фадеев.
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снг, россия, совет по правам человека при президенте рф (спч), валерий фадеев, общество
13:37 12.07.2022
 
Глава СПЧ предложил создать мировой суд по правам человека

Глава СПЧ Фадеев предложил рассмотреть вопрос о создании мирового суда по правам человека

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкПредседатель Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев
Председатель Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
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Председатель Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев . Архивное фото
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев предложил рассмотреть вопрос создания мирового суда по правам человека.
"У меня следующий вопрос: на самом деле можно будет подумать и взять пошире, не только просто СНГ... бывшие советские республики. Может быть, надо создавать мировой суд по правам человека - международный, в масштабе всего мира", - сказал Фадеев в ходе пресс-конференции в международном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" об уроках пандемии, отвечая на вопросы журналистов.
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Для этого, по словам главы СПЧ, надо вернуться к основам вопроса, что такое права и свободы человека.
"Есть декларация 1948 года, и она очень хороша, она, конечно, против тирании и угнетения, но у многих стран - арабских, исламских, азиатских - есть несколько иная точка зрения. И мне кажется, надо начать обсуждение этих разных точек зрения и выйти на создание международного мирового суда по правам человека. Это моя позиция", - ответил Фадеев.
Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
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СНГРоссияСовет по правам человека при Президенте РФ (СПЧ)Валерий ФадеевОбщество
 
 
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