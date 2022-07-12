https://ria.ru/20220712/prozrenie-1801849362.html

В Китае заявили о прозрении Европы в отношении США

В Китае заявили о прозрении Европы в отношении США - РИА Новости, 12.07.2022

В Китае заявили о прозрении Европы в отношении США

Европейская экономика переживает не самые лучшие времена из-за следования санкционной политике США, при этом будущее союзников Вашингтон не интересует, что уже... РИА Новости, 12.07.2022

2022-07-12T07:01

2022-07-12T07:01

2022-07-12T07:01

в мире

россия

европа

сша

евросоюз

санкции в отношении россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149912/91/1499129148_0:124:2400:1474_1920x0_80_0_0_af3b462e95f9d33c4e3851f292bbd85d.jpg

МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Европейская экономика переживает не самые лучшие времена из-за следования санкционной политике США, при этом будущее союзников Вашингтон не интересует, что уже начали понимать в ЕС, заявил в беседе с "Синьхуа" директор Европейского института Китайского университета международных исследований Цуй Хунцзянь.Как отмечает специалист, из-за энергетических санкций, введенных Западом в отношении России, Европа все сильнее испытывает дефицит энергоресурсов, при этом стремительно растет стоимость нефти и газа. В свою очередь, из-за роста цен энергетика потребовала капитальных бюджетных затрат, что вытеснило другие сферы финансирования, и в этой связи неуверенность европейцев растет.С обострением конфликта на Украине Вашингтон пытается "задавать Европе ритм", подчеркивает Хунцзянь. Одним из проявлений такой политики является побуждение европейских стран к принятию многочисленных пакетов санкций против России."По мере того, как ограничения продолжают ужесточаться, ущерб для США, которые мало зависят от Москвы в энергетике и торговле, соответственно небольшой, но для европейских стран складывается совершенно иная ситуация, поскольку они давно имеют тесные отношения с Россией в сфере промышленности и энергетики", - поясняет эксперт.При этом на самом деле США не заботят потери своих "так называемых союзников", продолжает он. "После пятого раунда санкций, введенных Евросоюзом, стало очевидно, что они не только неэффективны, но и контрпродуктивны. Сейчас он наконец начинает трезво осознавать, что больше всех от слепого следования за Америкой и непрерывным усилением блокады России проиграет на самом деле Европа", - указывает Хунцзянь. По его мнению, ЕС "устал" от санкций против России и продолжающегося конфликта на Украине, помимо этого, внутри блока растет недовольство "слепым следованием американской политике".Если Соединенные Штаты продолжат ужесточать санкции и оказывать давление на Россию, противоречия внутри "так называемой союзнической системы" между ними и Европой будут углубляться, считает эксперт. "Потому что у них имеются большие разногласия и коренные различия в отправной точке интересов, особенно в отношении цели дипломатической безопасности", – резюмирует он.После начала российской специальной операции по защите Донбасса от украинских националистов Соединенные Штаты и Евросоюз ввели санкции в отношении Москвы. Многие государства объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей из России. Эти меры нанесли серьезный удар по западным странам и мировой экономике — привели к росту инфляции и цен на продукты питания и топливо.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20220709/evropa-1801422864.html

https://ria.ru/20220708/frg-1801278503.html

россия

европа

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, европа, сша, евросоюз, санкции в отношении россии