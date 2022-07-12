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Украинские войска вели обстрел Стаханова из HIMARS, два человека погибли
Украинские войска вели обстрел Стаханова из HIMARS, два человека погибли - РИА Новости, 12.07.2022
Украинские войска вели обстрел Стаханова из HIMARS, два человека погибли
Украинские войска вели обстрел Стаханова из американской РСЗО HIMARS, в результате два человека погибли, двое пострадали, сообщает представительство ЛНР в СЦКК. РИА Новости, 12.07.2022
2022-07-12T15:14
2022-07-12T15:14
2022-07-12T15:14
в мире
стаханов
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ЛУГАНСК, 12 июл - РИА Новости. Украинские войска вели обстрел Стаханова из американской РСЗО HIMARS, в результате два человека погибли, двое пострадали, сообщает представительство ЛНР в СЦКК."По уточненной информации, обстрел города Стаханов... осуществлен с применением американской РСЗО M142 HIMARS (всего противником выпущено 6 ракет). В результате обстрела погибло два человека и два мирных жителя получили ранения", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Отмечается, что из-за обстрела повреждено остекление 11 многоэтажных жилых домов, детского сада "Сказка" и Стахановской специализированной школы № 10.
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в мире, стаханов
Украинские войска вели обстрел Стаханова из HIMARS, два человека погибли
СЦКК: украинские войска вели обстрел Стаханова из HIMARS, два человека погибли