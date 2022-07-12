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Слуцкого включили в состав Госсовета, Развожаев стал членом президиума - РИА Новости, 12.07.2022
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Слуцкого включили в состав Госсовета, Развожаев стал членом президиума
Слуцкого включили в состав Госсовета, Развожаев стал членом президиума - РИА Новости, 12.07.2022
Слуцкого включили в состав Госсовета, Развожаев стал членом президиума
Лидер ЛДПР, глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий включен в состав Госсовета РФ, а губернатор Севастополя Михаил Развожаев - в состав... РИА Новости, 12.07.2022
2022-07-12T14:58
2022-07-12T14:58
политика
россия
севастополь
лдпр
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Лидер ЛДПР, глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий включен в состав Госсовета РФ, а губернатор Севастополя Михаил Развожаев - в состав президиума Госсовета, соответствующие указ и распоряжение президента страны размещены на портале правовой информации."Включить в состав Совета Слуцкого Л.Э. - руководителя фракции политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации", - говорится в документе.Указ вступает в силу со дня подписания.Также президентом РФ подписано распоряжение, согласно которому вносятся изменения в состав президиума Госсовета."Включить в состав президиума Госсовета Развожаева М.В. - губернатора города Севастополя, председателя комиссии Государственного Совета Российской Федерации по направлению "Образование", - отмечается в документе.
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россия
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политика, россия, севастополь, лдпр
14:58 12.07.2022
 
Слуцкого включили в состав Госсовета, Развожаев стал членом президиума

Лидера ЛДПР Слуцкого включили в состав Госсовета, Развожаев стал членом президиума

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкРуководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Леонид Слуцкий
Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Леонид Слуцкий. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Лидер ЛДПР, глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий включен в состав Госсовета РФ, а губернатор Севастополя Михаил Развожаев - в состав президиума Госсовета, соответствующие указ и распоряжение президента страны размещены на портале правовой информации.
"Включить в состав Совета Слуцкого Л.Э. - руководителя фракции политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации", - говорится в документе.
Указ вступает в силу со дня подписания.
Также президентом РФ подписано распоряжение, согласно которому вносятся изменения в состав президиума Госсовета.
"Включить в состав президиума Госсовета Развожаева М.В. - губернатора города Севастополя, председателя комиссии Государственного Совета Российской Федерации по направлению "Образование", - отмечается в документе.
Рустам Минниханов - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
Вчера, 14:53
В Госсовете изменили должность Минниханова
 
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