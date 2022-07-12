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Мишустин поручил укрепить индустриальный потенциал России - РИА Новости, 12.07.2022
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Мишустин поручил укрепить индустриальный потенциал России
Мишустин поручил укрепить индустриальный потенциал России - РИА Новости, 12.07.2022
Мишустин поручил укрепить индустриальный потенциал России
Перед Россией стоит задача укрепить индустриальный потенциал страны, от этого будет зависеть ее экономический суверенитет, заявил премьер-министр РФ Михаил... РИА Новости, 12.07.2022
2022-07-12T15:13
2022-07-12T16:14
михаил мишустин
экономика
технологии
россия
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Перед Россией стоит задача укрепить индустриальный потенциал страны, от этого будет зависеть ее экономический суверенитет, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая на стратегической сессии по направлению "Промышленность"."Перед нами стоит задача укрепить индустриальный потенциал страны, сделать отрасли мощными, независимыми, и от успешности наших шагов напрямую будет зависеть технологическое развитие России и ее экономической суверенитет", - сказал Мишустин."Промышленность - это локомотив экономики, ее ключевое звено. Страны, которые смогли успешно преодолеть мировые экономические кризисы и внешнее политическое давление, всегда опирались на свою собственную промышленность", - напомнил премьер.Глава правительства предложил участникам сессии предметно поговорить о том, что еще необходимо сделать для бесперебойной работы российского промышленного сектора. "И особое внимание хочу попросить вас обратить на вопросы доступности критических технологий, материалов, комплектующих - это основа нашего экономического и технологического суверенитета", - заявил он.
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михаил мишустин, экономика, технологии, россия
15:13 12.07.2022 (обновлено: 16:14 12.07.2022)
 
Мишустин поручил укрепить индустриальный потенциал России

Мишустин заявил, что от укрепления индустриального потенциала зависит суверенитет России

© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Перед Россией стоит задача укрепить индустриальный потенциал страны, от этого будет зависеть ее экономический суверенитет, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая на стратегической сессии по направлению "Промышленность".
"Перед нами стоит задача укрепить индустриальный потенциал страны, сделать отрасли мощными, независимыми, и от успешности наших шагов напрямую будет зависеть технологическое развитие России и ее экономической суверенитет", - сказал Мишустин.
"Промышленность - это локомотив экономики, ее ключевое звено. Страны, которые смогли успешно преодолеть мировые экономические кризисы и внешнее политическое давление, всегда опирались на свою собственную промышленность", - напомнил премьер.
Глава правительства предложил участникам сессии предметно поговорить о том, что еще необходимо сделать для бесперебойной работы российского промышленного сектора. "И особое внимание хочу попросить вас обратить на вопросы доступности критических технологий, материалов, комплектующих - это основа нашего экономического и технологического суверенитета", - заявил он.
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