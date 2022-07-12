https://ria.ru/20220712/promyshlennost-1801952128.html

Мишустин поручил укрепить индустриальный потенциал России

Мишустин поручил укрепить индустриальный потенциал России - РИА Новости, 12.07.2022

Мишустин поручил укрепить индустриальный потенциал России

Перед Россией стоит задача укрепить индустриальный потенциал страны, от этого будет зависеть ее экономический суверенитет, заявил премьер-министр РФ Михаил... РИА Новости, 12.07.2022

2022-07-12T15:13

2022-07-12T15:13

2022-07-12T16:14

михаил мишустин

экономика

технологии

россия

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Перед Россией стоит задача укрепить индустриальный потенциал страны, от этого будет зависеть ее экономический суверенитет, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая на стратегической сессии по направлению "Промышленность"."Перед нами стоит задача укрепить индустриальный потенциал страны, сделать отрасли мощными, независимыми, и от успешности наших шагов напрямую будет зависеть технологическое развитие России и ее экономической суверенитет", - сказал Мишустин."Промышленность - это локомотив экономики, ее ключевое звено. Страны, которые смогли успешно преодолеть мировые экономические кризисы и внешнее политическое давление, всегда опирались на свою собственную промышленность", - напомнил премьер.Глава правительства предложил участникам сессии предметно поговорить о том, что еще необходимо сделать для бесперебойной работы российского промышленного сектора. "И особое внимание хочу попросить вас обратить на вопросы доступности критических технологий, материалов, комплектующих - это основа нашего экономического и технологического суверенитета", - заявил он.

https://ria.ru/20220629/briks-1798819396.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

михаил мишустин, экономика, технологии, россия