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Медведев призвал хранить сбережения в рублях - РИА Новости, 12.07.2022
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Медведев призвал хранить сбережения в рублях
Медведев призвал хранить сбережения в рублях - РИА Новости, 12.07.2022
Медведев призвал хранить сбережения в рублях
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев на фоне ситуации с курсом евро и доллара посоветовал хранить сбережения в рублях. РИА Новости, 12.07.2022
2022-07-12T15:19
2022-07-12T15:28
экономика
совет безопасности рф
дмитрий медведев
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев на фоне ситуации с курсом евро и доллара посоветовал хранить сбережения в рублях.Во вторник курс евро на международном рынке сравнялся с долларом впервые с декабря 2002 года."Храните сбережения в рублях!", - написал Медведев в своем телеграм-канале.
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экономика, совет безопасности рф, дмитрий медведев
15:19 12.07.2022 (обновлено: 15:28 12.07.2022)
 
Медведев призвал хранить сбережения в рублях

Зампред Совбеза Медведев призвал хранить сбережения в рублях

© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкСберегательная книжка
Сберегательная книжка - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев на фоне ситуации с курсом евро и доллара посоветовал хранить сбережения в рублях.
Во вторник курс евро на международном рынке сравнялся с долларом впервые с декабря 2002 года.
"Храните сбережения в рублях!", - написал Медведев в своем телеграм-канале.
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
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ЭкономикаСовет Безопасности РФДмитрий Медведев
 
 
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