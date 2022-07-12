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Губернатор Подмосковья осмотрел ход строительства "Мытищинской хорды" - РИА Новости, 12.07.2022
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https://ria.ru/20220712/stroitestvo-1801992032.html
Губернатор Подмосковья осмотрел ход строительства "Мытищинской хорды"
Губернатор Подмосковья осмотрел ход строительства "Мытищинской хорды" - РИА Новости, 12.07.2022
Губернатор Подмосковья осмотрел ход строительства "Мытищинской хорды"
Губернатор Московской области Андрей Воробьев во вторник осмотрел ход строительства "Мытищинской хорды", которая пройдет из поселения Виноградово до Тарасовки. РИА Новости, 12.07.2022
2022-07-12T16:15
2022-07-12T16:15
новости подмосковья
ярославское шоссе
мытищи
пушкино
общество
андрей воробьев
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МЫТИЩИ, 12 июл – РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев во вторник осмотрел ход строительства "Мытищинской хорды", которая пройдет из поселения Виноградово до Тарасовки.Строительство трассы длинною 16 километров является первым концессионным дорожным проектом, реализуемым в регионе. Дорога должна разгрузить Отсашковское, Дмитровское и Ярославское шоссе, а также упростить сообщение для жителей Мытищ в городской округ Пушкино."Очень оживленная трасса, она разгрузит трассы, которые работают на пределе. Очень надеюсь, что в 2024 году мы сможем здесь передвигаться со скоростью 110 километров в час и быстрее возвращаться домой или в любимые места", - сказал Воробьев. Согласно справке пресс-службы областного правительства, в настоящее время готовность трассы составляет 25%. После завершения строительства, дорога упростит транспортное сообщение для 850 тысяч жителей региона.
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ярославское шоссе, мытищи, пушкино, общество, андрей воробьев
16:15 12.07.2022
 

Губернатор Подмосковья осмотрел ход строительства "Мытищинской хорды"

CC BY 4.0 / Правительство Московской области / Губернатор Московской области Андрей Воробьев во время осмотра хода строительства "Мытищинской хорды"
Губернатор Московской области Андрей Воробьев во время осмотра хода строительства Мытищинской хорды - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
CC BY 4.0 / Правительство Московской области /
Губернатор Московской области Андрей Воробьев во время осмотра хода строительства "Мытищинской хорды"
Читать ria.ru в
МЫТИЩИ, 12 июл – РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев во вторник осмотрел ход строительства "Мытищинской хорды", которая пройдет из поселения Виноградово до Тарасовки.
Строительство трассы длинною 16 километров является первым концессионным дорожным проектом, реализуемым в регионе. Дорога должна разгрузить Отсашковское, Дмитровское и Ярославское шоссе, а также упростить сообщение для жителей Мытищ в городской округ Пушкино.
"Очень оживленная трасса, она разгрузит трассы, которые работают на пределе. Очень надеюсь, что в 2024 году мы сможем здесь передвигаться со скоростью 110 километров в час и быстрее возвращаться домой или в любимые места", - сказал Воробьев.
Согласно справке пресс-службы областного правительства, в настоящее время готовность трассы составляет 25%. После завершения строительства, дорога упростит транспортное сообщение для 850 тысяч жителей региона.
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Новости ПодмосковьяЯрославское шоссеМытищиПушкиноОбществоАндрей Воробьев
 
 
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