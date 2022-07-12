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В Минобороны прокомментировали обстрелы вблизи Запорожской АЭС - РИА Новости, 12.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220712/provokatsiya-1802080217.html
В Минобороны прокомментировали обстрелы вблизи Запорожской АЭС
В Минобороны прокомментировали обстрелы вблизи Запорожской АЭС - РИА Новости, 12.07.2022
В Минобороны прокомментировали обстрелы вблизи Запорожской АЭС
Украинские боевики нанесли удары рядом с Запорожской АЭС, эта провокация, организованная западными кураторами Киева, подвергает опасности миллионы украинцев,... РИА Новости, 12.07.2022
2022-07-12T21:42
2022-07-12T21:42
специальная военная операция на украине
в мире
киев
оон
магатэ
запорожская область
энергодар
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Украинские боевики нанесли удары рядом с Запорожской АЭС, эта провокация, организованная западными кураторами Киева, подвергает опасности миллионы украинцев, заявил во вторник начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.Генерал призвал страны мирового сообщества, ООН, МАГАТЭ и другие международные организации оказать влияние на официальный Киев и принять действенные меры по недопущению провокаций на потенциально опасных объектах.
https://ria.ru/20220712/spetsoperatsiya-1801914296.html
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запорожская область
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в мире, киев, оон, магатэ, запорожская область, энергодар, министерство обороны рф (минобороны рф), россия, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
21:42 12.07.2022
 
В Минобороны прокомментировали обстрелы вблизи Запорожской АЭС

В Минобороны назвали обстрелы у Запорожской АЭС провокацией со стороны кураторов Киева

© РИА Новости / Перейти в фотобанкЗапорожская АЭС в Энергодаре
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Украинские боевики нанесли удары рядом с Запорожской АЭС, эта провокация, организованная западными кураторами Киева, подвергает опасности миллионы украинцев, заявил во вторник начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Сегодня украинские неонацисты, используя беспилотные летательные аппараты, нанесли удар двумя 120-миллиметровыми минами по зданиям, находящимся в непосредственной близости от Запорожской АЭС. Это не первая циничная провокация киевского режима на радиационно опасных объектах, организованная западными кураторами, которые, реализуя свои преступные цели, руками Киева подвергают опасности миллионы граждан Украины", - сказал Мизинцев.
Генерал призвал страны мирового сообщества, ООН, МАГАТЭ и другие международные организации оказать влияние на официальный Киев и принять действенные меры по недопущению провокаций на потенциально опасных объектах.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
14:19Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 12.07.2022
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевООНМАГАТЭЗапорожская областьЭнергодарМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)РоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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