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Володин о планах США использовать военные воздушные шары: Пентагон сдулся
Володин о планах США использовать военные воздушные шары: Пентагон сдулся - РИА Новости, 12.07.2022
Володин о планах США использовать военные воздушные шары: Пентагон сдулся
Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал возможное использование Пентагоном воздушных шаров против гиперзвуковых российских ракет провалом американской программы... РИА Новости, 12.07.2022
2022-07-12T09:24
2022-07-12T09:24
2022-07-12T09:24
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал возможное использование Пентагоном воздушных шаров против гиперзвуковых российских ракет провалом американской программы противоракетной обороны."Новость о том, что Пентагон начнет использовать воздушные шары против гиперзвуковых ракет России, стоит воспринимать прежде всего как провал программы американской противоракетной обороны. Следующий этап для Вашингтона — надувать подводные шары, — учитывая наличие у нашей страны "Посейдона", - написал Володин в своем Telegram-канале.Ранее издание Politico со ссылкой на проект бюджета Пентагона и опрошенных экспертов сообщало, что армия США планирует потратить более 27 миллионов долларов в 2023 финансовом году на проекты по использованию на больших высотах воздушных шаров военного назначения, в том числе для отслеживания ракет России и Китая."Пентагон сдулся", - резюмировал Володин.
https://radiosputnik.ria.ru/20220611/1794708015.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
космос - риа наука, россия, вашингтон (штат), сша, министерство обороны сша
Володин о планах США использовать военные воздушные шары: Пентагон сдулся
Володин назвал планы Пентагона использовать воздушные шары провалом американской ПРО