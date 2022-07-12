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Власти Тверской области скорректировали АИП - РИА Новости, 12.07.2022
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Тверская область
https://ria.ru/20220712/sredstva-1801971839.html
Власти Тверской области скорректировали АИП
Власти Тверской области скорректировали АИП - РИА Новости, 12.07.2022
Власти Тверской области скорректировали АИП
Власти Тверской области выделят дополнительные средства на строительство и реконструкцию объектов дорожного хозяйства и ЖКХ, в том числе на реконструкцию трех... РИА Новости, 12.07.2022
2022-07-12T15:56
2022-07-12T15:56
тверская область
осташков
торжок
калининский район
игорь руденя
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ТВЕРЬ, 12 июл – РИА Новости. Власти Тверской области выделят дополнительные средства на строительство и реконструкцию объектов дорожного хозяйства и ЖКХ, в том числе на реконструкцию трех мостов, сообщает пресс-служба регионального правительства.Соответствующие изменения в адресную инвестиционную программу (АИП) Тверской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов внесены во вторник на заседании регионального правительства.В 2022-2023 годах запланирована реконструкция трёх мостовых сооружений: моста через реку Ведемья на автодороге Михайловское - Власьево - Вишняково в Калининском районе, моста через реку Райчона на автодороге Торжок - Осташков в Торжокском районе, а также моста через реку Старчонка в городе Старица.По мнению губернатора региона Игоря Рудени, качественная дорожная сеть – это важное условие развития экономики, повышения качества жизни и формирования комфортной среды в районах, городских и муниципальных округах Верхневолжья.Также на заседании регионального правительства выделено финансирование на завершение реконструкции очистных сооружений в селе Городня Конаковского района со строительством напорной линии от поселка Радченко. Мощность реконструированных сооружений составит 1 тысячу кубометров в сутки.
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осташков
торжок
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осташков, торжок, калининский район, игорь руденя
15:56 12.07.2022
 

Власти Тверской области скорректировали АИП

© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиГлава Тверской области Игорь Руденя во время заседания правительства региона
Глава Тверской области Игорь Руденя во время заседания правительства региона - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
Глава Тверской области Игорь Руденя во время заседания правительства региона
Читать ria.ru в
ТВЕРЬ, 12 июл – РИА Новости. Власти Тверской области выделят дополнительные средства на строительство и реконструкцию объектов дорожного хозяйства и ЖКХ, в том числе на реконструкцию трех мостов, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Соответствующие изменения в адресную инвестиционную программу (АИП) Тверской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов внесены во вторник на заседании регионального правительства.
Губернатор Тверской области Игорь Руденя - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
7 июля, 13:08Тверская область
Тверская область получит инфраструктурное финансирование двух промзон
В 2022-2023 годах запланирована реконструкция трёх мостовых сооружений: моста через реку Ведемья на автодороге Михайловское - Власьево - Вишняково в Калининском районе, моста через реку Райчона на автодороге Торжок - Осташков в Торжокском районе, а также моста через реку Старчонка в городе Старица.
По мнению губернатора региона Игоря Рудени, качественная дорожная сеть – это важное условие развития экономики, повышения качества жизни и формирования комфортной среды в районах, городских и муниципальных округах Верхневолжья.
Также на заседании регионального правительства выделено финансирование на завершение реконструкции очистных сооружений в селе Городня Конаковского района со строительством напорной линии от поселка Радченко. Мощность реконструированных сооружений составит 1 тысячу кубометров в сутки.
 
Тверская областьОсташковТоржокКалининский районИгорь Руденя
 
 
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