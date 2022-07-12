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Володин о планах США использовать военные воздушные шары: Пентагон сдулся - РИА Новости, 12.07.2022
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Володин о планах США использовать военные воздушные шары: Пентагон сдулся
Володин о планах США использовать военные воздушные шары: Пентагон сдулся - РИА Новости, 12.07.2022
Володин о планах США использовать военные воздушные шары: Пентагон сдулся
Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал возможное использование Пентагоном воздушных шаров против гиперзвуковых российских ракет провалом американской программы... РИА Новости, 12.07.2022
2022-07-12T09:24
2022-07-12T09:24
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал возможное использование Пентагоном воздушных шаров против гиперзвуковых российских ракет провалом американской программы противоракетной обороны."Новость о том, что Пентагон начнет использовать воздушные шары против гиперзвуковых ракет России, стоит воспринимать прежде всего как провал программы американской противоракетной обороны. Следующий этап для Вашингтона — надувать подводные шары, — учитывая наличие у нашей страны "Посейдона", - написал Володин в своем Telegram-канале.Ранее издание Politico со ссылкой на проект бюджета Пентагона и опрошенных экспертов сообщало, что армия США планирует потратить более 27 миллионов долларов в 2023 финансовом году на проекты по использованию на больших высотах воздушных шаров военного назначения, в том числе для отслеживания ракет России и Китая."Пентагон сдулся", - резюмировал Володин.
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космос - риа наука, россия, вашингтон (штат), сша, министерство обороны сша
09:24 12.07.2022
 
Володин о планах США использовать военные воздушные шары: Пентагон сдулся

Володин назвал планы Пентагона использовать воздушные шары провалом американской ПРО

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал возможное использование Пентагоном воздушных шаров против гиперзвуковых российских ракет провалом американской программы противоракетной обороны.
"Новость о том, что Пентагон начнет использовать воздушные шары против гиперзвуковых ракет России, стоит воспринимать прежде всего как провал программы американской противоракетной обороны. Следующий этап для Вашингтона — надувать подводные шары, — учитывая наличие у нашей страны "Посейдона", - написал Володин в своем Telegram-канале.
Ранее издание Politico со ссылкой на проект бюджета Пентагона и опрошенных экспертов сообщало, что армия США планирует потратить более 27 миллионов долларов в 2023 финансовом году на проекты по использованию на больших высотах воздушных шаров военного назначения, в том числе для отслеживания ракет России и Китая.
"Пентагон сдулся", - резюмировал Володин.
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