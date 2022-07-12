https://ria.ru/20220712/stakhanov-1801866312.html

Украинские войска нанесли удар по Стаханову в ЛНР в районе школы

Украинские войска нанесли удар по Стаханову в ЛНР в районе школы - РИА Новости, 12.07.2022

Украинские войска нанесли удар по Стаханову в ЛНР в районе школы

Украинские войска нанесли удар по Стаханову в ЛНР в районе школы №10, сообщил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко. РИА Новости, 12.07.2022

2022-07-12T09:56

2022-07-12T09:56

2022-07-12T09:57

в мире

лнр

специальная военная операция на украине

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ЛУГАНСК, 12 июл - РИА Новости. Украинские войска нанесли удар по Стаханову в ЛНР в районе школы №10, сообщил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко."По предварительной информации, ВФУ (вооруженные формирования Украины) нанесли удар по населенному пункту Стаханов, район 10-й школы. Спасатели и медики выехали на место удара", - написал Марочко в своем Telegram-канале.Он добавил, что информация о пострадавших среди мирного населения и разрушениях уточняется.

https://ria.ru/20220711/naemniki-1801835403.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, лнр