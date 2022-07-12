https://ria.ru/20220712/sberezheniya-1801956873.html
Медведев призвал хранить сбережения в рублях
Медведев призвал хранить сбережения в рублях - РИА Новости, 12.07.2022
Медведев призвал хранить сбережения в рублях
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев на фоне ситуации с курсом евро и доллара посоветовал хранить сбережения в рублях. РИА Новости, 12.07.2022
2022-07-12T15:19
2022-07-12T15:19
2022-07-12T15:28
экономика
совет безопасности рф
дмитрий медведев
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев на фоне ситуации с курсом евро и доллара посоветовал хранить сбережения в рублях.Во вторник курс евро на международном рынке сравнялся с долларом впервые с декабря 2002 года."Храните сбережения в рублях!", - написал Медведев в своем телеграм-канале.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, совет безопасности рф, дмитрий медведев
15:19 12.07.2022 (обновлено: 15:28 12.07.2022)
Медведев призвал хранить сбережения в рублях
Зампред Совбеза Медведев призвал хранить сбережения в рублях