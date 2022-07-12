https://ria.ru/20220712/reyting-1801918839.html
Роскачество запустит "рейтинг доверия" онлайн-магазинам
Роскачество запустит "рейтинг доверия" онлайн-магазинам - РИА Новости, 12.07.2022
Роскачество запустит "рейтинг доверия" онлайн-магазинам
Роскачество совместно с Росаккредитацией запускает "рейтинг доверия" онлайн-площадкам для помощи покупателям и борьбы с контрафактной продукцией, сообщил глава... РИА Новости, 12.07.2022
2022-07-12T13:38
2022-07-12T13:38
2022-07-12T13:38
роскачество
россия
общество
федеральная служба по аккредитации (росаккредитация)
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Роскачество совместно с Росаккредитацией запускает "рейтинг доверия" онлайн-площадкам для помощи покупателям и борьбы с контрафактной продукцией, сообщил глава Роскачества Максим Протасов."Мы приняли решение с руководством Росаккредитации об учреждении рейтинга - "рейтинга доверия" онлайн-площадкам", - заявил Протасов в ходе Всероссийского форума аккредитованных лиц.По его словам, рейтинг будет включать в себя стандартизированную систему оценки, содержащую более 30 критериев. Среди них - безопасность и качество товаров, технологичность площадок, безопасность персональных данных и другие.Протасов также отметил, что только за 2021 год оборот контрафактной продукции в России, реализуемой через интернет, составил 525 миллиардов рублей. При этом количество заказов в онлайн-магазинах за год выросло более чем в два раза.На прошлой неделе замглавы департамента системы цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции Минпромторга Владислав Заславский заявил, что Wildberries становится каналом сбыта контрафакта в России. При этом он отметил, что компания готова создать автоматизированную систему для пресечения продаж через свою площадку контрафакта и фальсификата, которая сможет выявлять использование чужих товарных знаков, а также вести постоянный онлайн-мониторинг продукции.После этого пресс-служба маркетплейса сообщила РИА Новости, что площадка запустил автоматизированую систему для борьбы с контрафактом: теперь такие объявления будут удаляться после анализа на основе искусственного интеллекта.
https://ria.ru/20220416/moshenniki-1783852309.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
роскачество, россия, общество, федеральная служба по аккредитации (росаккредитация)
Роскачество запустит "рейтинг доверия" онлайн-магазинам
Роскачество совместно с Росаккредитацией запустит "рейтинг доверия" онлайн-магазинам
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Роскачество совместно с Росаккредитацией запускает "рейтинг доверия" онлайн-площадкам для помощи покупателям и борьбы с контрафактной продукцией, сообщил глава Роскачества Максим Протасов.
"Мы приняли решение с руководством Росаккредитации об учреждении рейтинга - "рейтинга доверия" онлайн-площадкам", - заявил Протасов в ходе Всероссийского форума аккредитованных лиц.
По его словам, рейтинг будет включать в себя стандартизированную систему оценки, содержащую более 30 критериев. Среди них - безопасность и качество товаров, технологичность площадок, безопасность персональных данных и другие.
Протасов также отметил, что только за 2021 год оборот контрафактной продукции в России, реализуемой через интернет, составил 525 миллиардов рублей. При этом количество заказов в онлайн-магазинах за год выросло более чем в два раза.
На прошлой неделе замглавы департамента системы цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции Минпромторга Владислав Заславский заявил, что Wildberries становится каналом сбыта контрафакта в России. При этом он отметил, что компания готова создать автоматизированную систему для пресечения продаж через свою площадку контрафакта и фальсификата, которая сможет выявлять использование чужих товарных знаков, а также вести постоянный онлайн-мониторинг продукции.
После этого пресс-служба маркетплейса сообщила РИА Новости, что площадка запустил автоматизированую систему для борьбы с контрафактом: теперь такие объявления будут удаляться после анализа на основе искусственного интеллекта.