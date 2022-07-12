https://ria.ru/20220712/postradavshie-1801930035.html
Число пострадавших при обстреле Горловки со стороны ВСУ возросло до шести
Число пострадавших при обстреле Горловки со стороны ВСУ возросло до шести - РИА Новости, 12.07.2022
Число пострадавших при обстреле Горловки со стороны ВСУ возросло до шести
Число пострадавших при обстреле Горловки со стороны украинских войск возросло до шести, сообщил во вторник мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 12.07.2022
2022-07-12T14:08
2022-07-12T14:08
2022-07-12T14:08
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
донецк (днр)
донецкая народная республика
донбасс
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/01/1775770865_0:252:2965:1921_1920x0_80_0_0_abffc759d2f96a1ccd236b5ddb66cd4e.jpg
ДОНЕЦК, 12 июл - РИА Новости. Число пострадавших при обстреле Горловки со стороны украинских войск возросло до шести, сообщил во вторник мэр города Иван Приходько.Ранее сообщалось о двух погибших и трех пострадавших.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический завод "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
https://ria.ru/20220712/ukraina-1801854001.html
горловка
донецк (днр)
донецкая народная республика
донбасс
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/01/1775770865_102:0:2833:2048_1920x0_80_0_0_016f5faddf2b4b84efde1f057046d53f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, горловка, донецк (днр), донецкая народная республика, донбасс, вооруженные силы украины
Число пострадавших при обстреле Горловки со стороны ВСУ возросло до шести
Мэр Горловки Приходько сообщил о шести пострадавших при обстреле города со стороны ВСУ