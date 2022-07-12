Губернатор Подмосковья осмотрел ход строительства "Мытищинской хорды"
CC BY 4.0 / Правительство Московской области / Губернатор Московской области Андрей Воробьев во время осмотра хода строительства "Мытищинской хорды"
Губернатор Московской области Андрей Воробьев во время осмотра хода строительства "Мытищинской хорды"
МЫТИЩИ, 12 июл – РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев во вторник осмотрел ход строительства "Мытищинской хорды", которая пройдет из поселения Виноградово до Тарасовки.
Строительство трассы длинною 16 километров является первым концессионным дорожным проектом, реализуемым в регионе. Дорога должна разгрузить Отсашковское, Дмитровское и Ярославское шоссе, а также упростить сообщение для жителей Мытищ в городской округ Пушкино.
"Очень оживленная трасса, она разгрузит трассы, которые работают на пределе. Очень надеюсь, что в 2024 году мы сможем здесь передвигаться со скоростью 110 километров в час и быстрее возвращаться домой или в любимые места", - сказал Воробьев.
Согласно справке пресс-службы областного правительства, в настоящее время готовность трассы составляет 25%. После завершения строительства, дорога упростит транспортное сообщение для 850 тысяч жителей региона.
Согласно справке пресс-службы областного правительства, в настоящее время готовность трассы составляет 25%. После завершения строительства, дорога упростит транспортное сообщение для 850 тысяч жителей региона.