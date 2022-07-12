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Польша и Израиль взаимно возвращают послов в Варшаву и Тель-Авив

Польша и Израиль взаимно возвращают послов в Варшаву и Тель-Авив - РИА Новости, 12.07.2022

Польша и Израиль взаимно возвращают послов в Варшаву и Тель-Авив

Польша и Израиль начали процесс нормализации дипломатических отношений между странами, заявил польский президент Анджей Дуда. РИА Новости, 12.07.2022

2022-07-12T15:21

2022-07-12T15:21

2022-07-12T15:22

в мире

анджей дуда

израиль

польша

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ВАРШАВА, 12 июл – РИА Новости. Польша и Израиль начали процесс нормализации дипломатических отношений между странами, заявил польский президент Анджей Дуда."Мы договорились с президентом Ицхаком Герцогом, что пришло время вернуться к нормальным отношениям. Первый шаг сделан. Посол Яков Ливне представил сегодня верительные грамоты. Президент Герцог просил меня вернуть посла Польши в Израиль. Я надеюсь, что в ближайшее время это произойдет", - написал Дуда в Twitter.Летом 2021 года президент Польши Анджей Дуда решил подписать спорный закон, затрагивающий, в том числе, тему реституции имущества евреев, пострадавших в годы Второй мировой войны. В августе глава МИД Израиля Яир Лапид сообщил об отзыве главы посольства в Варшаве после подписания президентом Дудой закона. Польский МИД заявил после этого, что предпримет симметричные шаги в ответ на отзыв из Варшавы посла Израиля.

https://ria.ru/20220702/ukraina-1799799430.html

израиль

польша

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в мире, анджей дуда, израиль, польша