https://ria.ru/20220712/prodovolstvie-1802045482.html

Глава МВФ хочет призвать страны G20 делиться едой с нуждающимися

Глава МВФ хочет призвать страны G20 делиться едой с нуждающимися - РИА Новости, 12.07.2022

Глава МВФ хочет призвать страны G20 делиться едой с нуждающимися

Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева намерена призвать страны "большой двадцатки" с достаточными продовольственными... РИА Новости, 12.07.2022

2022-07-12T17:44

2022-07-12T17:44

2022-07-12T17:44

в мире

мвф

большая двадцатка

кристалина георгиева

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ВАШИНГТОН, 12 июл – РИА Новости. Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева намерена призвать страны "большой двадцатки" с достаточными продовольственными мощностями объединить усилия для обеспечения потребностей нуждающихся государств, заявила она во вторник на конференции в Вашингтоне."Я отправляюсь на встречу G20 и один из вопросов, который буду там поднимать - это необходимость объединения усилий. Страны, у которых есть большие (продовольственные) мощности, - сделайте шаг вперёд, потому что голод стал самой актуальной проблемой в мире и мы производим достаточно еды, чтобы накормить всех, но не обеспечиваем пищей всех нуждающихся", - отметила Георгиева.Она также заявила о необходимости больше фокусироваться на производстве продуктов питания в развивающихся странах и вопросам финансирование нуждающихся регионов, не успевших восстановиться после пандемии коронавируса. "До сих пор порядка 30 стран в мире ограничивают экспорт продовольствия", - добавила глава МВФ Георгиева, отметив важность устранять барьеры для экспорта продовольствия.

https://ria.ru/20220523/prodovolstvie-1790034571.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, мвф, большая двадцатка, кристалина георгиева