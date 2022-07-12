https://ria.ru/20220712/relikviya-1802020447.html

Похищенный во Франции ковчег с кровью Христа обнаружили в Нидерландах

Похищенный во Франции ковчег с кровью Христа обнаружили в Нидерландах - РИА Новости, 12.07.2022

Похищенный во Франции ковчег с кровью Христа обнаружили в Нидерландах

Нидерландский детектив, специализирующийся на предметах искусства, разыскал легендарную реликвию, которая в июне была похищена из французского аббатства, где... РИА Новости, 12.07.2022

2022-07-12T16:42

2022-07-12T16:42

2022-07-12T19:42

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Нидерландский детектив, специализирующийся на предметах искусства, разыскал легендарную реликвию, которая в июне была похищена из французского аббатства, где хранилась около тысячи лет, передает агентство Франс Пресс.Золотой ковчег высотой около 30 сантиметров содержит два металлических пузырька, в которых, согласно легенде, хранятся капли крови Христа, собранные во время распятия. Паломничества для поклонения святыне в город Фекан в Нормандии документально зафиксированы с конца XII века. Реликвия хранилась в бенедиктинском аббатстве Святой Троицы, откуда была похищена в ночь на 2 июня.Детектив Артур Бранд из Амстердама полагает, что вор просто спрятался в зале с реликвией после закрытия аббатства, а потом скрылся с ней. Через несколько дней с детективом связался анонимный посредник, утверждавший, что говорит от имени нынешнего обладателя ковчега. Как понял Бранд, речь шла о профессиональном скупщике реликвий. "Но иметь у себя дома именно такую реликвию с кровью Христа - это значит навлечь на себя проклятие", - объяснил он. Кроме того, злоумышленники поняли, что речь идет о "неликвидном предмете", и решили от него избавиться.Бранд получил по электронной почте письмо на нидерландском языке, автор которого просил его принять украденный предмет, поскольку считал слишком рискованным возвращать его непосредственно в аббатство. Реликвию вернули через месяц после похищения: ее положили в картонную коробку, которую в ночь на 1 июля оставили перед дверью квартиры детектива.Правоохранители Нидерландов до сих пор ведут расследование, чтобы установить личность похитителя и удостоверить подлинность возвращенного предмета."После расследования наши выводы и сама реликвия будут переданы французской полиции", - сообщил представитель голландской полиции Деннис Янус.Как отмечает агентство, 52-летний Бранд, прозванный "Индианой Джонсом мира искусства", считается одним из самых известных арт-детективов в мире. Среди артефактов, розыску которых способствовал голландец, произведения Пикассо, перстень Оскара Уайльда и так называемые "лошади Гитлера" - бронзовые скульптуры из разрушенной рейхсканцелярии.

https://ria.ru/20220530/relikviya-1791870710.html

https://ria.ru/20220528/orden-1791433365.html

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нидерланды, нормандия, франция, культура, новости культуры