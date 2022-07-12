https://ria.ru/20220712/potok-1801847148.html
Британцы поиздевались над немцами после остановки "Северного потока"
Британцы поиздевались над немцами после остановки "Северного потока" - РИА Новости, 12.07.2022
Британцы поиздевались над немцами после остановки "Северного потока"
Британская газета The Times опубликовала материал, посвященный остановке газопровода "Северный поток" на плановое техобслуживание. РИА Новости, 12.07.2022
2022-07-12T04:30
2022-07-12T04:30
2022-07-12T11:53
в мире
роберт хабек
европа
германия
евросоюз
газпром
северный поток
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Британская газета The Times опубликовала материал, посвященный остановке газопровода "Северный поток" на плановое техобслуживание.Ключевой газопровод из России в Европу остановился на обслуживание с 11 по 21 июля. Участники европейского рынка опасаются, что это усугубит дефицит газа в регионе. В некоторых странах — среди них Германия и Австрия — высказывались опасения, что поставки по газопроводу после окончания работ могут снизиться или прекратиться.Как отмечает The Times, в западных столицах серьезно растет обеспокоенность перспективой развития ситуации. "Домашние хозяйства уже пострадали: компании, владеющие многими многоквартирными домами в Германии, отключают отопление, а в некоторых городах власти выключили уличные фонари и закрыли бассейны", — пишет издание.При этом жителей страны призывают "внести свою лепту", добровольно сократив потребление энергии. "Придется ли немцам этой зимой принимать ванну с друзьями? Или последовать примеру Роберта Хабека, их "зеленого" вице-канцлера, и сократить утренний душ до менее пяти минут?" — задается вопросом газета.Публикация вызвала активный отклик читателей в комментариях."А у меня утренний душ занимает всего четыре минуты. Так что германскому вице-канцлеру есть еще над чем работать. Один маленький совет: попробуйте намыливаться мылом без воды! Или вообще пусть попробует не мыться горячей водой!" — сыронизировала пользователь Mrs Meldrew."Добро пожаловать в восхитительный мир "зеленой" энергии!" — написал The Commentator."Ну что, закончился роман Европы с ("зеленой". — Прим. ред.) перестройкой? Добро пожаловать в прошлое — в мир угольных электростанций и АЭС!" — выразил мнение Kishore Thampy."А этот премудрый Хабек, который практически не бывает дома, подумал о матерях с маленькими детьми, которые почти весь день как раз-то и сидят по домам? И знаете, как ни странно, им нужно тепло!" — отметил Bluestocking2."Путин может сломать для нас Евросоюз. Когда немецкая экономика рухнет вместе с ЕС и евро, у нас не будет ни одного сожалеющего об этом человека", — заявил Richard Strickland."Нам часто повторяли, что российская экономика по размеру не больше итальянской или, может быть, испанской. Тем не менее Европа оказалась отчаянно зависящей от российского газа и нефти, а половина Африки — от российских зерновых", — добавил Joseph G."Газпром" в середине июня снизил прокачку по "Северному потоку" примерно на 60 процентов. Компания сообщила, что может поставлять по нему только 67 миллионов кубометров при плановом объеме 167 миллионов. Это объяснили задержками в работе немецкой Siemens, которая из-за санкций Оттавы против Москвы не может вернуть проходившие ремонт на канадском заводе газоперекачивающие агрегаты для компрессорной станции "Портовая", а также выявленными техническими неисправностями двигателей. Накануне министр природных ресурсов Канады Джонатан Уилкинсон заявил, что Оттава вернет отремонтированные турбины для "Северного потока" по просьбе Германии.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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в мире, роберт хабек, европа, германия, евросоюз, газпром, северный поток
04:30 12.07.2022 (обновлено: 11:53 12.07.2022)
Британцы поиздевались над немцами после остановки "Северного потока"
Читатели The Times высмеяли призывы немецких политиков сократить потребление энергии
МОСКВА, 12 июл — РИА Новости.
Британская газета The Times опубликовала
материал, посвященный остановке газопровода "Северный поток" на плановое техобслуживание.
Ключевой газопровод из России
в Европу
остановился на обслуживание с 11 по 21 июля. Участники европейского рынка опасаются, что это усугубит дефицит газа в регионе. В некоторых странах — среди них Германия
и Австрия — высказывались опасения, что поставки по газопроводу после окончания работ могут снизиться или прекратиться.
Как отмечает The Times, в западных столицах серьезно растет обеспокоенность перспективой развития ситуации. "Домашние хозяйства уже пострадали: компании, владеющие многими многоквартирными домами в Германии, отключают отопление, а в некоторых городах власти выключили уличные фонари и закрыли бассейны", — пишет издание.
При этом жителей страны призывают "внести свою лепту", добровольно сократив потребление энергии. "Придется ли немцам этой зимой принимать ванну с друзьями? Или последовать примеру Роберта Хабека
, их "зеленого" вице-канцлера, и сократить утренний душ до менее пяти минут?" — задается вопросом газета.
Публикация вызвала активный отклик читателей в комментариях.
"А у меня утренний душ занимает всего четыре минуты. Так что германскому вице-канцлеру есть еще над чем работать. Один маленький совет: попробуйте намыливаться мылом без воды! Или вообще пусть попробует не мыться горячей водой!" — сыронизировала пользователь Mrs Meldrew.
"Добро пожаловать в восхитительный мир "зеленой" энергии!" — написал The Commentator.
"Ну что, закончился роман Европы с ("зеленой". — Прим. ред.) перестройкой? Добро пожаловать в прошлое — в мир угольных электростанций и АЭС!" — выразил мнение Kishore Thampy.
"А этот премудрый Хабек, который практически не бывает дома, подумал о матерях с маленькими детьми, которые почти весь день как раз-то и сидят по домам? И знаете, как ни странно, им нужно тепло!" — отметил Bluestocking2.
"Путин может сломать для нас Евросоюз. Когда немецкая экономика рухнет вместе с ЕС
и евро, у нас не будет ни одного сожалеющего об этом человека", — заявил Richard Strickland.
"Нам часто повторяли, что российская экономика по размеру не больше итальянской или, может быть, испанской. Тем не менее Европа оказалась отчаянно зависящей от российского газа и нефти, а половина Африки — от российских зерновых", — добавил Joseph G.
"Газпром
" в середине июня снизил прокачку по "Северному потоку
" примерно на 60 процентов. Компания сообщила, что может поставлять по нему только 67 миллионов кубометров при плановом объеме 167 миллионов. Это объяснили задержками в работе немецкой Siemens
, которая из-за санкций Оттавы против Москвы не может вернуть проходившие ремонт на канадском заводе газоперекачивающие агрегаты для компрессорной станции "Портовая", а также выявленными техническими неисправностями двигателей. Накануне министр природных ресурсов Канады
Джонатан Уилкинсон заявил, что Оттава вернет отремонтированные турбины для "Северного потока" по просьбе Германии.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>