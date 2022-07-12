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Среди пострадавших при ударе ВСУ по Новой Каховке есть ребенок - РИА Новости, 12.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220712/rebenok-1801869238.html
Среди пострадавших при ударе ВСУ по Новой Каховке есть ребенок
Среди пострадавших при ударе ВСУ по Новой Каховке есть ребенок - РИА Новости, 12.07.2022
Среди пострадавших при ударе ВСУ по Новой Каховке есть ребенок
Ребенок есть среди пострадавших после украинского удара по Новой Каховке, сообщила заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области... РИА Новости, 12.07.2022
2022-07-12T10:18
2022-07-12T10:18
специальная военная операция на украине
в мире
херсонская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Ребенок есть среди пострадавших после украинского удара по Новой Каховке, сообщила заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Екатерина Губарева.Как ранее сообщил глава военно-гражданской администрации Каховского района Херсонской области Владимир Леонтьев, после удара пострадали более 70 человек."Семь человек, к сожалению, погибли, более 70 получили ранения, среди них есть ребенок", - сказала Губарева в эфире телеканала "Россия 24".Украинская армия нанесла удар по Новой Каховке в ночь на 12 июля. В результате удара взорвались склады с селитрой, повреждены больница, жилые дома и прочая городская инфраструктура. Есть погибшие и множество пострадавших. Замглавы администрации области Кирилл Стремоусов сообщал РИА Новости, что ракетный удар был нанесен высокоточным американским оружием РСЗО HIMARS, гидроэлектростанция не пострадала. По последней информации, семеро погибли, около 40 человек пострадали.
https://ria.ru/20220712/kakhovka-1801858016.html
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в мире, херсонская область , вооруженные силы украины
10:18 12.07.2022
 
Среди пострадавших при ударе ВСУ по Новой Каховке есть ребенок

В числе 70 человек, пострадавших при ударе ВСУ по Новой Каховке, есть ребенок

© РИА НовостиПоследствия удара Украины по Новой Каховке. Кадр из видео
Последствия удара Украины по Новой Каховке. Кадр из видео - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
© РИА Новости
Последствия удара Украины по Новой Каховке. Кадр из видео. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Ребенок есть среди пострадавших после украинского удара по Новой Каховке, сообщила заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Екатерина Губарева.
Как ранее сообщил глава военно-гражданской администрации Каховского района Херсонской области Владимир Леонтьев, после удара пострадали более 70 человек.
"Семь человек, к сожалению, погибли, более 70 получили ранения, среди них есть ребенок", - сказала Губарева в эфире телеканала "Россия 24".
Украинская армия нанесла удар по Новой Каховке в ночь на 12 июля. В результате удара взорвались склады с селитрой, повреждены больница, жилые дома и прочая городская инфраструктура. Есть погибшие и множество пострадавших. Замглавы администрации области Кирилл Стремоусов сообщал РИА Новости, что ракетный удар был нанесен высокоточным американским оружием РСЗО HIMARS, гидроэлектростанция не пострадала. По последней информации, семеро погибли, около 40 человек пострадали.
Последствия удара Украины по Новой Каховке. Кадр из видео - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
Вчера, 09:11
Американский спутник Worldview-2 снимал Новую Каховку за три дня до удара
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреХерсонская областьВооруженные силы Украины
 
 
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