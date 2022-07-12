В Китае заявили о прозрении Европы в отношении США
Эксперт Хунцзянь: в ЕС начали осознавать пагубность следования санкционной политике США
Флаги США и Европейского совета. Архивное фото
МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Европейская экономика переживает не самые лучшие времена из-за следования санкционной политике США, при этом будущее союзников Вашингтон не интересует, что уже начали понимать в ЕС, заявил в беседе с "Синьхуа" директор Европейского института Китайского университета международных исследований Цуй Хунцзянь.
Как отмечает специалист, из-за энергетических санкций, введенных Западом в отношении России, Европа все сильнее испытывает дефицит энергоресурсов, при этом стремительно растет стоимость нефти и газа. В свою очередь, из-за роста цен энергетика потребовала капитальных бюджетных затрат, что вытеснило другие сферы финансирования, и в этой связи неуверенность европейцев растет.
С обострением конфликта на Украине Вашингтон пытается "задавать Европе ритм", подчеркивает Хунцзянь. Одним из проявлений такой политики является побуждение европейских стран к принятию многочисленных пакетов санкций против России.
"По мере того, как ограничения продолжают ужесточаться, ущерб для США, которые мало зависят от Москвы в энергетике и торговле, соответственно небольшой, но для европейских стран складывается совершенно иная ситуация, поскольку они давно имеют тесные отношения с Россией в сфере промышленности и энергетики", - поясняет эксперт.
При этом на самом деле США не заботят потери своих "так называемых союзников", продолжает он. "После пятого раунда санкций, введенных Евросоюзом, стало очевидно, что они не только неэффективны, но и контрпродуктивны. Сейчас он наконец начинает трезво осознавать, что больше всех от слепого следования за Америкой и непрерывным усилением блокады России проиграет на самом деле Европа", - указывает Хунцзянь. По его мнению, ЕС "устал" от санкций против России и продолжающегося конфликта на Украине, помимо этого, внутри блока растет недовольство "слепым следованием американской политике".
Если Соединенные Штаты продолжат ужесточать санкции и оказывать давление на Россию, противоречия внутри "так называемой союзнической системы" между ними и Европой будут углубляться, считает эксперт. "Потому что у них имеются большие разногласия и коренные различия в отправной точке интересов, особенно в отношении цели дипломатической безопасности", – резюмирует он.
После начала российской специальной операции по защите Донбасса от украинских националистов Соединенные Штаты и Евросоюз ввели санкции в отношении Москвы. Многие государства объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей из России. Эти меры нанесли серьезный удар по западным странам и мировой экономике — привели к росту инфляции и цен на продукты питания и топливо.
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