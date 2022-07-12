Рейтинг@Mail.ru
Похищенный во Франции ковчег с кровью Христа обнаружили в Нидерландах - РИА Новости, 12.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220712/relikviya-1802020447.html
Похищенный во Франции ковчег с кровью Христа обнаружили в Нидерландах
Похищенный во Франции ковчег с кровью Христа обнаружили в Нидерландах - РИА Новости, 12.07.2022
Похищенный во Франции ковчег с кровью Христа обнаружили в Нидерландах
Нидерландский детектив, специализирующийся на предметах искусства, разыскал легендарную реликвию, которая в июне была похищена из французского аббатства, где... РИА Новости, 12.07.2022
2022-07-12T16:42
2022-07-12T19:42
нидерланды
нормандия
франция
культура
культура
новости культуры
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/14/1751031255_0:79:3071:1806_1920x0_80_0_0_971d5688f5e99861373857662f614c14.jpg
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Нидерландский детектив, специализирующийся на предметах искусства, разыскал легендарную реликвию, которая в июне была похищена из французского аббатства, где хранилась около тысячи лет, передает агентство Франс Пресс.Золотой ковчег высотой около 30 сантиметров содержит два металлических пузырька, в которых, согласно легенде, хранятся капли крови Христа, собранные во время распятия. Паломничества для поклонения святыне в город Фекан в Нормандии документально зафиксированы с конца XII века. Реликвия хранилась в бенедиктинском аббатстве Святой Троицы, откуда была похищена в ночь на 2 июня.Детектив Артур Бранд из Амстердама полагает, что вор просто спрятался в зале с реликвией после закрытия аббатства, а потом скрылся с ней. Через несколько дней с детективом связался анонимный посредник, утверждавший, что говорит от имени нынешнего обладателя ковчега. Как понял Бранд, речь шла о профессиональном скупщике реликвий. "Но иметь у себя дома именно такую реликвию с кровью Христа - это значит навлечь на себя проклятие", - объяснил он. Кроме того, злоумышленники поняли, что речь идет о "неликвидном предмете", и решили от него избавиться.Бранд получил по электронной почте письмо на нидерландском языке, автор которого просил его принять украденный предмет, поскольку считал слишком рискованным возвращать его непосредственно в аббатство. Реликвию вернули через месяц после похищения: ее положили в картонную коробку, которую в ночь на 1 июля оставили перед дверью квартиры детектива.Правоохранители Нидерландов до сих пор ведут расследование, чтобы установить личность похитителя и удостоверить подлинность возвращенного предмета."После расследования наши выводы и сама реликвия будут переданы французской полиции", - сообщил представитель голландской полиции Деннис Янус.Как отмечает агентство, 52-летний Бранд, прозванный "Индианой Джонсом мира искусства", считается одним из самых известных арт-детективов в мире. Среди артефактов, розыску которых способствовал голландец, произведения Пикассо, перстень Оскара Уайльда и так называемые "лошади Гитлера" - бронзовые скульптуры из разрушенной рейхсканцелярии.
https://ria.ru/20220530/relikviya-1791870710.html
https://ria.ru/20220528/orden-1791433365.html
нидерланды
нормандия
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/14/1751031255_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_c333627a3ba4d12c0cb8a7af9beaad1a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
нидерланды, нормандия, франция, культура, новости культуры
16:42 12.07.2022 (обновлено: 19:42 12.07.2022)
 
Похищенный во Франции ковчег с кровью Христа обнаружили в Нидерландах

Нидерландский детектив нашел похищенную в июне из французского аббатства реликвию

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкРаспятие в храме
Распятие в храме - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Распятие в храме. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Нидерландский детектив, специализирующийся на предметах искусства, разыскал легендарную реликвию, которая в июне была похищена из французского аббатства, где хранилась около тысячи лет, передает агентство Франс Пресс.
Золотой ковчег высотой около 30 сантиметров содержит два металлических пузырька, в которых, согласно легенде, хранятся капли крови Христа, собранные во время распятия. Паломничества для поклонения святыне в город Фекан в Нормандии документально зафиксированы с конца XII века. Реликвия хранилась в бенедиктинском аббатстве Святой Троицы, откуда была похищена в ночь на 2 июня.
Нью-Йорк, США - РИА Новости, 1920, 30.05.2022
30 мая, 20:02
Из нью-йоркской церкви похитили золотую реликвию за два миллиона долларов
Детектив Артур Бранд из Амстердама полагает, что вор просто спрятался в зале с реликвией после закрытия аббатства, а потом скрылся с ней. Через несколько дней с детективом связался анонимный посредник, утверждавший, что говорит от имени нынешнего обладателя ковчега. Как понял Бранд, речь шла о профессиональном скупщике реликвий. "Но иметь у себя дома именно такую реликвию с кровью Христа - это значит навлечь на себя проклятие", - объяснил он. Кроме того, злоумышленники поняли, что речь идет о "неликвидном предмете", и решили от него избавиться.
Бранд получил по электронной почте письмо на нидерландском языке, автор которого просил его принять украденный предмет, поскольку считал слишком рискованным возвращать его непосредственно в аббатство. Реликвию вернули через месяц после похищения: ее положили в картонную коробку, которую в ночь на 1 июля оставили перед дверью квартиры детектива.
Правоохранители Нидерландов до сих пор ведут расследование, чтобы установить личность похитителя и удостоверить подлинность возвращенного предмета.
"После расследования наши выводы и сама реликвия будут переданы французской полиции", - сообщил представитель голландской полиции Деннис Янус.
Как отмечает агентство, 52-летний Бранд, прозванный "Индианой Джонсом мира искусства", считается одним из самых известных арт-детективов в мире. Среди артефактов, розыску которых способствовал голландец, произведения Пикассо, перстень Оскара Уайльда и так называемые "лошади Гитлера" - бронзовые скульптуры из разрушенной рейхсканцелярии.
Орден Отечественной войны - РИА Новости, 1920, 28.05.2022
28 мая, 17:00День Победы — 2022
В Армении родным ветерана Великой Отечественной вернули украденный орден
 
КультураНидерландыНормандияФранцияКультураНовости культуры
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала