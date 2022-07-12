https://ria.ru/20220712/sud-1801918678.html

Глава СПЧ предложил создать мировой суд по правам человека

Глава СПЧ предложил создать мировой суд по правам человека - РИА Новости, 12.07.2022

Глава СПЧ предложил создать мировой суд по правам человека

Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев предложил рассмотреть вопрос создания мирового суда по правам человека. РИА Новости, 12.07.2022

2022-07-12T13:37

2022-07-12T13:37

2022-07-12T13:37

снг

россия

совет по правам человека при президенте рф (спч)

валерий фадеев

общество

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев предложил рассмотреть вопрос создания мирового суда по правам человека."У меня следующий вопрос: на самом деле можно будет подумать и взять пошире, не только просто СНГ... бывшие советские республики. Может быть, надо создавать мировой суд по правам человека - международный, в масштабе всего мира", - сказал Фадеев в ходе пресс-конференции в международном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" об уроках пандемии, отвечая на вопросы журналистов.Для этого, по словам главы СПЧ, надо вернуться к основам вопроса, что такое права и свободы человека."Есть декларация 1948 года, и она очень хороша, она, конечно, против тирании и угнетения, но у многих стран - арабских, исламских, азиатских - есть несколько иная точка зрения. И мне кажется, надо начать обсуждение этих разных точек зрения и выйти на создание международного мирового суда по правам человека. Это моя позиция", - ответил Фадеев.

https://ria.ru/20220712/vydacha-1801863694.html

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россия

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

снг, россия, совет по правам человека при президенте рф (спч), валерий фадеев, общество