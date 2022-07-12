16:42 12.07.2022 (обновлено: 19:42 12.07.2022)
Похищенный во Франции ковчег с кровью Христа обнаружили в Нидерландах
Нидерландский детектив нашел похищенную в июне из французского аббатства реликвию
Распятие в храме. Архивное фото
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Нидерландский детектив, специализирующийся на предметах искусства, разыскал легендарную реликвию, которая в июне была похищена из французского аббатства, где хранилась около тысячи лет, передает агентство Франс Пресс.
Золотой ковчег высотой около 30 сантиметров содержит два металлических пузырька, в которых, согласно легенде, хранятся капли крови Христа, собранные во время распятия. Паломничества для поклонения святыне в город Фекан в Нормандии документально зафиксированы с конца XII века. Реликвия хранилась в бенедиктинском аббатстве Святой Троицы, откуда была похищена в ночь на 2 июня.
Детектив Артур Бранд из Амстердама полагает, что вор просто спрятался в зале с реликвией после закрытия аббатства, а потом скрылся с ней. Через несколько дней с детективом связался анонимный посредник, утверждавший, что говорит от имени нынешнего обладателя ковчега. Как понял Бранд, речь шла о профессиональном скупщике реликвий. "Но иметь у себя дома именно такую реликвию с кровью Христа - это значит навлечь на себя проклятие", - объяснил он. Кроме того, злоумышленники поняли, что речь идет о "неликвидном предмете", и решили от него избавиться.
Бранд получил по электронной почте письмо на нидерландском языке, автор которого просил его принять украденный предмет, поскольку считал слишком рискованным возвращать его непосредственно в аббатство. Реликвию вернули через месяц после похищения: ее положили в картонную коробку, которую в ночь на 1 июля оставили перед дверью квартиры детектива.
Правоохранители Нидерландов до сих пор ведут расследование, чтобы установить личность похитителя и удостоверить подлинность возвращенного предмета.
"После расследования наши выводы и сама реликвия будут переданы французской полиции", - сообщил представитель голландской полиции Деннис Янус.
Как отмечает агентство, 52-летний Бранд, прозванный "Индианой Джонсом мира искусства", считается одним из самых известных арт-детективов в мире. Среди артефактов, розыску которых способствовал голландец, произведения Пикассо, перстень Оскара Уайльда и так называемые "лошади Гитлера" - бронзовые скульптуры из разрушенной рейхсканцелярии.