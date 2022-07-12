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Глава МВФ хочет призвать страны G20 делиться едой с нуждающимися - РИА Новости, 12.07.2022
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Глава МВФ хочет призвать страны G20 делиться едой с нуждающимися
Глава МВФ хочет призвать страны G20 делиться едой с нуждающимися - РИА Новости, 12.07.2022
Глава МВФ хочет призвать страны G20 делиться едой с нуждающимися
Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева намерена призвать страны "большой двадцатки" с достаточными продовольственными... РИА Новости, 12.07.2022
2022-07-12T17:44
2022-07-12T17:44
в мире
мвф
большая двадцатка
кристалина георгиева
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ВАШИНГТОН, 12 июл – РИА Новости. Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева намерена призвать страны "большой двадцатки" с достаточными продовольственными мощностями объединить усилия для обеспечения потребностей нуждающихся государств, заявила она во вторник на конференции в Вашингтоне."Я отправляюсь на встречу G20 и один из вопросов, который буду там поднимать - это необходимость объединения усилий. Страны, у которых есть большие (продовольственные) мощности, - сделайте шаг вперёд, потому что голод стал самой актуальной проблемой в мире и мы производим достаточно еды, чтобы накормить всех, но не обеспечиваем пищей всех нуждающихся", - отметила Георгиева.Она также заявила о необходимости больше фокусироваться на производстве продуктов питания в развивающихся странах и вопросам финансирование нуждающихся регионов, не успевших восстановиться после пандемии коронавируса. "До сих пор порядка 30 стран в мире ограничивают экспорт продовольствия", - добавила глава МВФ Георгиева, отметив важность устранять барьеры для экспорта продовольствия.
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в мире, мвф, большая двадцатка, кристалина георгиева
17:44 12.07.2022
 
Глава МВФ хочет призвать страны G20 делиться едой с нуждающимися

Глава МВФ Георгиева хочет призвать страны G20 делиться продовольствием с нуждающимися

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкДиректор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева
Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 12 июл – РИА Новости. Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева намерена призвать страны "большой двадцатки" с достаточными продовольственными мощностями объединить усилия для обеспечения потребностей нуждающихся государств, заявила она во вторник на конференции в Вашингтоне.
"Я отправляюсь на встречу G20 и один из вопросов, который буду там поднимать - это необходимость объединения усилий. Страны, у которых есть большие (продовольственные) мощности, - сделайте шаг вперёд, потому что голод стал самой актуальной проблемой в мире и мы производим достаточно еды, чтобы накормить всех, но не обеспечиваем пищей всех нуждающихся", - отметила Георгиева.
Она также заявила о необходимости больше фокусироваться на производстве продуктов питания в развивающихся странах и вопросам финансирование нуждающихся регионов, не успевших восстановиться после пандемии коронавируса. "До сих пор порядка 30 стран в мире ограничивают экспорт продовольствия", - добавила глава МВФ Георгиева, отметив важность устранять барьеры для экспорта продовольствия.
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В миреМВФБольшая двадцаткаКристалина Георгиева
 
 
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