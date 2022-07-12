https://ria.ru/20220712/pomosch-1801880155.html

В Новой Каховке центральная больница оказала помощь 29 раненым

В Новой Каховке центральная больница оказала помощь 29 раненым - РИА Новости, 12.07.2022

В Новой Каховке центральная больница оказала помощь 29 раненым

Центральная больница Новой Каховки, по которой украинские войска нанесли ночью удар американскими ракетами HIMARS, оказала помощь 29 раненым, сообщил РИА... РИА Новости, 12.07.2022

2022-07-12T11:04

2022-07-12T11:04

2022-07-12T14:48

специальная военная операция на украине

херсонская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0c/1801903186_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_82bd36170251ca1d0732feb77b9b0fe0.jpg

НОВАЯ КАХОВКА (Херсонская область), 12 июл – РИА Новости. Центральная больница Новой Каховки, по которой украинские войска нанесли ночью удар американскими ракетами HIMARS, оказала помощь 29 раненым, сообщил РИА Новости начальник медицинской части больницы Юрий Андриевский."На 10 часов утра в больнице стационарно получают лечение 9 человек и 20 оказана амбулаторная помощь. Одна больная готовится для перевода в Херсонскую областную больницу в челюстно-лицевое отделение с переломом нижней челюсти - скорее всего, это произойдет сегодня", - сказал врач.По его словам, в основном у поступивших граждан резаные раны верхних и нижних конечностей, лица и туловища. "Раненые еще поступают, сейчас, в основном, поступают самостоятельно, ночью (раненых – ред.) привозили военные на бронетранспортере, потому что комендантский час", - пояснил Андриевский.Украинские войска нанесли удар по Новой Каховке в ночь на вторник, последствия – как у печально известного взрыва в Бейруте: взорвались склады с селитрой, повреждены больница, жилые дома, церковь и другие здания. Погибли минимум семь, пострадали 70 человек, но данные неполные – под завалами остаются люди.По информации военно-гражданской администрации, ракетный удар нанесен американскими РСЗО HIMARS. За три дня до атаки Новую Каховку снимал один из спутников США – как и до ударов по Белгороду, Новошахтинску и другим российским объектам, выяснили корреспонденты РИА Новости.

https://ria.ru/20220712/kakhovka-1801874022.html

херсонская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Резаные раны конечностей, лица, туловища" – врач о ранениях пострадавших в Новой Каховке Центральная больница Новой Каховки, по которой украинские войска нанесли ночью удар американскими ракетами HIMARS, оказала помощь 29 раненым, рассказал РИА Новости начальник ее медицинской части. 2022-07-12T11:04 true PT1M22S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

херсонская область