https://ria.ru/20220712/sud-1801918678.html
Глава СПЧ предложил создать мировой суд по правам человека
Глава СПЧ предложил создать мировой суд по правам человека - РИА Новости, 12.07.2022
Глава СПЧ предложил создать мировой суд по правам человека
Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев предложил рассмотреть вопрос создания мирового суда по правам человека. РИА Новости, 12.07.2022
2022-07-12T13:37
2022-07-12T13:37
2022-07-12T13:37
снг
россия
совет по правам человека при президенте рф (спч)
валерий фадеев
общество
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев предложил рассмотреть вопрос создания мирового суда по правам человека."У меня следующий вопрос: на самом деле можно будет подумать и взять пошире, не только просто СНГ... бывшие советские республики. Может быть, надо создавать мировой суд по правам человека - международный, в масштабе всего мира", - сказал Фадеев в ходе пресс-конференции в международном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" об уроках пандемии, отвечая на вопросы журналистов.Для этого, по словам главы СПЧ, надо вернуться к основам вопроса, что такое права и свободы человека."Есть декларация 1948 года, и она очень хороша, она, конечно, против тирании и угнетения, но у многих стран - арабских, исламских, азиатских - есть несколько иная точка зрения. И мне кажется, надо начать обсуждение этих разных точек зрения и выйти на создание международного мирового суда по правам человека. Это моя позиция", - ответил Фадеев.
https://ria.ru/20220712/vydacha-1801863694.html
https://ria.ru/20220712/moratoriy-1801915804.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
снг, россия, совет по правам человека при президенте рф (спч), валерий фадеев, общество
Глава СПЧ предложил создать мировой суд по правам человека
Глава СПЧ Фадеев предложил рассмотреть вопрос о создании мирового суда по правам человека
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев предложил рассмотреть вопрос создания мирового суда по правам человека.
"У меня следующий вопрос: на самом деле можно будет подумать и взять пошире, не только просто СНГ
... бывшие советские республики. Может быть, надо создавать мировой суд по правам человека - международный, в масштабе всего мира", - сказал Фадеев в ходе пресс-конференции в международном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" об уроках пандемии, отвечая на вопросы журналистов.
Для этого, по словам главы СПЧ, надо вернуться к основам вопроса, что такое права и свободы человека.
"Есть декларация 1948 года, и она очень хороша, она, конечно, против тирании и угнетения, но у многих стран - арабских, исламских, азиатских - есть несколько иная точка зрения. И мне кажется, надо начать обсуждение этих разных точек зрения и выйти на создание международного мирового суда по правам человека. Это моя позиция", - ответил Фадеев.