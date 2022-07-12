https://ria.ru/20220712/stakhanov-1801866312.html
Украинские войска нанесли удар по Стаханову в ЛНР в районе школы
Украинские войска нанесли удар по Стаханову в ЛНР в районе школы - РИА Новости, 12.07.2022
Украинские войска нанесли удар по Стаханову в ЛНР в районе школы
Украинские войска нанесли удар по Стаханову в ЛНР в районе школы №10, сообщил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко. РИА Новости, 12.07.2022
2022-07-12T09:56
2022-07-12T09:56
2022-07-12T09:57
в мире
лнр
специальная военная операция на украине
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ЛУГАНСК, 12 июл - РИА Новости. Украинские войска нанесли удар по Стаханову в ЛНР в районе школы №10, сообщил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко."По предварительной информации, ВФУ (вооруженные формирования Украины) нанесли удар по населенному пункту Стаханов, район 10-й школы. Спасатели и медики выехали на место удара", - написал Марочко в своем Telegram-канале.Он добавил, что информация о пострадавших среди мирного населения и разрушениях уточняется.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, лнр
09:56 12.07.2022 (обновлено: 09:57 12.07.2022)
Украинские войска нанесли удар по Стаханову в ЛНР в районе школы
Офицер Народной милиции ЛНР Марочко: ВСУ нанесли удар по Стаханову в районе школы