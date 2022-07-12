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Хакер RaHDit: планы Минобороны Украины разрабатывали иностранные советники - РИА Новости, 12.07.2022
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Хакер RaHDit: планы Минобороны Украины разрабатывали иностранные советники
Хакер RaHDit: планы Минобороны Украины разрабатывали иностранные советники - РИА Новости, 12.07.2022
Хакер RaHDit: планы Минобороны Украины разрабатывали иностранные советники
Оперативные планы Минобороны Украины разрабатывали иностранные советники, и сведения об этих людях есть у российских и украинских хакеров, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 12.07.2022
2022-07-12T03:03
2022-07-12T03:03
в мире
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МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Оперативные планы Минобороны Украины разрабатывали иностранные советники, и сведения об этих людях есть у российских и украинских хакеров, сообщил РИА Новости участник российской хакерской группы RaHDit на условиях анонимности.На прошлой неделе хакерская группировка RaHDit ("Злые русские хакеры") выложила на своем сайте "НемеZида" новые данные сотрудников Главного управления разведки Минобороны Украины и связанных с ним лиц.Документы касаются двух с половиной тысяч человек. Это, в частности, криминальные характеристики служащих ГУР — среди них есть наркозависимые, судимые за разбои, грабежи, незаконный оборот оружия и наркотиков, квартирные кражи, нанесение тяжких телесных повреждений и изнасилования.В июне RaHDit выложила в открытый доступ данные 700 сотрудников Службы безопасности Украины. В начале спецоперации группа RaHDit одновременно взломала все 755 правительственных украинских сайтов, в частности, были взломаны сайты местных органов власти по всей Украине.Также на портале хакерской группы "НемеZида" опубликованы сведения о более 11 000 сторонников националистических формирований Украины.
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в мире, украина, министерство обороны украины
03:03 12.07.2022
 
Хакер RaHDit: планы Минобороны Украины разрабатывали иностранные советники

Хакер RaHDit: оперативные планы Минобороны Украины разрабатывали советники НАТО

© РИА Новости / СтрингерВоеннослужащие НАТО и Украины
Военнослужащие НАТО и Украины - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
© РИА Новости / Стрингер
Военнослужащие НАТО и Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Оперативные планы Минобороны Украины разрабатывали иностранные советники, и сведения об этих людях есть у российских и украинских хакеров, сообщил РИА Новости участник российской хакерской группы RaHDit на условиях анонимности.
"Иностранные советники разрабатывали и оперативно-тактические планы, и систему обучения, и систему боевой подготовки - это однозначный факт, который вскрыла группа "Берегини". У них была очень хорошая информация о том, что в том числе приезжали готовить украинские силы специальных операций не только американцы, но и практически со всех стран НАТО, за что им выписывали грамоты, благодарности, и вся эта информация была получена. Сведения об этих людях есть", - сказал собеседник агентства.
На прошлой неделе хакерская группировка RaHDit ("Злые русские хакеры") выложила на своем сайте "НемеZида" новые данные сотрудников Главного управления разведки Минобороны Украины и связанных с ним лиц.
Документы касаются двух с половиной тысяч человек. Это, в частности, криминальные характеристики служащих ГУР — среди них есть наркозависимые, судимые за разбои, грабежи, незаконный оборот оружия и наркотиков, квартирные кражи, нанесение тяжких телесных повреждений и изнасилования.
В июне RaHDit выложила в открытый доступ данные 700 сотрудников Службы безопасности Украины. В начале спецоперации группа RaHDit одновременно взломала все 755 правительственных украинских сайтов, в частности, были взломаны сайты местных органов власти по всей Украине.
Также на портале хакерской группы "НемеZида" опубликованы сведения о более 11 000 сторонников националистических формирований Украины.
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