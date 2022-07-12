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Украинские войска нанесли удар по Стаханову в ЛНР в районе школы - РИА Новости, 12.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220712/stakhanov-1801866312.html
Украинские войска нанесли удар по Стаханову в ЛНР в районе школы
Украинские войска нанесли удар по Стаханову в ЛНР в районе школы - РИА Новости, 12.07.2022
Украинские войска нанесли удар по Стаханову в ЛНР в районе школы
Украинские войска нанесли удар по Стаханову в ЛНР в районе школы №10, сообщил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко. РИА Новости, 12.07.2022
2022-07-12T09:56
2022-07-12T09:57
в мире
лнр
специальная военная операция на украине
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ЛУГАНСК, 12 июл - РИА Новости. Украинские войска нанесли удар по Стаханову в ЛНР в районе школы №10, сообщил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко."По предварительной информации, ВФУ (вооруженные формирования Украины) нанесли удар по населенному пункту Стаханов, район 10-й школы. Спасатели и медики выехали на место удара", - написал Марочко в своем Telegram-канале.Он добавил, что информация о пострадавших среди мирного населения и разрушениях уточняется.
https://ria.ru/20220711/naemniki-1801835403.html
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в мире, лнр
09:56 12.07.2022 (обновлено: 09:57 12.07.2022)
 
Украинские войска нанесли удар по Стаханову в ЛНР в районе школы

Офицер Народной милиции ЛНР Марочко: ВСУ нанесли удар по Стаханову в районе школы

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкПоследствия ракетного удара ВСУ по Стаханову в ЛНР
Последствия ракетного удара ВСУ по Стаханову в ЛНР - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Последствия ракетного удара ВСУ по Стаханову в ЛНР. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 12 июл - РИА Новости. Украинские войска нанесли удар по Стаханову в ЛНР в районе школы №10, сообщил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
"По предварительной информации, ВФУ (вооруженные формирования Украины) нанесли удар по населенному пункту Стаханов, район 10-й школы. Спасатели и медики выехали на место удара", - написал Марочко в своем Telegram-канале.
Украинские военнослужащие совместно с иностранными наемниками ведут огонь из минометов - РИА Новости, 1920, 11.07.2022
11 июля, 23:26Специальная военная операция на Украине
Польша выгнала белорусских наемников воевать на Украину, сообщили в ЛНР
Он добавил, что информация о пострадавших среди мирного населения и разрушениях уточняется.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЛНР
 
 
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