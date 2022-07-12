https://ria.ru/20220712/postradavshie-1801930035.html

Число пострадавших при обстреле Горловки со стороны ВСУ возросло до шести

Число пострадавших при обстреле Горловки со стороны ВСУ возросло до шести - РИА Новости, 12.07.2022

Число пострадавших при обстреле Горловки со стороны ВСУ возросло до шести

Число пострадавших при обстреле Горловки со стороны украинских войск возросло до шести, сообщил во вторник мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 12.07.2022

2022-07-12T14:08

2022-07-12T14:08

2022-07-12T14:08

специальная военная операция на украине

в мире

горловка

донецк (днр)

донецкая народная республика

донбасс

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 12 июл - РИА Новости. Число пострадавших при обстреле Горловки со стороны украинских войск возросло до шести, сообщил во вторник мэр города Иван Приходько.Ранее сообщалось о двух погибших и трех пострадавших.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический завод "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".

https://ria.ru/20220712/ukraina-1801854001.html

горловка

донецк (днр)

донецкая народная республика

донбасс

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в мире, горловка, донецк (днр), донецкая народная республика, донбасс, вооруженные силы украины