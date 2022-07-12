https://ria.ru/20220712/slutskiy-1801947298.html
Слуцкого включили в состав Госсовета, Развожаев стал членом президиума
Слуцкого включили в состав Госсовета, Развожаев стал членом президиума - РИА Новости, 12.07.2022
Слуцкого включили в состав Госсовета, Развожаев стал членом президиума
Лидер ЛДПР, глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий включен в состав Госсовета РФ, а губернатор Севастополя Михаил Развожаев - в состав... РИА Новости, 12.07.2022
2022-07-12T14:58
2022-07-12T14:58
2022-07-12T14:58
политика
россия
севастополь
лдпр
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Лидер ЛДПР, глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий включен в состав Госсовета РФ, а губернатор Севастополя Михаил Развожаев - в состав президиума Госсовета, соответствующие указ и распоряжение президента страны размещены на портале правовой информации."Включить в состав Совета Слуцкого Л.Э. - руководителя фракции политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации", - говорится в документе.Указ вступает в силу со дня подписания.Также президентом РФ подписано распоряжение, согласно которому вносятся изменения в состав президиума Госсовета."Включить в состав президиума Госсовета Развожаева М.В. - губернатора города Севастополя, председателя комиссии Государственного Совета Российской Федерации по направлению "Образование", - отмечается в документе.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, севастополь, лдпр
Слуцкого включили в состав Госсовета, Развожаев стал членом президиума
Лидера ЛДПР Слуцкого включили в состав Госсовета, Развожаев стал членом президиума