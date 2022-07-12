https://ria.ru/20220712/roskosmos-1801889149.html

"Роскосмос" оценил свой вклад в ВВП в 500 миллиардов рублей до 2030 года

"Роскосмос" оценил свой вклад в ВВП в 500 миллиардов рублей до 2030 года - РИА Новости, 12.07.2022

"Роскосмос" оценил свой вклад в ВВП в 500 миллиардов рублей до 2030 года

"Роскосмос" рассчитывает, что ракетно-космическая отрасль даст российскому ВВП более 500 миллиардов рублей до 2030 года, сообщил первый заместитель гендиректора РИА Новости, 12.07.2022

2022-07-12T11:37

2022-07-12T11:37

2022-07-12T11:45

экономика

роскосмос

ввп

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. "Роскосмос" рассчитывает, что ракетно-космическая отрасль даст российскому ВВП более 500 миллиардов рублей до 2030 года, сообщил первый заместитель гендиректора госкорпорации Юрий Урличич."В цифрах вы видите, что даст российский космос до 2030 года нашей стране", - сказал он на саммите деловых кругов "Сильная Россия-2022".Урличич представил в этот момент слайд, согласно которому налоговые поступления составят 335,9 миллиарда рублей, вклад в ВВП - 516 миллиардов, инвестиции в экономику - 195,8 миллиарда. Кроме того, будут созданы 7,2 тысячи рабочих мест.

https://ria.ru/20220709/roskosmos-1801398960.html

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экономика, роскосмос, ввп