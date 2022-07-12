https://ria.ru/20220712/rabota-1801962386.html

Стройки в МО обеспечат еще 25 тысяч рабочих мест

Стройки в МО обеспечат еще 25 тысяч рабочих мест - РИА Новости, 12.07.2022

Стройки в МО обеспечат еще 25 тысяч рабочих мест

Строительство 563 коммерческих объектов общей площадью около 2,6 миллиона квадратных метров планируется в Московской области. Эти стройки обеспечат 25 тысяч... РИА Новости, 12.07.2022

2022-07-12T15:30

2022-07-12T15:30

2022-07-12T15:31

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0c/1801959733_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_785057746704006166ea5d8a600d919e.jpg

МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Строительство 563 коммерческих объектов общей площадью около 2,6 миллиона квадратных метров планируется в Московской области. Эти стройки обеспечат 25 тысяч новых рабочих мест, сообщил телеканал "360".Больше всего новых зданий появится в Домодедове – 370 тысяч квадратных метров. Там построят самый крупный объект –распределительный центр "Косино", который создаст более 4 тысяч рабочих мест. Также строительство будет вестись в Пушкинском городском округе (315 тысяч квадратных метров), Раменском городском округе (177 тысяч квадратных метров) и других районах.Большая часть объектов будет относиться к сферам производства и логистики.

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)