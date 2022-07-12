https://ria.ru/20220712/prestupniki-1801860123.html

Власти назвали тех, кто нанес удар по Новой Каховке, военными преступниками

Власти назвали тех, кто нанес удар по Новой Каховке, военными преступниками - РИА Новости, 12.07.2022

Власти назвали тех, кто нанес удар по Новой Каховке, военными преступниками

Глава военно-гражданской администрации Каховского района Херсонской области Владимир Леонтьев назвал тех, кто нанес ракетный удар по Новой Каховке, военными... РИА Новости, 12.07.2022

2022-07-12T09:20

2022-07-12T09:20

2022-07-12T09:20

специальная военная операция на украине

херсонская область

вооруженные силы украины

в мире

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НОВАЯ КАХОВКА, 12 июл – РИА Новости. Глава военно-гражданской администрации Каховского района Херсонской области Владимир Леонтьев назвал тех, кто нанес ракетный удар по Новой Каховке, военными преступниками, которых надо и будут судить."Это цинично, это жестоко. Я даже не знаю, с чем это сравнить можно. Люди знали, куда целятся, люди знали, какие будут последствия. Те, кто это совершил, это военные преступники, их надо судить и их будут судить", - сказал РИА Новости Леонтьев.Глава администрации района назвал случившееся военным преступлением."Нам предстоит еще разбираться, и я не вижу и не знаю, какие у них могут быть слова оправдания. В центр мирного города прилетают высокоточные ракеты", - сказал Леонтьев."Коллективный Запад не просто приложил руку к этому. США – это они передали высокоточное оружие, чтобы разрушить наш город. Это месть за мирную жизнь", - добавил он.Украинская армия нанесла удар по Новой Каховке в ночь на 12 июля. В результате удара взорвались склады с селитрой, повреждены больница, жилые дома и прочая городская инфраструктура. Есть погибшие и множество пострадавших. Замглавы администрации области Кирилл Стремоусов сообщал РИА Новости, что ракетный удар был нанесен высокоточным американским оружием РСЗО HIMARS, гидроэлектростанция не пострадала. По последней информации, семеро погибли, около 40 человек пострадали.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

херсонская область

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

херсонская область , вооруженные силы украины, в мире