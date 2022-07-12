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Украинские войска выпустили по Стаханову шесть снарядов натовского калибра
Украинские войска выпустили по Стаханову шесть снарядов натовского калибра - РИА Новости, 12.07.2022
Украинские войска выпустили по Стаханову шесть снарядов натовского калибра
Украинские войска в 8.00 мск выпустили по Стаханову в ЛНР шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство Луганской Народной... РИА Новости, 12.07.2022
2022-07-12T11:24
2022-07-12T11:24
2022-07-12T11:24
в мире
андрей марочко
луганская народная республика
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нато
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ЛУГАНСК, 12 июл - РИА Новости. Украинские войска в 8.00 мск выпустили по Стаханову в ЛНР шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство Луганской Народной Республики в Совместной центре по контролю и координации.Ранее офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил, что украинские войска нанесли удар по Стаханову в ЛНР в районе школы №10."Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 8.00 (совпадает с мск - ред.) с направления населенный пункт Соледар по населенному пункту Стаханов с применением артиллерийского орудия 155 мм (шесть снарядов)", - говорится в сообщении представительства ЛНР в его Telegram-канале.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
https://ria.ru/20220712/ukraina-1801791167.html
https://ria.ru/20220712/ukraina-1801866157.html
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в мире, андрей марочко, луганская народная республика, стаханов, украина, нато
Украинские войска выпустили по Стаханову шесть снарядов натовского калибра
СЦКК: украинские войска выпустили по Стаханову шесть снарядов натовского калибра