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Пилот рассказал, что будет, если стюардессы найдут бомбу на борту самолета - РИА Новости, 12.07.2022
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Туризм
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Пилот рассказал, что будет, если стюардессы найдут бомбу на борту самолета
Пилот рассказал, что будет, если стюардессы найдут бомбу на борту самолета - РИА Новости, 12.07.2022
Пилот рассказал, что будет, если стюардессы найдут бомбу на борту самолета
Пилот ирландской авиакомпании рассказал о специальном месте на борту, где сотрудники во время полета могут разместить обнаруженную бомбу, сообщает Mirror. РИА Новости, 12.07.2022
2022-07-12T03:37
2022-07-12T03:37
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Пилот ирландской авиакомпании рассказал о специальном месте на борту, где сотрудники во время полета могут разместить обнаруженную бомбу, сообщает Mirror."Оно находится в той части лайнера, где ущерб будет минимальный", — рассказал капитан авиасудна.Он не назвал самую безопасную зону, но ее аббревиатура LRBL — Least Risk Bomb Location.Алексия Лекьен, эксперт по авиационной безопасности, объяснила, что летный персонал учат держать взрывчатку как можно дальше от топливных баков и кабины пилотов.Также, по ее словам, в случае обнаружения взрывного устройства самолеты снижаются до высоты, где разгерметизация салона не будет смертельной для пассажиров. И только после этого члены экипажа могут переместить подозрительный предмет в относительно безопасное место.
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туризм, новости - туризм, самолеты, пассажиры
03:37 12.07.2022
 
Пилот рассказал, что будет, если стюардессы найдут бомбу на борту самолета

Пилот рассказал, что найденную на борту бомбу экипаж переносит подальше от топливных баков

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБортпроводница демонстрирует правила пользования ремнем безопасности в салоне самолета авиакомпании "Победа" в аэропорту "Внуково" имени А. Н. Туполева
Бортпроводница демонстрирует правила пользования ремнем безопасности в салоне самолета авиакомпании Победа в аэропорту Внуково имени А. Н. Туполева - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Пилот ирландской авиакомпании рассказал о специальном месте на борту, где сотрудники во время полета могут разместить обнаруженную бомбу, сообщает Mirror.
"Оно находится в той части лайнера, где ущерб будет минимальный", — рассказал капитан авиасудна.
Он не назвал самую безопасную зону, но ее аббревиатура LRBL — Least Risk Bomb Location.
Алексия Лекьен, эксперт по авиационной безопасности, объяснила, что летный персонал учат держать взрывчатку как можно дальше от топливных баков и кабины пилотов.
Также, по ее словам, в случае обнаружения взрывного устройства самолеты снижаются до высоты, где разгерметизация салона не будет смертельной для пассажиров. И только после этого члены экипажа могут переместить подозрительный предмет в относительно безопасное место.
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