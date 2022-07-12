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Володин о планах США использовать военные воздушные шары: Пентагон сдулся

Володин о планах США использовать военные воздушные шары: Пентагон сдулся - РИА Новости, 12.07.2022

Володин о планах США использовать военные воздушные шары: Пентагон сдулся

Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал возможное использование Пентагоном воздушных шаров против гиперзвуковых российских ракет провалом американской программы... РИА Новости, 12.07.2022

2022-07-12T09:24

2022-07-12T09:24

2022-07-12T09:24

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал возможное использование Пентагоном воздушных шаров против гиперзвуковых российских ракет провалом американской программы противоракетной обороны."Новость о том, что Пентагон начнет использовать воздушные шары против гиперзвуковых ракет России, стоит воспринимать прежде всего как провал программы американской противоракетной обороны. Следующий этап для Вашингтона — надувать подводные шары, — учитывая наличие у нашей страны "Посейдона", - написал Володин в своем Telegram-канале.Ранее издание Politico со ссылкой на проект бюджета Пентагона и опрошенных экспертов сообщало, что армия США планирует потратить более 27 миллионов долларов в 2023 финансовом году на проекты по использованию на больших высотах воздушных шаров военного назначения, в том числе для отслеживания ракет России и Китая."Пентагон сдулся", - резюмировал Володин.

https://radiosputnik.ria.ru/20220611/1794708015.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

космос - риа наука, россия, вашингтон (штат), сша, министерство обороны сша