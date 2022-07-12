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В Минобороны прокомментировали обстрелы вблизи Запорожской АЭС
В Минобороны прокомментировали обстрелы вблизи Запорожской АЭС - РИА Новости, 12.07.2022
В Минобороны прокомментировали обстрелы вблизи Запорожской АЭС
Украинские боевики нанесли удары рядом с Запорожской АЭС, эта провокация, организованная западными кураторами Киева, подвергает опасности миллионы украинцев,... РИА Новости, 12.07.2022
2022-07-12T21:42
2022-07-12T21:42
2022-07-12T21:42
специальная военная операция на украине
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энергодар
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Украинские боевики нанесли удары рядом с Запорожской АЭС, эта провокация, организованная западными кураторами Киева, подвергает опасности миллионы украинцев, заявил во вторник начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.Генерал призвал страны мирового сообщества, ООН, МАГАТЭ и другие международные организации оказать влияние на официальный Киев и принять действенные меры по недопущению провокаций на потенциально опасных объектах.
https://ria.ru/20220712/spetsoperatsiya-1801914296.html
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в мире, киев, оон, магатэ, запорожская область, энергодар, министерство обороны рф (минобороны рф), россия, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
В Минобороны прокомментировали обстрелы вблизи Запорожской АЭС
В Минобороны назвали обстрелы у Запорожской АЭС провокацией со стороны кураторов Киева