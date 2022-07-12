16:50 12.07.2022 (обновлено: 17:12 12.07.2022)
США обсудили кибербезопасность с Израилем, Британией и Нидерландами
США провели серию встреч с Израилем, Британией и Нидерландами по кибербезопасности
Флаг у посольства США в Москве. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 12 июл – РИА Новости. США провели серию встреч с Великобританией, Израилем и Нидерландами для укрепления международного партнерства в области кибербезопасности и противодействия угрозам в цифровой среде, говорится в опубликованном во вторник заявлении Белого дома по итогам визита директора по национальной кибербезопасности страны Криса Инглиса на Ближний Восток и в Европу.
"В ходе своего визита с 26 июня по 5 июля Иглис посетил Великобританию, Израиль и Нидерланды, проведя встречи с представителями правительств, руководителями компаний частного сектора и лидерами научного сообщества для обсуждения для совместных усилий по укреплению общей цифровой безопасности и интеграции общих цепочек компьютерного оборудования и программного обеспечения", - говорится в сообщении.
"Директор Инглис на встрече с преподавателями и академическими лидерами обсудил продвижение цифровой грамотности и повышение осведомленности пользователей об угрозах кибербезопасности", - отмечается в документе.
Расширение международной кооперации США в области противодействия цифровым угрозам ранее стало одной из тем встречи президента Южной Кореи Юн Сок Ель и президента США Джо Байден во время саммита в мае, на котором политики договорились углублять и расширять сотрудничество в области критически важных и новых технологий и кибербезопасности.
В июне американская корпорация Microsoft выпустила доклад по теме кибербезопасности, в котором утверждалось, что связанные с российскими властями хакеры якобы увеличили количество кибератак на Украину и поддерживающие ее страны, включая США, Польшу, страны Прибалтики, Скандинавию и другие члены НАТО.