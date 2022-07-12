https://ria.ru/20220712/sberezheniya-1801956873.html

Медведев призвал хранить сбережения в рублях

Медведев призвал хранить сбережения в рублях - РИА Новости, 12.07.2022

Медведев призвал хранить сбережения в рублях

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев на фоне ситуации с курсом евро и доллара посоветовал хранить сбережения в рублях. РИА Новости, 12.07.2022

2022-07-12T15:19

2022-07-12T15:19

2022-07-12T15:28

экономика

совет безопасности рф

дмитрий медведев

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев на фоне ситуации с курсом евро и доллара посоветовал хранить сбережения в рублях.Во вторник курс евро на международном рынке сравнялся с долларом впервые с декабря 2002 года."Храните сбережения в рублях!", - написал Медведев в своем телеграм-канале.

https://ria.ru/20220712/rubl-1801902171.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, совет безопасности рф, дмитрий медведев