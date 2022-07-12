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Число пострадавших при обстреле Горловки со стороны ВСУ возросло до шести - РИА Новости, 12.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220712/postradavshie-1801930035.html
Число пострадавших при обстреле Горловки со стороны ВСУ возросло до шести
Число пострадавших при обстреле Горловки со стороны ВСУ возросло до шести - РИА Новости, 12.07.2022
Число пострадавших при обстреле Горловки со стороны ВСУ возросло до шести
Число пострадавших при обстреле Горловки со стороны украинских войск возросло до шести, сообщил во вторник мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 12.07.2022
2022-07-12T14:08
2022-07-12T14:08
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
донецк (днр)
донецкая народная республика
донбасс
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 12 июл - РИА Новости. Число пострадавших при обстреле Горловки со стороны украинских войск возросло до шести, сообщил во вторник мэр города Иван Приходько.Ранее сообщалось о двух погибших и трех пострадавших.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический завод "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
https://ria.ru/20220712/ukraina-1801854001.html
горловка
донецк (днр)
донецкая народная республика
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в мире, горловка, донецк (днр), донецкая народная республика, донбасс, вооруженные силы украины
14:08 12.07.2022
 
Число пострадавших при обстреле Горловки со стороны ВСУ возросло до шести

Мэр Горловки Приходько сообщил о шести пострадавших при обстреле города со стороны ВСУ

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела со стороны украинских войск в Горловке
Последствия обстрела со стороны украинских войск в Горловке - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Последствия обстрела со стороны украинских войск в Горловке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 12 июл - РИА Новости. Число пострадавших при обстреле Горловки со стороны украинских войск возросло до шести, сообщил во вторник мэр города Иван Приходько.
Ранее сообщалось о двух погибших и трех пострадавших.
"За последние два часа в Горловке от рук украинских неонацистов погибло два человека и шестеро получили ранения", - написал Приходько в Telegram-канале.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический завод "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
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