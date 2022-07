https://ria.ru/20220712/potok-1801847148.html

Британцы поиздевались над немцами после остановки "Северного потока"

Британцы поиздевались над немцами после остановки "Северного потока" - РИА Новости, 12.07.2022

Британцы поиздевались над немцами после остановки "Северного потока"

2022-07-12

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Британская газета The Times опубликовала материал, посвященный остановке газопровода "Северный поток" на плановое техобслуживание.Ключевой газопровод из России в Европу остановился на обслуживание с 11 по 21 июля. Участники европейского рынка опасаются, что это усугубит дефицит газа в регионе. В некоторых странах — среди них Германия и Австрия — высказывались опасения, что поставки по газопроводу после окончания работ могут снизиться или прекратиться.Как отмечает The Times, в западных столицах серьезно растет обеспокоенность перспективой развития ситуации. "Домашние хозяйства уже пострадали: компании, владеющие многими многоквартирными домами в Германии, отключают отопление, а в некоторых городах власти выключили уличные фонари и закрыли бассейны", — пишет издание.При этом жителей страны призывают "внести свою лепту", добровольно сократив потребление энергии. "Придется ли немцам этой зимой принимать ванну с друзьями? Или последовать примеру Роберта Хабека, их "зеленого" вице-канцлера, и сократить утренний душ до менее пяти минут?" — задается вопросом газета.Публикация вызвала активный отклик читателей в комментариях."А у меня утренний душ занимает всего четыре минуты. Так что германскому вице-канцлеру есть еще над чем работать. Один маленький совет: попробуйте намыливаться мылом без воды! Или вообще пусть попробует не мыться горячей водой!" — сыронизировала пользователь Mrs Meldrew."Добро пожаловать в восхитительный мир "зеленой" энергии!" — написал The Commentator."Ну что, закончился роман Европы с ("зеленой". — Прим. ред.) перестройкой? Добро пожаловать в прошлое — в мир угольных электростанций и АЭС!" — выразил мнение Kishore Thampy."А этот премудрый Хабек, который практически не бывает дома, подумал о матерях с маленькими детьми, которые почти весь день как раз-то и сидят по домам? И знаете, как ни странно, им нужно тепло!" — отметил Bluestocking2."Путин может сломать для нас Евросоюз. Когда немецкая экономика рухнет вместе с ЕС и евро, у нас не будет ни одного сожалеющего об этом человека", — заявил Richard Strickland."Нам часто повторяли, что российская экономика по размеру не больше итальянской или, может быть, испанской. Тем не менее Европа оказалась отчаянно зависящей от российского газа и нефти, а половина Африки — от российских зерновых", — добавил Joseph G."Газпром" в середине июня снизил прокачку по "Северному потоку" примерно на 60 процентов. Компания сообщила, что может поставлять по нему только 67 миллионов кубометров при плановом объеме 167 миллионов. Это объяснили задержками в работе немецкой Siemens, которая из-за санкций Оттавы против Москвы не может вернуть проходившие ремонт на канадском заводе газоперекачивающие агрегаты для компрессорной станции "Портовая", а также выявленными техническими неисправностями двигателей. Накануне министр природных ресурсов Канады Джонатан Уилкинсон заявил, что Оттава вернет отремонтированные турбины для "Северного потока" по просьбе Германии.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

