https://ria.ru/20220712/reyting-1801918839.html

Роскачество запустит "рейтинг доверия" онлайн-магазинам

Роскачество запустит "рейтинг доверия" онлайн-магазинам - РИА Новости, 12.07.2022

Роскачество запустит "рейтинг доверия" онлайн-магазинам

Роскачество совместно с Росаккредитацией запускает "рейтинг доверия" онлайн-площадкам для помощи покупателям и борьбы с контрафактной продукцией, сообщил глава... РИА Новости, 12.07.2022

2022-07-12T13:38

2022-07-12T13:38

2022-07-12T13:38

роскачество

россия

общество

федеральная служба по аккредитации (росаккредитация)

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Роскачество совместно с Росаккредитацией запускает "рейтинг доверия" онлайн-площадкам для помощи покупателям и борьбы с контрафактной продукцией, сообщил глава Роскачества Максим Протасов."Мы приняли решение с руководством Росаккредитации об учреждении рейтинга - "рейтинга доверия" онлайн-площадкам", - заявил Протасов в ходе Всероссийского форума аккредитованных лиц.По его словам, рейтинг будет включать в себя стандартизированную систему оценки, содержащую более 30 критериев. Среди них - безопасность и качество товаров, технологичность площадок, безопасность персональных данных и другие.Протасов также отметил, что только за 2021 год оборот контрафактной продукции в России, реализуемой через интернет, составил 525 миллиардов рублей. При этом количество заказов в онлайн-магазинах за год выросло более чем в два раза.На прошлой неделе замглавы департамента системы цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции Минпромторга Владислав Заславский заявил, что Wildberries становится каналом сбыта контрафакта в России. При этом он отметил, что компания готова создать автоматизированную систему для пресечения продаж через свою площадку контрафакта и фальсификата, которая сможет выявлять использование чужих товарных знаков, а также вести постоянный онлайн-мониторинг продукции.После этого пресс-служба маркетплейса сообщила РИА Новости, что площадка запустил автоматизированую систему для борьбы с контрафактом: теперь такие объявления будут удаляться после анализа на основе искусственного интеллекта.

https://ria.ru/20220416/moshenniki-1783852309.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

роскачество, россия, общество, федеральная служба по аккредитации (росаккредитация)