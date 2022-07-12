https://ria.ru/20220712/sovetniki-1801844760.html

Хакер RaHDit: планы Минобороны Украины разрабатывали иностранные советники

Хакер RaHDit: планы Минобороны Украины разрабатывали иностранные советники - РИА Новости, 12.07.2022

Хакер RaHDit: планы Минобороны Украины разрабатывали иностранные советники

Оперативные планы Минобороны Украины разрабатывали иностранные советники, и сведения об этих людях есть у российских и украинских хакеров, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 12.07.2022

2022-07-12T03:03

2022-07-12T03:03

2022-07-12T03:03

в мире

украина

министерство обороны украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1b/1743145130_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_13740dbc0bd8e954efb9e4d3a98e047e.jpg

МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Оперативные планы Минобороны Украины разрабатывали иностранные советники, и сведения об этих людях есть у российских и украинских хакеров, сообщил РИА Новости участник российской хакерской группы RaHDit на условиях анонимности.На прошлой неделе хакерская группировка RaHDit ("Злые русские хакеры") выложила на своем сайте "НемеZида" новые данные сотрудников Главного управления разведки Минобороны Украины и связанных с ним лиц.Документы касаются двух с половиной тысяч человек. Это, в частности, криминальные характеристики служащих ГУР — среди них есть наркозависимые, судимые за разбои, грабежи, незаконный оборот оружия и наркотиков, квартирные кражи, нанесение тяжких телесных повреждений и изнасилования.В июне RaHDit выложила в открытый доступ данные 700 сотрудников Службы безопасности Украины. В начале спецоперации группа RaHDit одновременно взломала все 755 правительственных украинских сайтов, в частности, были взломаны сайты местных органов власти по всей Украине.Также на портале хакерской группы "НемеZида" опубликованы сведения о более 11 000 сторонников националистических формирований Украины.

https://ria.ru/20220703/naemniki-1799965429.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, украина, министерство обороны украины