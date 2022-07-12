https://ria.ru/20220712/sredstva-1801971839.html

Власти Тверской области скорректировали АИП

Власти Тверской области скорректировали АИП - РИА Новости, 12.07.2022

Власти Тверской области скорректировали АИП

Власти Тверской области выделят дополнительные средства на строительство и реконструкцию объектов дорожного хозяйства и ЖКХ, в том числе на реконструкцию трех... РИА Новости, 12.07.2022

2022-07-12T15:56

2022-07-12T15:56

2022-07-12T15:56

тверская область

осташков

торжок

калининский район

игорь руденя

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ТВЕРЬ, 12 июл – РИА Новости. Власти Тверской области выделят дополнительные средства на строительство и реконструкцию объектов дорожного хозяйства и ЖКХ, в том числе на реконструкцию трех мостов, сообщает пресс-служба регионального правительства.Соответствующие изменения в адресную инвестиционную программу (АИП) Тверской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов внесены во вторник на заседании регионального правительства.В 2022-2023 годах запланирована реконструкция трёх мостовых сооружений: моста через реку Ведемья на автодороге Михайловское - Власьево - Вишняково в Калининском районе, моста через реку Райчона на автодороге Торжок - Осташков в Торжокском районе, а также моста через реку Старчонка в городе Старица.По мнению губернатора региона Игоря Рудени, качественная дорожная сеть – это важное условие развития экономики, повышения качества жизни и формирования комфортной среды в районах, городских и муниципальных округах Верхневолжья.Также на заседании регионального правительства выделено финансирование на завершение реконструкции очистных сооружений в селе Городня Конаковского района со строительством напорной линии от поселка Радченко. Мощность реконструированных сооружений составит 1 тысячу кубометров в сутки.

https://ria.ru/20220707/finansirovanie-1800910663.html

осташков

торжок

калининский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

осташков, торжок, калининский район, игорь руденя