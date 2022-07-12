https://ria.ru/20220712/provokatsiya-1802080217.html

В Минобороны прокомментировали обстрелы вблизи Запорожской АЭС

В Минобороны прокомментировали обстрелы вблизи Запорожской АЭС - РИА Новости, 12.07.2022

В Минобороны прокомментировали обстрелы вблизи Запорожской АЭС

Украинские боевики нанесли удары рядом с Запорожской АЭС, эта провокация, организованная западными кураторами Киева, подвергает опасности миллионы украинцев,... РИА Новости, 12.07.2022

2022-07-12T21:42

2022-07-12T21:42

2022-07-12T21:42

специальная военная операция на украине

в мире

киев

оон

магатэ

запорожская область

энергодар

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Украинские боевики нанесли удары рядом с Запорожской АЭС, эта провокация, организованная западными кураторами Киева, подвергает опасности миллионы украинцев, заявил во вторник начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.Генерал призвал страны мирового сообщества, ООН, МАГАТЭ и другие международные организации оказать влияние на официальный Киев и принять действенные меры по недопущению провокаций на потенциально опасных объектах.

https://ria.ru/20220712/spetsoperatsiya-1801914296.html

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энергодар

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