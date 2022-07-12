https://ria.ru/20220712/puteshestvie-1801772232.html

Пилот рассказал, что будет, если стюардессы найдут бомбу на борту самолета

Пилот рассказал, что будет, если стюардессы найдут бомбу на борту самолета - РИА Новости, 12.07.2022

Пилот рассказал, что будет, если стюардессы найдут бомбу на борту самолета

Пилот ирландской авиакомпании рассказал о специальном месте на борту, где сотрудники во время полета могут разместить обнаруженную бомбу, сообщает Mirror. РИА Новости, 12.07.2022

2022-07-12T03:37

2022-07-12T03:37

2022-07-12T03:37

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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Пилот ирландской авиакомпании рассказал о специальном месте на борту, где сотрудники во время полета могут разместить обнаруженную бомбу, сообщает Mirror."Оно находится в той части лайнера, где ущерб будет минимальный", — рассказал капитан авиасудна.Он не назвал самую безопасную зону, но ее аббревиатура LRBL — Least Risk Bomb Location.Алексия Лекьен, эксперт по авиационной безопасности, объяснила, что летный персонал учат держать взрывчатку как можно дальше от топливных баков и кабины пилотов.Также, по ее словам, в случае обнаружения взрывного устройства самолеты снижаются до высоты, где разгерметизация салона не будет смертельной для пассажиров. И только после этого члены экипажа могут переместить подозрительный предмет в относительно безопасное место.

https://ria.ru/20220704/puteshestviya-1799681671.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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