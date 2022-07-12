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Стройки в МО обеспечат еще 25 тысяч рабочих мест
Стройки в МО обеспечат еще 25 тысяч рабочих мест - РИА Новости, 12.07.2022
Стройки в МО обеспечат еще 25 тысяч рабочих мест
Строительство 563 коммерческих объектов общей площадью около 2,6 миллиона квадратных метров планируется в Московской области. Эти стройки обеспечат 25 тысяч... РИА Новости, 12.07.2022
2022-07-12T15:30
2022-07-12T15:30
2022-07-12T15:31
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МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Строительство 563 коммерческих объектов общей площадью около 2,6 миллиона квадратных метров планируется в Московской области. Эти стройки обеспечат 25 тысяч новых рабочих мест, сообщил телеканал "360".Больше всего новых зданий появится в Домодедове – 370 тысяч квадратных метров. Там построят самый крупный объект –распределительный центр "Косино", который создаст более 4 тысяч рабочих мест. Также строительство будет вестись в Пушкинском городском округе (315 тысяч квадратных метров), Раменском городском округе (177 тысяч квадратных метров) и других районах.Большая часть объектов будет относиться к сферам производства и логистики.
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московская область (подмосковье)