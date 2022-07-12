В Иркутской области обсудили условия для выполнения нацпроектов
Муниципалитеты Приангарья планируют в срок выполнить нацпроекты в сфере строительства
Иркутск. Архивное фото
ИРКУТСК, 12 июл – РИА Новости. В Иркутской области на региональном совете обсудили условия для выполнения нацпроектов в строительстве, мэры территорий заверили, что срывов не будет, сообщает пресс-служба правительства Приангарья со ссылкой на губернатора Игоря Кобзева.
На заседание регионального совета, которое прошло в Братске под председательством губернатора Игоря Кобзева, обсудили проблемные вопросы исполнения национальных проектов в сфере строительства. Перед мэрами муниципалитетов стоит задача выполнить все взятые на себя обязательства.
"От мэров мы услышали, что срывов по выполнению нацпроектов не будет. Правительство Российской Федерации создает условия для дополнительного финансирования. Национальные проекты, государственные программы, наши областные программы сегодня находятся под скрупулезным контролем", – сообщил Игорь Кобзев.
На заседании также обсуждалась ситуация с ростом цен на стройматериалы и меры, принимаемые правительством РФ для упрощения ряда процедур, ускоряющих процесс строительства. Отмечалось, что со второй декады марта 2022 года наблюдается стабилизация и некоторое снижение цен на строительные материалы. Например, на стекло листовое бесцветное, арматуру, фанеру, трубы электросварные. На официальном сайте федеральной государственной информационной системы ценообразования в строительстве работает отдельный портал, где можно заявить о фактах значительного увеличения стоимости стройматериалов и оборудования, используемых при строительстве объектов капитального строительства, за короткий период времени.
Глава региона отметил, что встречи в таком формате дают возможность сформировать общую позицию представителям региональной и муниципальной власти на 2023-2024 годы.