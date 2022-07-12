00:32 12.07.2022 (обновлено: 00:38 12.07.2022)
В Токио пройдут похороны экс-премьера Японии Абэ
Похороны бывшего премьер-министра Японии Абэ пройдут в Токио в узком кругу семьи и близких
Портрет Синдзо Абэ и цветы. Архивное фото
ТОКИО, 12 июл – РИА Новости, Ксения Нака. Похороны бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, который был смертельно ранен во время предвыборного митинга в префектуре Нара в минувшую пятницу, пройдут в буддистском храме Дзодзёдзи в Токио.
Накануне здесь состоялась традиционная церемония прощания по буддистскому обряду. Главой дома на траурных мероприятиях является вдова Абэ – Акиэ. По желанию семьи на ней присутствовали только самые близкие люди Синдзо Абэ. На церемонии присутствовал посол Российской Федерации Михаил Галузин. В ходе церемонии прощания, которая называется "цуя" - "протекание ночи", буддистский монах или настоятель храма читает сутры, провожая усопшего в последний путь. Это последняя возможность попрощаться с усопшим для родственников и друзей. Участники церемонии молятся все вместе, по очереди подходят к гробу для воскурения благовоний в специальной чаше. Церемония начинается вечером и длится несколько часов. После того как основная часть закончится, по традиции в зале должна остаться только семья и буддистский монах, которые должны всю ночь читать сутры, молиться и следить, чтобы не погасли благовония. Однако сейчас этому обычаю следуют не всегда, оставляя эту часть церемонии заботам монахов.
Церемония похорон и кремации происходит на следующий день. На церемонии похорон также присутствует буддистский монах, он читает сутры, а также нарекает усопшего посмертным именем, которое будет сопровождать его в другом мире. Родственники и друзья также зажигают благовония и могут зачитать вслух "письма" для усопшего, вспомнить проведенные вместе счастливые минуты и поблагодарить. После окончания похоронной церемонии гроб с телом покойного закрывают и катафалк отправляется на кремацию. На кремацию едут, как правило, только родственники и самые близкие друзья. После кремации происходит символическое помещение праха в урну.
Во время церемонии прощания в понедельник рядом с храмом был установлен алтарь с фотографией бывшего премьер-министра Синдзо Абэ. Люди в трауре и в обычной одежде, с цветами и без, нескончаемым потоком шли к нему, чтоб помолиться, возложить цветы и отдать дань уважения трагически погибшему политику. Многие плакали. Тем, кто пришел без цветов, служители выдавали белые хризантемы. Для алтаря было выбрано фото, на котором Абэ в белой рубашке без галстука улыбается в объектив так безмятежно и открыто, что только подчеркивает неправдоподобность его внезапной гибели от выстрелов злоумышленника.
Экс-премьер-министр Синдзо Абэ был смертельно ранен во время выступления на предвыборном митинге в префектуре Нара. Его убийца – Тэцуя Ямагами был схвачен на месте и в настоящее время дает показания. Он выстрелил в Абэ со спины из самодельного оружия. Политик получил ранения в шею и грудь. Как сказали врачи, рана на груди оказала настолько глубокой, что достигла сердца. Синдзо Абэ умер в 17 часов (11.00 мск) в пятницу от потери крови. Вскоре после сообщений о покушении в больницу в Нару срочно приехала его жена Акиэ Абэ. Убийца рассказал, что его мать попала в религиозную организацию Церковь объединения Муна Сон Мёна и вскоре разорилась после крупных пожертвований в эту организацию. Это, как считает Ямагами, разрушило его семью. Сначала Ямагами утверждал, что Абэ был якобы связан с этой организацией. Также он заявил, что дед Абэ – бывший премьер-министр Нобусукэ Киси - способствовал привлечению в Японию из-за границы Церкви объединения, однако подтверждений этому нет. В то же время выяснилось, что Синдзо Абэ в прошлом году направил приветственное послание организации, связанной с Церковью объединения. Никаких более тесных связей его с этой организацией к этому часу не выявлено.
Синдзо Абэ во время своего пребывания на посту премьер-министра, которое стало самым длительным в истории Японии – восемь лет и восемь месяцев, ставил своей целью в том числе разрешение территориальных вопросов с Россией и заключение мирного договора. У него установились очень теплые отношения с российским президентом, они провели 27 встреч на высшем уровне. Абэ можно смело назвать наиболее расположенным к России премьер-министром в истории Японии. Ему принадлежит план из восьми пунктов по конкретному развитию направлений экономического сотрудничества с Россией. Частично план начал осуществляться, но этому помешала сначала пандемия коронавируса, а затем усилиями действующего премьер-министра Фумио Кисиды, сторонника крайне жесткого курса в отношении России, он был уничтожен в связи с событиями на Украине.