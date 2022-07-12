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"Ростелеком-Солар" запустил российский облачный сервис контроля уязвимостей

"Ростелеком-Солар" запустил российский облачный сервис контроля уязвимостей - РИА Новости, 12.07.2022

"Ростелеком-Солар" запустил российский облачный сервис контроля уязвимостей

Компания "Ростелеком-Солар" запустила первый российский сервис контроля уязвимостей (Vulnerability Management) в рамках экосистемы Solar MSS. РИА Новости, 12.07.2022

2022-07-12T10:48

2022-07-12T10:48

2022-07-12T10:48

пресс-релизы

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МОСКВА, 12 июл - Пресс-служба "Ростелеком-Солар". Компания "Ростелеком-Солар" запустила первый российский сервис контроля уязвимостей (Vulnerability Management) в рамках экосистемы Solar MSS.Решение предоставляется из Национальной облачной платформы "Ростелекома". Помимо инструментального сканирования инфраструктуры, в составе сервиса заказчики получают полноценную экспертную поддержку от "Ростелеком-Солар" в части приоритизации и устранения найденных недостатков – с учетом текущего ландшафта киберугроз. В качестве сканера используется сертифицированное решение RedCheck отечественного вендора "АЛТЭКС-СОФТ".Подключение заказчиков к сервису Vulnerability Managementвозможно в течение 1 дня, а экспертные результаты доступны в большинстве случаев уже через 3 дня. Решение ориентировано прежде всего на массовый сегмент среднего и крупного бизнеса из сфер ритейла, сельского хозяйства, промышленности, ТЭК, финансов, медицины и др. отраслей. Однако в ближайших планах "Ростелеком-Солар" – расширение технологического портфеля под задачи сканирования из облака крупного Enterprise-сегмента и госструктур.Управление уязвимостями – это фундамент информационной безопасности. При этом только крупные компании могут позволить себе приобретение дорогостоящего сканера и найм в штат экспертов по Vulnerability Management, без которых невозможно грамотно интерпретировать результаты сканирования, а главное – реализовать компенсирующие меры. Для организаций с ограниченным бюджетом на информационную безопасность такой подход недоступен, и единственным приемлемым решением является сервис сканирования, включающий не только поставляемую из облака технологию, но и экспертизу сервис-провайдера. Однако с уходом из России ряда западных вендоров и на фоне беспрецедентного роста массовых кибератак многие из таких компаний оказались под ударом. Запуск импортозамещенного сервиса Vulnerability Management от "Ростелеком-Солар" стал ответом на острую потребность рынка."Использование сервиса контроля уязвимостей из облака позволит озаботится вопросами информационной безопасности не только крупным организациям, но и среднему бизнесу, который сегодня становится легкой мишенью для многочисленных кибератак. Экспертиза ведущих специалистов "Ростелеком-Солар" поможет таким компаниям качественно исследовать и повысить уровень своей защищенности, а высокая скорость подключения сервиса даст возможность оперативно отвечать на текущие кибервызовы", – отметил Максим Бронзинский, руководитель направления Vulnerability Management компании "Ростелеком-Солар".Сервис Vulnerability Management включает инвентаризацию инфраструктуры заказчика, непосредственно сканирование и экспертную обработку результатов. Сканирование выявляет внешние уязвимости систем, которые и эксплуатируются в подавляющем большинстве массовых атак. Данные инструментального сканирования обрабатываются аналитиками "Ростелеком-Солар", которые приоритизируют найденные уязвимости (в т.ч. с учетом знаний о текущих угрозах), а также подготавливают план и конкретные рекомендации по их устранению. На выходе заказчик получает три типа отчетов: для бизнеса (с описанием потенциальных рисков для компании), экспертный (для ИБ-службы) и технический (для ИТ-подразделения)."RedCheck в руках квалифицированных специалистов способен не только решать задачи класса Vulnerability Management, но и обеспечивать полный цикл управления безопасностью IT-инфраструктуры предприятия. Мы считаем своей миссией максимальное снижение рисков реализации угроз безопасности, поэтому с удовольствием поддерживаем проекты типа Security as a Service. Совместно с "Ростелеком-Солар", мы создали первую отечественную облачную платформу контроля уязвимостей, которая позволит большему числу компаний минимизировать угрозы для бизнеса", – говорит Сергей Уздемир, заместитель генерального директора по ИТ компании "АЛТЭКС-СОФТ"."Ростелеком-Солар" — национальный провайдер сервисов и технологий кибербезопасности. Под защитой — 750+ компаний и госструктур. Ключевые направления — аутсорсинг ИБ, разработка собственных продуктов, интеграционные ИБ-проекты. Компания предлагает сервисы первого и лидирующего в РФ коммерческого SOC — Solar JSOC, а также экосистему управляемых сервисов ИБ — Solar MSS. Линейка собственных продуктов включает DLP-решение Solar Dozor, шлюз веб-безопасности Solar webProxy, IdM-систему Solar inRights и анализатор кода Solar appScreener. Предоставляются compliance-услуги, в том числе по защите АСУ ТП. Штат компании 1300+ специалистов. Офисы компании расположены в Москве, Нижнем Новгороде, Самаре, Ростове-на-Дону, Хабаровске, Томске, Санкт-Петербурге, Ижевске. Деятельность компании лицензирована ФСБ России, ФСТЭК России и Министерством обороны России.Сканер RedCheck сертифицирован по требованиям безопасности ФСТЭК России, что позволяет использовать его в том числе для реализации мер защиты ГИС, ИСПДн, КИИ до 1 класса (уровня) защищенности. Пользователям гарантирована высокая достоверность результатов проверок и актуальность базы сигнатур уязвимостей, которая синхронизирована с БДУ ФСТЭК России и НКЦКИ.Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации. Заявка на размещение пресс-релиза.

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2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

пресс-релизы