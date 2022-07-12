https://ria.ru/20220712/puteshestvie-1801772232.html
Пилот рассказал, что будет, если стюардессы найдут бомбу на борту самолета
Пилот рассказал, что будет, если стюардессы найдут бомбу на борту самолета - РИА Новости, 12.07.2022
Пилот рассказал, что будет, если стюардессы найдут бомбу на борту самолета
Пилот ирландской авиакомпании рассказал о специальном месте на борту, где сотрудники во время полета могут разместить обнаруженную бомбу, сообщает Mirror. РИА Новости, 12.07.2022
2022-07-12T03:37
2022-07-12T03:37
2022-07-12T03:37
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Пилот ирландской авиакомпании рассказал о специальном месте на борту, где сотрудники во время полета могут разместить обнаруженную бомбу, сообщает Mirror."Оно находится в той части лайнера, где ущерб будет минимальный", — рассказал капитан авиасудна.Он не назвал самую безопасную зону, но ее аббревиатура LRBL — Least Risk Bomb Location.Алексия Лекьен, эксперт по авиационной безопасности, объяснила, что летный персонал учат держать взрывчатку как можно дальше от топливных баков и кабины пилотов.Также, по ее словам, в случае обнаружения взрывного устройства самолеты снижаются до высоты, где разгерметизация салона не будет смертельной для пассажиров. И только после этого члены экипажа могут переместить подозрительный предмет в относительно безопасное место.
https://ria.ru/20220704/puteshestviya-1799681671.html
РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, самолеты, пассажиры
Пилот рассказал, что будет, если стюардессы найдут бомбу на борту самолета
Пилот рассказал, что найденную на борту бомбу экипаж переносит подальше от топливных баков
МОСКВА, 12 июл — РИА Новости.
Пилот ирландской авиакомпании рассказал о специальном месте на борту, где сотрудники во время полета могут разместить обнаруженную бомбу, сообщает
Mirror.
"Оно находится в той части лайнера, где ущерб будет минимальный", — рассказал капитан авиасудна.
Он не назвал самую безопасную зону, но ее аббревиатура LRBL — Least Risk Bomb Location.
Алексия Лекьен, эксперт по авиационной безопасности, объяснила, что летный персонал учат держать взрывчатку как можно дальше от топливных баков и кабины пилотов.
Также, по ее словам, в случае обнаружения взрывного устройства самолеты снижаются до высоты, где разгерметизация салона не будет смертельной для пассажиров. И только после этого члены экипажа могут переместить подозрительный предмет в относительно безопасное место.